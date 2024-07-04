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Чемпионат Европы только вступает в решающую стадию, но на турнире уже зафиксировано аномальное число забегов зрителей на поле.
Первый болельщик прорвался на газон в матче Италия — Албания.
Брутальный мужчина успел пожать руки нескольким игрокам сборной Албании и помахать флагом с черным орлом на красном фоне. Но скрыться ему не удалось. После профессиональной подсечки стюарда фанат оказался на газоне — его вывели с поля и передали полиции.
Удивительно, но бдительность стюардов после первого инцидента не повысилась. 17 июня болельщик попытался сделать селфи с Кевином Де Брейне.
Эти зрители прерывали матч между Румынией и Украиной в Мюнхене.
Штраф в размере 2,5 тысячи евро и лишение права посещения матчей Евро-2024 не остановили трех албанцев, которые оказались на поле во время матча в Гамбурге. Скрутить крепких парней было непросто даже нескольким стюардам.
Во время трансляций забеги фанатов никогда не показывают. Телевизионный режиссер сосредотачивается на крупных планах футболистов или тренеров, но по шуму трибун понятно, что на поле происходит что-то необычное. Однако свою минуту славы — прежде чем отправиться в полицию — выбегающие получают благодаря соцсетям.
Самым юным нарушителем стал десятилетний немецкий мальчишка по имени Берат — во время матча Турция — Португалия он сделал селфи с Криштиану Роналду. Капитан сборной Португалии даже улыбнулся в камеру его телефона.
После матча ребенок рассказал журналистам, что свою идею спланировал давно и даже сообщил о ней друзьям — партнерам по футбольной команде своего родного города Кассель. Во время матча Берат отпросился у отца в туалет, но на самом деле осуществил свою мечту — рванул на поле и сфотографировался с Криштиану.
Но скрыться от стюардов ему не удалось.
Отец Берата признался, что избежал денежного штрафа из-за добродушного отношения к юному фанату со стороны Роналду. Однако возможности посещать игры Евро-2024 их лишили.
Этот матч стал рекордным по количеству выбежавших на поле болельщиков, мечтающих о селфи с Криштиану.
Двум из них удалось прорваться к звезде — и это вызвало крайнее недовольство капитана Португалии. Еще трое были задержаны по пути к футболисту.
После матча Турция — Португалия в УЕФА выступили с заявлением о необходимости серьезного ужесточения мер безопасности на оставшихся матчах Евро-2024. Не помогло! Удивительно, но «подвиг» Берата захотели повторить еще несколько юных любителей футбола на других играх турнира.
1 июля стюарды проглядели фаната Килиана Мбаппе во время матча 1/8 финала между сборными Франции и Бельгии. Мальчуган улизнул от стюардов и добежал до новичка «Реала».
А этот юный болельщик проскочил на газон во время матча Румыния — Бельгия. Причем его целью было не фото — он просто хотел помочь вратарю Флориану Ницэ.
Второго голкипера со счастливой улыбкой на лице вывели с поля. И Румыния тут же пропустила третий мяч.
Пока все штрафы в УЕФА платит Немецкий футбольный союз. Примерно по 10 тысяч евро за каждого выбежавшего зрителя.