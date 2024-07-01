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Сегодня, 00:30

Беллингем показал оскорбительный жест после супергола. Его дисквалифицируют?

Беллингем показал оскорбительный жест после гола в ворота Словакии
Гоша Чернов
Корреспондент
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем.
Фото Reuters
Джуд Беллингем показывает оскорбительный жест после гола в ворота Словакии.
Пост Джуда Беллингема в соцсетях в ответ на обвинения в оскорблении сборной Словакии.
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Переполнили эмоции.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 19:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Англия
2:1
Словакия

В воскресенье, 30 июня, сборная Англии лишь в овертайме матча 1/8 финала Евро-2024 переборола Словакию — 2:1. Победный гол в начале дополнительного времени забил Харри Кейн, а сравнял счет на 90+5-й минуте Джуд Беллингем. Этот гол вызвал широкий резонанс не только потому, что спас Англию от раннего вылета — полузащитнику «Реала» удался фантастический удар через себя.

Англичане Джуд Беллингем и&nbsp;Харри Кейн празднуют гол в&nbsp;ворота Словакии (2:1) в&nbsp;1/8 финала Евро-2024. Беллингем спас Англию от исторического позора ударом через себя. «Три льва» чуть не вылетели с Евро

Беллингем не скрывал эмоций после второго для себя гола на чемпионате Европы. Он отпраздновал успех в фирменном стиле — подошел к трибунам и раскрыл руки вместе с Кейном. Помимо этого, хавбек закричал в сторону болельщиков: Who else («Кто ж еще»)?

На этом Беллингем не остановился. По пути на свою половину поля Джуд бросил взгляд то ли на трибуны, то ли на чью-то скамейку запасных и показал неоднозначный жест: поцеловал свою ладонь и ей же сделал вид, будто хватает себя за пах.

Джуд Беллингем показывает оскорбительный жест после гола в ворота Словакии.

В соцсетях поспешили заявить, будто Беллингем таким образом оскорбляет непосредственно сборную Словакии и жест адресован ее скамейке. Однако с камеры под крышей стадиона четко видно, что взгляд Джуда в этот момент направлен либо в сторону своих партнеров по сборной, либо в сторону трибуны. Поэтому однозначно утверждать, что англичанин хотел оскорбить конкретно словаков, нельзя.

Сам Беллингем после матча поспешил всех успокоить. В соцсети Х он написал: «Внутренний шутливый жест в сторону близких друзей, присутствовавших на игре. Ничего, кроме уважения к тому, как сегодня играла сборная Словакии».

Пост Джуда Беллингема в соцсетях в ответ на обвинения в оскорблении сборной Словакии.

Однако дисквалификация все равно возможна. За подобное уже наказывали футболистов и тренеров. Например, в 2019 году главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне показал аналогичный жест трибунам в матче с «Ювентусом», за что был оштрафован на 20 тысяч евро. Криштиану Роналду продемонстрировал похожий жест в феврале 2024 года после матча его «Аль-Насра» с «Аль-Шабабом». Итог — штраф в 2,6 тысячи долларов и дисквалификация на одну игру.

Инцидент случался и в России — весной 2023 года в матче ЦСКА — «Спартак»: форвард красно-белых Александр Соболев показал непристойный жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши и был отстранен КДК РФС на четыре матча (позже дисквалификацию сократили до трех). Возможно, дисциплинарное дело будет открыто и в случае Беллингема.

Александр Соболев удивлен решением Сергея Карасева удалить его. «Нарушение Соболева носит циничный характер». В КДК объяснили дисквалификацию нападающего «Спартака»

Добавим, что после матча со Словакией не выдержали нервы и у другого английского хавбека — Деклана Райса. Он вступил в словесную перепалку с тренером соперника Франческо Кальцоной, велел ему замолчать и назвал его «лысым придурком».

Сборная Англии в 1/4 финала сыграет со Швейцарией. Матч состоится 6 июля в Дюссельдорфе.

Джуд Беллингем
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
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