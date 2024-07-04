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Сегодня, 11:15

Внезапная проблема Евро — болельщики, выбегающие на поле. Чаще всего — ради фото с Роналду

Отдел фото «СЭ»
Криштиану Роналду приветствует на поле десятилетнего болельщика во время матча сборных Турции и Португалии.
Фото Getty Images
Селфи на поле с Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Юный помощник вратаря сборной Румынии.
Фото Reuters
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Служба безопасности не справляется.

Чемпионат Европы только вступает в решающую стадию, но на турнире уже зафиксировано аномальное число забегов зрителей на поле.

Первый болельщик прорвался на газон в матче Италия — Албания.

Фото AFP

Брутальный мужчина успел пожать руки нескольким игрокам сборной Албании и помахать флагом с черным орлом на красном фоне. Но скрыться ему не удалось. После профессиональной подсечки стюарда фанат оказался на газоне — его вывели с поля и передали полиции.

Фото Reuters

Удивительно, но бдительность стюардов после первого инцидента не повысилась. 17 июня болельщик попытался сделать селфи с Кевином Де Брейне.

Фото Reuters

Эти зрители прерывали матч между Румынией и Украиной в Мюнхене.

Фото Reuters
Фото AFP

Штраф в размере 2,5 тысячи евро и лишение права посещения матчей Евро-2024 не остановили трех албанцев, которые оказались на поле во время матча в Гамбурге. Скрутить крепких парней было непросто даже нескольким стюардам.

Фото AFP

Во время трансляций забеги фанатов никогда не показывают. Телевизионный режиссер сосредотачивается на крупных планах футболистов или тренеров, но по шуму трибун понятно, что на поле происходит что-то необычное. Однако свою минуту славы — прежде чем отправиться в полицию — выбегающие получают благодаря соцсетям.

Фото Reuters

Самым юным нарушителем стал десятилетний немецкий мальчишка по имени Берат — во время матча Турция — Португалия он сделал селфи с Криштиану Роналду. Капитан сборной Португалии даже улыбнулся в камеру его телефона.

Селфи на поле с Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Фото Соцсети

После матча ребенок рассказал журналистам, что свою идею спланировал давно и даже сообщил о ней друзьям — партнерам по футбольной команде своего родного города Кассель. Во время матча Берат отпросился у отца в туалет, но на самом деле осуществил свою мечту — рванул на поле и сфотографировался с Криштиану.

Но скрыться от стюардов ему не удалось.

Фото Reuters

Отец Берата признался, что избежал денежного штрафа из-за добродушного отношения к юному фанату со стороны Роналду. Однако возможности посещать игры Евро-2024 их лишили.

Фанаты выбежали на&nbsp;поле матча Евро-2024 ради селфи с&nbsp;Криштиану Роналду. Фанаты разозлили Роналду: шесть человек выбежали на поле матча Евро-2024 с Турцией

Этот матч стал рекордным по количеству выбежавших на поле болельщиков, мечтающих о селфи с Криштиану.

Фото Reuters

Двум из них удалось прорваться к звезде — и это вызвало крайнее недовольство капитана Португалии. Еще трое были задержаны по пути к футболисту.

Фото Reuters

После матча Турция — Португалия в УЕФА выступили с заявлением о необходимости серьезного ужесточения мер безопасности на оставшихся матчах Евро-2024. Не помогло! Удивительно, но «подвиг» Берата захотели повторить еще несколько юных любителей футбола на других играх турнира.

Фото AFP
Фото Reuters

1 июля стюарды проглядели фаната Килиана Мбаппе во время матча 1/8 финала между сборными Франции и Бельгии. Мальчуган улизнул от стюардов и добежал до новичка «Реала».

Фото Reuters
Фото Reuters

А этот юный болельщик проскочил на газон во время матча Румыния — Бельгия. Причем его целью было не фото — он просто хотел помочь вратарю Флориану Ницэ.

Юный помощник вратаря сборной Румынии.
Фото Reuters

Второго голкипера со счастливой улыбкой на лице вывели с поля. И Румыния тут же пропустила третий мяч.

Фото Reuters

Пока все штрафы в УЕФА платит Немецкий футбольный союз. Примерно по 10 тысяч евро за каждого выбежавшего зрителя.

Фото Reuters
Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Фото
Чемпионат Европы по футболу
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