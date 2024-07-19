5 сборных, которые удивили дизайном форм на Евро. В этом рейтинге нет Франции, Италии и даже Испании!

Рецензирует лучшие решения.

Евро-2024 позади, но это не значит, что мы подвели все итоги. Пора выбрать сборные, чья форма выделялась на турнире больше остальных. Важно, что оценивать будем сразу два комплекта — домашний и гостевой — а не один из них по отдельности. Погнали!

Словения

Словенцы очень понравились своим простым и эффектным подходом к детализации: простейшая белая футболка Nike Vapor IV украшена специальной иллюстрацией гор на груди и полосой на животе, сложенной как раз из этих маленьких символов. Выглядит чисто, но при этом притягивает внимание за счет красного элемента. И респект за постоянство — подобное горное «заигрывание» в форме словенцев идет уже на протяжении нескольких лет.

Яка Бийол и Ваня Дркушич. Фото AFP

Фото Reuters

Выездной комплект — почти абсолютно такая же футболка, только другого цвета. О ней говорить не будем, но, к сожалению, это не последний раз, когда сборная попадает в рейтинг из-за одной действительно классной формы.

Фото AFP

Австрия

Австрийцы в футбольном плане стали одним из открытий турнира. Ральф Рангник решил прочитать все гневные комментарии и не только выиграл группу с Францией, но и был близок к попаданию в четвертьфинал.

Что же касается формы — традиционные цвета для обоих комплектов и классные детали: паттерн на красной джерси сочетает в себе отсылки к архитектуре, традициям и стремлению к чему-то новому. Симметричный паттерн на белой джерси, похожий на ромб, отсылает к крыльям орла — птице-символу Австрии. Также отметим использование свежего мятного цвета.

Фото AFP

Марсель Забитцер. Фото AFP

Фото Reuters

Грузия

Какая же все-таки крутая домашняя форма у сборной Англии на этом Евро! А, стоп... Белая джерси сборной Грузии выглядит настолько классно, что хорошо подходит как грузинам, так и англичанам, которые, к слову, уникальностью и притягательностью своей домашней формы похвастаться точно не могут.

Хвича Кварацхелия. Фото AFP

Фото Reuters

Качественное сочетания белого и красного цветов и разноразмерные кресты, разбросанные по всей футболке и явно отсылающие к флагу страны — топ-решение. Также отмечу похожий на альтернативный логотип сборной — выглядит нетривиально и классно вписывается в общую композицию. Гостевой и третий комплекты — копия белой формы, но только в других цветах.

Хвича Кварацхелия. Фото AFP

Бельгия

Наверное, могу назвать Бельгию своим фаворитом. Во-первых, выездной комплект с джерси голубого цвета и коричневыми шортами а-ля костюм Тинтина (герой бельгийского фольклора) — это вау! Классная связь с культурным кодом страны и смелость, которой так не хватает в работе брендов над формой для сборных.

Кевин Де Брейне. Фото AFP

Ромелу Лукаку. Фото Global Look Press

В домашнем комплекте сразу обращаем внимание на уход от классического красного цвета в сторону более «дорогого» винно-бордового. Но посмотрите на этот ромбовидный паттерн с короной внутри! Незаметная деталь, придающая должного шарма.

Ромелу Лукаку. Фото Reuters

Германия

Для меня Германия — абсолютный лидер рейтинга. Кто бы что ни говорил, но максимально смелый розово-лиловый гостевой комплект немцев получился самым стильным на турнире. Добавляем сюда беспрерывные солд-ауты в магазинах и статус самой популярной джерси чемпионата Европы — и вопросов вообще не остается.

Илкай Гюндоган и Тони Кроос. Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

Домашний белый комплект — простая и качественная отсылка к ретро. Но я не могу воспринимать эту форму без сумасшедших тренировочных олдскульных костюмов, которые adidas сделали для немцев и еще нескольких участников Евро-2024. Однако на игроках сборной Германии они смотрятся совершенно иначе. Тот самый прощальный аккорд от немецкого бренда, который после очень долгих лет перестает быть техническим партнером бундестим.

Антонио Рюдигер. Фото Reuters

Джамал Мусиала. Фото Reuters

А чья форма понравилась больше всего вам? Пишите в комментариях!