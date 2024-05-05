Биография Джанлуиджи Доннаруммы: от предателя до героя Евро

История вратаря сборной Италии и «ПСЖ».

Джанлуиджи Доннарумма

Дата рождения: 25 февраля 1999 года

Место рождения: Кастелламмаре-ди-Стабия (Италия)

Вид спорта: футбол

Амплуа: вратарь

Рост: 196 см

Игровой номер: 99

Команда: «ПСЖ»

Где родился и провел детство Доннарумма

Джанлуиджи Доннарумма родился в окрестностях Неаполя — в небольшой коммуне Кастелламмаре-ди-Стабия. Название этого курортного города мало кому известно, но российским литературоведам оно знакомо. Именно в Кастелламмаре в 1838 году великий российский писатель Николай Гоголь проводил лето и писал первый том «Мертвых душ».

Рос будущий футболист в многодетной семье: у него есть сестра Нунция и два брата, Антонио и Альфредо. Фанаты Доннаруммы часто интересуются его происхождением из-за восточных черт во внешности. Однако вся его семья родом из Италии.

Футболом Джиджи начал заниматься в четыре года по настоянию своего дяди Энрико, который работал детским тренером в «Юве Стабия». После его смерти на тренировках будущего футболиста сборной Италии сопровождала его мать Маринелла, за что сверстники часто дразнили Доннарумму и называли маменькиным сынком. Мальчиком он был особенно чувствительным и нуждался в поддержке, поэтому требовал (иногда даже со слезами), чтобы мать никуда не отлучалась во время тренировок, а находилась рядом.

Еще в детстве Джиджи понял, что не хочет бегать по полю, а предпочитает оставаться в воротах. С 10 лет Доннарумма уже был на голову выше всех в команде, а к 14 вырос до 185 сантиметров. Его старший брат также играл на позиции вратаря.

Футболист признавался, что с ранних лет болел за «Милан». Однако путь в большой футбол он начал с детской школы «Наполи», где его приметили скауты «Интера», «Ювентуса» и любимого «Милана».

Джанлуиджи Доннарумма в «Милане». 2016 год. Фото Global Look Press

Футбольная карьера Доннаруммы : клубы и сборная

«Милан»

Весной 2013 года Доннарумма подписал контракт с «Миланом» и начал выступать за молодежную команду. Всего через год Джанлуиджи впервые включили в заявку основы на матч серии А против «Чезены», однако на поле перспективный голкипер не появился.

31 марта 2015-го вратарь заключил полноценный контракт с «Миланом». Джиджи дебютировал за любимый клуб 25 октября в игре с «Сассуоло» (2:1). Тогда ему было 16 лет и 8 месяцев, он стал самым молодым голкипером в современной истории серии А. Доннарумма обошел легендарного Джанлуиджи Буффона, дебют которого в чемпионате Италии состоялся в 17 лет и 9 месяцев. Уже следующий матч молодой голкипер «Милана» провел на ноль и вытеснил из стартового состава Диего Лопеса.

Сезон-2016/17 выдался для вратаря очень успешным: он стал единственным игроком миланского клуба, который провел 41 матч во всех турнирах без замен. Благодаря его надежности команда завоевала Суперкубок Италии.

В 2017-м «Милан» предложил Доннарумме новый четырехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год. Именно в тот момент у голкипера испортились отношения с фанатами «Милана». Болельщики были в ярости из-за того, что во время переговоров агент футболиста Мино Райола долго пытался выбить большую зарплату и не соглашался на условия клуба. В знак негодования фанаты во время матча молодежной сборной Италии и Дании закидали Джиджи фальшивыми долларами и растянули баннер с надписью «Долларумма».

По истечении контракта летом 2021 года вратарь принял решение покинуть команду. Отношения с болельщиками в очередной раз испортились на фоне новых переговоров о дальнейшем сотрудничестве. Райола пытался выбить уже 10 миллионов евро для своего клиента, а клуб готов был предложить лишь 8 миллионов.

За шесть сезонов в «Милане» Доннарумма провел 251 матч (88 из них на ноль) и пропустил 265 голов.

Джанлуиджи Доннарумма в «ПСЖ». Фото Global Look Press

«ПСЖ»

14 июля 2021 года итальянский голкипер подписал контракт с «ПСЖ» сроком на пять лет. В парижском клубе Джиджи трижды стал чемпионом Франции и дважды обладателем Суперкубка страны. За три года он провел больше 100 матчей в лучшей команде французской лиги.

Сборная Италии

В 2015 году Джиджи сыграл на юношеском чемпионате Европы: был основным вратарем, а Италия дошла до 1/4 финала.

Первый вызов в главную команду страны Доннарумма получил летом 2016-го и стал самым молодым игроком «Скуадры адзурры» за последние 105 лет.

Джиджи дебютировал в сборной Италии 1 сентября 2016 года в товарищеской игре против сборной Франции, заменив Буффона. Когда легендарный вратарь принял решение о завершении карьеры в национальной команде, Доннарумма безоговорочно занял его место.

Триумфальным для молодого вратаря стал чемпионат Европы-2020, который из-за пандемии коронавируса состоялся годом позже. 26 июня 2021-го он стал автором рекордной серии без пропущенных голов на международных турнирах (1168 минут). А в серии послематчевых пенальти в полуфинале против Испании (1:1, 4:2 по пенальти) и в финале против Англии (1:1, 3:2 по пенальти) отразил удары от Альваро Мораты, Джейдона Санчо и Букайо Сака. Италия выиграла Евро-2020, а Доннарумму признали лучшим футболистом турнира.

Джанлуиджи Доннарумма с партнерами по сборной Италии радуются победе на Евро-2020. Фото Global Look Press

Достижения

Командные

«Милан»

Обладатель Суперкубка Италии (2016)

«ПСЖ»

Трехкратный чемпион Франции (2021/22, 2022/23, 2023/24)

Двукратный обладатель Суперкубка Франции (2022, 2023)

Сборная Италии

Чемпион Европы (2020)

Двукратный бронзовый призер Лиги наций (2020/21, 2022/23)

Джанлуиджи Доннарумма в сборной Италии. Фото Global Look Press

Личные

Лучший вратарь серии А (2021)

Лучший игрок чемпионата Европы (2020)

Включен в состав символической сборной по итогам Евро-2020 по версии УЕФА

Член сборной FIFPro лучших игроков года (2021)

Обладатель премии Льва Яшина лучшему вратарю года (2021)

Лучший вратарь мира по версии МФФИИС (2021)

Вратарь года лиги 1 (2022)

Сколько зарабатывает Доннарумма

Согласно данным L'equipe, Доннарумма в «ПСЖ» зарабатывает 13 миллионов евро в год. При этом 6 миллионов уходят на налоги, так что итальянец реально получает 7 миллионов.

Весной 2024 года, по данным Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера оценивалась в 40 миллионов евро.

Джанлуиджи Доннарумма и Алессия Элефанте. Фото Global Look Press

Личная жизнь Доннаруммы

Джиджи с 2017 года состоит в отношениях с Алессией Элефанте. Некоторые СМИ называют его подругу женой, однако официальных новостей о свадьбе не было. Детей у влюбленных нет, несколько лет назад они завели собаку.

В июле 2023 года Джанлуиджи и Алессия стали жертвами нападения в Париже. Неизвестные ворвались в их дом и вынесли дорогие вещи, общая стоимость которых оценивается в 500 тысяч евро. Во время ограбления спортсмена связали и ударили по голове — пару похитили, угрожая пистолетами. К счастью, им удалось сбежать и скрыться в одном из отелей, откуда они обратились в полицию. Сам футболист был госпитализирован в шоковом состоянии, но серьезных травм не получил.

Социальные сети

* Соцсети принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.