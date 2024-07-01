Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 01:30

Англию выбьет Якин, а битва Испании и Германии станет скрытым финалом Евро

Англия и Испания вышли в 1/4 финала чемпионата Европы
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Ламин Ямаль и Нико Уильямс после победы над Грузией (4:1) в 1/8 финала Евро-2024.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Эти четвертьфиналы станут незабываемыми.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 19:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Англия
2:1
Словакия
Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Испания
4:1
Грузия

Стратегическая ошибка УЕФА — поставить матчи Англии и Испании на один день. Команда Гарета Саутгейта и так вгоняет в сон, а когда видишь, что сразу после нее исполняет банда Луиса де ла Фуэнте, складывается ощущение: это два разных вида спорта. Скорости, качество футбола, реализация — у «Красной фурии» все на уровень выше.

Причем до 1/8 финала работала теория о том, что у Англии все под контролем.

Целый тайм отбивались от атак сборной Сербии? Да просто экономили силы и специально отдали мяч. Пропустили от Дании? Бывает, но не проиграли же. 0:0 со Словенией? Да, напрягает, но из группы-то вышли — какие вопросы?

Англичане Джуд Беллингем и&nbsp;Харри Кейн празднуют гол в&nbsp;ворота Словакии (2:1) в&nbsp;1/8 финала Евро-2024. Беллингем спас Англию от исторического позора ударом через себя. «Три льва» чуть не вылетели с Евро

Они появились, когда абсолютно все, за что критиковали Саутгейта, вскрылось уже в первом тайме против Словакии. К перерыву футболисты «Трех львов» пробежали на 4,5 километра меньше и ни разу не пробили в створ (в плей-офф крупных турниров такого не случалось с 1986 года). Но самое страшное — команда Франческо Кальцоны абсолютно контролировала ситуацию на поле.

Гол из офсайда, удар Кейна головой и выстрел Райса в штангу — вот все попытки Англии спастись до того, как это в одиночку сделал Беллингем. Несмотря на то, что во втором тайме словаки прилично подсели, никакой паники не возникало. Потому что соперник элементарно не понимал, что нужно делать: в защите британцы уже не отсиживались, но как атаковать и вскрывать низкий блок, не понимали.

Харри Кейн празднует гол в ворота Словакии (2:1 д.в.).
Фото Reuters

Показательно, что даже после быстрого гола в овертайме никто не побежал добивать Словакию. Саутгейт опять закрыл команду на своей половине и заставил терпеть. По результату к нему снова не должно быть вопросов: он первый, кто вывел Англию в четвертьфинал на четырех крупных турнирах подряд. Но есть другая проблема: везение когда-нибудь закончится, а впереди — крайне неудобная Швейцария, с которой фарта понадобится в разы больше.

Мурат Якин образцово разобрал Италию в плей-офф и лишь в добавленное время упустил победу над Германией в группе. Но главное — его команда более системная, стабильная и управляемая. Где каждый игрок четко знает свою роль и понимает, как добиться результата. Можно ли сказать то же самое про Англию? Конечно, нет. Если столько проблем возникло со Словакией, Словенией и Данией, то в четвертьфинале нужно готовиться выживать — Швейцария это обеспечит. Еще до старта Евро кто-то вряд ли мог представить, что Якин и Ко в противостоянии с Англией как минимум не будут андердогом. Как максимум — выйдут в статусе теневого фаворита, чья победа лично меня вообще не удивит.

Радость футболистов сборной Испании после гола в&nbsp;ворота Грузии (4:1) в&nbsp;1/8 финала Евро-2024. Грузия хороша, Испания — великолепна! «Красная фурия» устроила разгром

Зато все заранее предвкушали главную битву в четвертьфинале. И, кажется, Испания за эти две недели лишь увеличила перевес над Германией в раскладах. Жаль, что лучшие команды Евро встречаются так рано. С другой стороны, получить матч уровня финала уже сейчас — особенно ценно.

Пока не очень понятно, как в теории остановить «Красную фурию», но и с соперниками такого уровня она еще не сталкивалась. Ни Хорватия, ни Италия, ни тем более Албания с Грузией, которая выжала из себя максимум, но все равно устроилась на разгром, серьезных проблем испанцам не доставили. Ждем ходов Юлиана Нагельсманна, магии Вирца, Гюндогана и Мусиалы, а также нового шоу в исполнении команды де ла Фуэнте.

И просто предвкушаем настоящий футбол. В который со следующей стадии придется заиграть даже Англии.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
4
Обсудить
Читайте также
Грузия и Испания проведут матч 1/8 финала Евро 30 июня
Загитова приняла участие в VK Fest в Санкт-Петербурге
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Полузащитник сборной Грузии Кочорашвили о вылете с Евро-2024: «Мы вернемся и станем сильнее»
Де ла Фуэнте о победе Испании над Грузией: «После первого тайма попросил игроков успокоиться»
Испания — Грузия: видеообзор матча 1/8 финала Евро-2024
Нико Уильямс: «Поздравляю сборную Грузии, я впечатлен игрой этой команды»
Нико Уильямс установил уникальный рекорд чемпионатов Европы в матче с Грузией
Булыкин: «Грузинам пришлось рисковать в матче с Испанией, но думаю, их никто не упрекнет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Беллингем показал оскорбительный жест после супергола. Его дисквалифицируют?