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Сегодня, 20:45

День как чудо. 15 лет феерической победе России над Нидерландами на Евро-2008. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Футболисты сборной России Сергей Семак, Роман Павлюченко и Константин Зырянов празднуют гол в ворота сборной Нидерландов.
Сергей Семак, Роман Павлюченко и Константин Зырянов празднуют гол в ворота сборной Нидерландов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе нашей сборной в 2005-2015 годах, который во время триумфа в Базеле находился вместе с командой.

Наверное, это был самый счастливый день футбольной России.

Потому что такого, как после победы над Нидерландами, не было у страны никогда — если говорить о настроении после успехов в спорте.

И то, что в этом состоянии — команды, которая стала чудом — сборная прожила всего пять дней, тоже символично. Это пик, на который наш футбол никогда не поднимался. И не факт, что поднимется...

Андрей Аршавин атакует ворота в&nbsp;матче России и&nbsp;Нидерландов (3:1) в&nbsp;Базеле 21&nbsp;июня 2008 года. Лучшее лето России: победа над голландцами, феерия Аршавина и полуфинал Евро

ЦСКА брал Кубок УЕФА — и это стало чем-то удивительным. «Зенит» громил «Баварию» на пути к своему победному финалу того же турнира, а потом играючи разбирался с «Рейнджерс» в решающем матче. Но сборная все равно оставалась Золушкой до 21 июня 2008 года.

Был триумф в «Лужниках» против Англии, но следом — поражение в Израиле. Были разгромные 1:4 от Испании в дебюте того Евро — и даже по три очка, взятые у Швеции и Греции, все равно не привели к вере. Вере в команду Гуса Хиддинка — ведь, если помните, те Нидерланды прошлись катком по соперникам в групповом турнире, досрочно шагнув в плей-офф. И это те «Оранжевые», которым Россия безоговорочно уступила годом ранее в Амстердаме — 1:4.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Наш выход в четвертьфинал уже казался успехом — после предыдущих ЧМ и ЧЕ, ведь на многие из них мы даже не отобрались.

И чем дальше от нас этот день, тем отчетливее понимаешь, что-то лето обернулось чудом. И все меньше вспоминается что-то целостное — в памяти остаются ценными осколками какие-то детали, моменты, приметы.

Сборная накануне игры перебралась в Базель из австрийского Леоганга, отель располагался на окраине города — и туда за билетами приходили болельщики. УЕФА изначально продавал тикеты только на групповую стадию, потому что неизвестно, кто пройдет дальше и какие страны получат преимущественное право покупки. Но предварительное бронирование все равно существовало — и ничтожный спрос, который наблюдался после поражения от Испании, вдруг сменился интересом, а потом превратился в цунами — казалось, что на четвертьфинал прилетит чуть ли не вся Россия. Люди всеми правдами и неправдами стремились попасть на стадион — но еще утром представлялось, что преимущество на трибунах останется за «Оранжевыми». Поскольку весь центр Базеля окрасился в этот цвет — фанаты из Нидерландов заполонили собой все пространство, а наших почти не было видно, кроме как у отеля.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Это, конечно, давило — и ощущалось, что Хиддинк напряжен больше обычного. Но стоило приехать на «Санкт-Якоб Парк», как оказалось, что шумовая поддержка у России абсолютно сопоставима с оппонентами. Хотя посланцев Нижних земель набилось на секторы намного больше.

Стадион — и то, как он болеет на крупных соревнованиях — вещь показательная. Голос трибун — сильная штука, особая. В тот день наших поддерживали именно так. Исторически, за редким исключением, против топов сборная действовала вторым номером, но в Базеле все произошло наоборот.

Футболисты сборной России после победы над Нидерландами на&nbsp;Евро-2008. Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?

Хиддинк перед игрой говорил о нескольких важным аспектах. О том, что он с тренером по физподготовке Раймондом Верхейеном вывел футболистов на пик готовности именно к четвертьфиналу. О том, что Аршавин, отбыв двухматчевую дисквалификацию, сверхмотивирован. О том, что в Нидерландах побаиваются, что ему досконально известны все нюансы в подготовке и тактике Нидерландов. Гус был уверен если не в победе, то в том, что для нас «четвертушка» окажется лучшей встречей на всем Евро — исходя из многих резонов. Один из них таков: у соперника оказалось слишком много дней от последней игры в группе — и это большой минус, ведь нарушена привычная цикличность подготовки. В то время как Россия оставалась в прежнем графике.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

То, что это, возможно, самый зрелищный матч Евро-2008, напоминать, полагаю, не надо. Мы переиграли, перебили и перебегали лучшего на момент стартового свистка участника чемпионата.

Это было чудо — не столько успех, сколько осознание того, что сборная умеет ТАК. Та самая сборная, которая разгромно уступила на старте Испании (1:4), а вышла из отбора, по мнению многих, только благодаря хорватам.

Эмоций выплеснулось столько, что на полуфинал их уже не нашлось. Вторая попытка пройти «Красную фурию» получилась столь же неудачной, как и первая. Гус не хотел отходить от своего атакующего стиля, закрываться и отбиваться даже против тех, кто с первых же секунд брал мяч под контроль и не отдавал. «Оранжевые» хороши как оппонент тем, что действовали на встречных курсах — для той сборной России это подарок. Это потом, всего через два года на ЧМ-2010 в ЮАР, Нидерланды дойдут до финала, выходя при ван Гале с семью разрушителями в составе.

А в то лето 2008-го все было за нас. По крайней мере, в тот лучший для российского футбола день.

...Когда команда вернулась в отель, ее ждал не только ужин, но и бокалы с вином. Гус подождал, пока все возьмут их в руки, и сказал очень теплые, важные слова — о том, что сделали его ребята.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Они не остались в памяти дословно — в отличие от эмоций. Запомнились другие. Когда после еще одного ужина, сразу после полуфинала, рассматривая полученную медаль, многолетний массажист сборной Олег Соколов сказал, вроде бы не обращаясь ни к кому конкретно:

— Ребята, попомните мое слово, эту бронзу мы еще лет 20 вспоминать будем.

Так и есть. Но даже если этот день больше не повторится, он все равно с нами навсегда. Торжествующий Аршавин. Колодин, замучивший своими ударами ван дер Сара. Кричащий из-под навалившихся на него игроков Торбинский. Гус с Игорем Корнеевым, отплясывающие на бровке.

День как чудо.

Самый лучший день.

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