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Шакири забил шикарный гол Шотландии и превзошел Торреса. Уникальный рекорд швейцарца

Шакири забил на шести крупных турнирах среди сборных подряд
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Гол Джердана Шакири в ворота сборной Шотландии.
Фото Reuters
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Полузащитник вошел в историю на Евро-2024.
Чемпионат Европы. Группа A
19 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Шотландия
1:1
Швейцария

В матче группы А в Кельне 19 июня хавбек сборной Швейцарии Джердан Шакири забил красивый гол в ворота Шотландии на 26-й минуте игры. 32-летний футболист воспользовался ошибкой соперников, получил мяч рядом со штрафной площадью и мощным ударом в касание с левой ноги зарядил в девятку ворот голкипера Ангуса Ганна.

В соцсетях мяч называют шедевральным — многие пользователи были просто очарованы, но это не единственное чем примечателен гол лучшего бомбардира в истории сборной Швейцарии.

Джердан Шакири празднует гол в&nbsp;ворота сборной Шотландии. Шакири забивает только красиво! Его супергол лишил Шотландию победы, Швейцария — почти в плей-офф

Мяч Шакири Шотландии стал историческим. Швейцарец — единственный европейский футболист, кто забивал на шести последних крупных турнирах в составе сборной:

  • ЧМ-2014 (три гола)

  • Евро-2016 (один гол)

  • ЧМ-2018 (один гол)

  • Евро-2020 (три гола)

  • ЧМ-2022 (один гол)

  • Евро-2024 (один гол)

Джердан Шакири празднует гол в ворота сборной Шотландии.
Фото Reuters

На счету Шакири теперь 10 забитых мячей на чемпионатах мира и Европы. У игрока сборной Швейцарии больше голов, чем у некоторых легендарных игроков: Роберто Баджо (9), Робина ван Перси (9), Фернандо Торреса (9), Патрика Клюйверта (8), Руда ван Нистелроя (8), Карима Бензема (7), Уэйна Руни (7), Златана Ибрагимовича (6), Майкла Оуэна (6) и Рауля (6).

Джердан также вошел в историю своей национальной команды. Шакири — первый футболист сборной Швейцарии, забивший на трех разных Евро — 2016, 2020 и 2024.

Швейцарца можно назвать экспертом по эффектным голам. Чего только стоит его забитый мяч в ворота сборной Польши (1:1, пенальти — 4:5) в 1/8 финала чемпионата Европы-2016. Находясь на линии штрафной площади спиной к воротам соперника, Шакири в касание пробил через себя и сравнял счет в матче.

Сейчас Шакири выступает за клуб МЛС «Чикаго Файр». В сезоне-2023/2024 полузащитник провел 12 матчей за команду, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

До переезда в США у Джердана была интересная карьера в европейском футболе с большим количеством трофеев. Хавбек играл за «Баварию» и «Ливерпуль», с которыми брал чемпионства, кубки страны и Лигу чемпионов.

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Удивительно, но в 2014 году Шакири мог оказаться в «Спартаке». Красно-белые были готовы выкупить швейцарца у «Баварии», но сделка не состоялась. Утверждалось, что игрок был готов к переезду в Москву и даже прошел медобследование. По словам бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола был против перехода Шакири, поэтому трансфера не случилось.

Джердан Шакири.
Фото Reuters

В РПЛ Шакири пока не приехал, но на Евро-2024 он один из лидеров сборной Швейцарии. Его национальная команда сыграла вничью с Шотландией (1:1) и практически гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата Европы. Впереди у команды главного тренера Мурата Якина встреча с Германией 23 июня во Франкфурт-на-Майне.

Джердан Шакири
Евро-2024
Сборная Швейцарии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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