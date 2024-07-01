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Сегодня, 16:00

Беллингем — последняя надежда Англии на Евро. Но справится ли он с давлением?

Гол Беллингема спас сборную Англию от вылета с Евро-2024
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press
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Джуд ведь еще так молод.

Англия, справедливо названная самой унылой командой группового этапа Евро, внезапно подарила зрителям ярчайший сюжет в 1/8 финала. Вернее, не совсем так. Англичане выступили вполне традиционно, убаюкивая своей игрой и полным бессилием перед лицом организованной сборной Словакии. За драму отвечал только один человек — Джуд Беллингем.

Полузащитник, которому за день до игры со словаками исполнился 21 год, спас Англию от позорного поражения всего за полторы минуты до финального свистка. Причем забил он максимально элегантно — в падении через себя. Это редкость в клубном сезоне, а в международном матче, на последних минутах, на грани вылета с турнира... Абсолютно культовый момент. Вероятно, первый на этом Евро.

Впрочем, ничего удивительного в том, кто и как забил, нет — от Джуда Беллингема на родине другого и не ждут. Среди академично-зажатой и неуверенной английской сборной выделяется один Беллингем. Только на него смотрят как на спасителя — и Джуд пытается соответствовать. С переменным успехом.

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Культ Беллингема в Англии относительно молодой. В лучшем случае ему несколько месяцев, может быть, даже недель — по сути, на этом Евро от Джуда впервые чего-то ждут в футболке «трех львов». Но, несмотря на молодость, сила этого культа просто невероятная.

Для понимания масштабов достаточно глянуть рекламу Adidas, выпущенную перед турниром. В двухминутном ролике показаны традиционные английские семьи, компании друзей, парочки и так далее — в разные периоды истории сборной Англии. Меняются люди, локации, обстоятельства, не меняется одно — англичане обязательно проигрывают, и всем вокруг плохо.

На фоне играет песня The Beatles — Hey Jude, а где-то в середине ролика появляются вставки с маленьким Беллингемом. С учетом перевода («Эй, Джуд, не грусти, возьми грустную песню и сделай ее лучше») и финального кадра с лицом Беллингема и подписью «Ты справишься», намек был понят. Вот сборная Англии, она страдает всю историю, но сейчас пришел Беллингем и обязательно всех победит.

Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press

Болельщики приняли рекламу с восторгом — писали много приятных комментариев, а продажи песни Hey Jude на музыкальных сервисах выросли на 20%. Легендарное произведение битлов давно уже превратилось в чант для фанатов Беллингема, и на Евро они тоже взяли его на вооружение.

Но не все обрадовались такой рекламе. В медиа появились логичные вопросы — о'кей, Джуд крутой, но в песне The Beatles есть еще строчка «Не пытайся нести весь мир на своих плечах». Не многовато ли ожиданий для тогда еще 20-летнего парня, пусть и одного из лучших игроков «Реала» прошлого сезона? Судьба целой нации в руках вчерашнего школьника — это огромное давление.

Несмотря на опасения, жезл был вручен. А Беллингем — куда же ему деваться — его принял. И весь Евро для Англии превратился не только в очередной поход за исторической победой, но и в гонку за оправдание ожиданий от Джуда. Предсказуемо, она проходит непросто.

Англичане Джуд Беллингем и&nbsp;Харри Кейн празднуют гол в&nbsp;ворота Словакии (2:1) в&nbsp;1/8 финала Евро-2024. Беллингем спас Англию от исторического позора ударом через себя. «Три льва» чуть не вылетели с Евро

По данным английских медиа из раздевалки, Беллингем — парень с непростым характером. Даже токсичным. Полузащитник — наглый, хамоватый и срывается на партнеров, когда что-то не получается. А еще он очень восприимчив к критике и возложенным на него ожиданиям.

Поэтому «народная любовь» качает Беллингема на эмоциональных качелях. Джуда боготворили после Сербии, где он забил единственный мяч. И его же размазывали после Дании и Словении, где полузащитник не блистал. Ходили даже разговоры, что Джуду лучше остаться в запасе на Словакию для лучшей атмосферы в команде и баланса на поле. Тем более он занимал позицию «десятки», на которой фантастически проявлял себя в «Манчестер Сити» Фоден. Фила задвинули налево, но там его функционал серьезно ограничен.

Ответом на претензии стал тот самый спасительный гол в плей-офф в добавленное время. Отмечал его Беллингем очень бурно и даже злобно — кому-то что-то кричал, трогал себя за пах и так далее. Это не радость от спасения на финише, это какой-то крик души. Вероятно, Джуду очень непросто — он и сам это признал после матча.

«Игра за Англию — одно из самых важных событий в карьере, но временами это сложно. Давление сильное. Мы очень стараемся, но не всегда все проходит гладко, иногда все идет кувырком. Тогда мы слышим очень много гадостей. Но в такие моменты, как сейчас, очень приятно дать хейтерам немного сдачи. Это моя разрядка», — объяснил Беллингем на пресс-конференции свое празднование.

Теперь Джуд снова в фаворе. В общем, отношения у Англии и ее футбольной иконы — тот еще аттракцион, но из него некуда выйти. Выхода у болельщиков нет — остальная команда Саутгейта слишком посредственна, скорее всего, бесповоротно. Но выхода нет и у Беллингема — потому что у него нет других болельщиков и другой Англии.

Теперь только у Джуда есть моральное право брать и действовать в опасной ситуации. Более того, это не столько право, сколько обязанность перед страной. Но хватит ли у него выдержки, чтобы совершать подвиги и дальше? Ведь ставки очень высоки — а Джуд все-таки еще слишком молод.

Джуд Беллингем
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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