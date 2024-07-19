5 сборных, которые удивили дизайном форм на Евро. В этом рейтинге нет Франции, Италии и даже Испании!

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Евро-2024 позади, но это не значит, что мы подвели все итоги. Пора выбрать сборные, чья форма выделялась на турнире больше остальных. Важно, что оценивать будем сразу два комплекта — домашний и гостевой — а не один из них по отдельности. Погнали!
Словенцы очень понравились своим простым и эффектным подходом к детализации: простейшая белая футболка Nike Vapor IV украшена специальной иллюстрацией гор на груди и полосой на животе, сложенной как раз из этих маленьких символов. Выглядит чисто, но при этом притягивает внимание за счет красного элемента. И респект за постоянство — подобное горное «заигрывание» в форме словенцев идет уже на протяжении нескольких лет.
Выездной комплект — почти абсолютно такая же футболка, только другого цвета. О ней говорить не будем, но, к сожалению, это не последний раз, когда сборная попадает в рейтинг из-за одной действительно классной формы.
Австрийцы в футбольном плане стали одним из открытий турнира. Ральф Рангник решил прочитать все гневные комментарии и не только выиграл группу с Францией, но и был близок к попаданию в четвертьфинал.
Что же касается формы — традиционные цвета для обоих комплектов и классные детали: паттерн на красной джерси сочетает в себе отсылки к архитектуре, традициям и стремлению к чему-то новому. Симметричный паттерн на белой джерси, похожий на ромб, отсылает к крыльям орла — птице-символу Австрии. Также отметим использование свежего мятного цвета.
Какая же все-таки крутая домашняя форма у сборной Англии на этом Евро! А, стоп... Белая джерси сборной Грузии выглядит настолько классно, что хорошо подходит как грузинам, так и англичанам, которые, к слову, уникальностью и притягательностью своей домашней формы похвастаться точно не могут.
Качественное сочетания белого и красного цветов и разноразмерные кресты, разбросанные по всей футболке и явно отсылающие к флагу страны — топ-решение. Также отмечу похожий на альтернативный логотип сборной — выглядит нетривиально и классно вписывается в общую композицию. Гостевой и третий комплекты — копия белой формы, но только в других цветах.
Наверное, могу назвать Бельгию своим фаворитом. Во-первых, выездной комплект с джерси голубого цвета и коричневыми шортами а-ля костюм Тинтина (герой бельгийского фольклора) — это вау! Классная связь с культурным кодом страны и смелость, которой так не хватает в работе брендов над формой для сборных.
В домашнем комплекте сразу обращаем внимание на уход от классического красного цвета в сторону более «дорогого» винно-бордового. Но посмотрите на этот ромбовидный паттерн с короной внутри! Незаметная деталь, придающая должного шарма.
Для меня Германия — абсолютный лидер рейтинга. Кто бы что ни говорил, но максимально смелый розово-лиловый гостевой комплект немцев получился самым стильным на турнире. Добавляем сюда беспрерывные солд-ауты в магазинах и статус самой популярной джерси чемпионата Европы — и вопросов вообще не остается.
Домашний белый комплект — простая и качественная отсылка к ретро. Но я не могу воспринимать эту форму без сумасшедших тренировочных олдскульных костюмов, которые adidas сделали для немцев и еще нескольких участников Евро-2024. Однако на игроках сборной Германии они смотрятся совершенно иначе. Тот самый прощальный аккорд от немецкого бренда, который после очень долгих лет перестает быть техническим партнером бундестим.
А чья форма понравилась больше всего вам? Пишите в комментариях!