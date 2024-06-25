Сегодня, 02:00
В последнем туре группы В на Евро-2024 Испания победила Албанию (1:0), а Хорватия и Италия сыграли вничью (1:1).
Испанцы, досрочно выигравшие группу, в 1/8 финала встретятся с кем-то из команд, занявших третье место. При этом уже в четвертьфинале они могут попасть на Германию — в других частях сетки сборные оказаться уже не смогут. Занявшая второе место Италия в первом раунде плей-офф сыграет со Швейцарией.
В 1/8 финала благодаря сегодняшним результатам вышли Англия, Нидерланды и Франция. Ниже третьего места эти сборные опуститься не могут, а с четырьмя очками они при любом раскладе будут выше как минимум Венгрии и Хорватии, у которых три и два балла соответственно.
Шансы хорватов на продолжение борьбы близки к нулю. Напомним вам критерии для команд, занявших третье место:
наибольшее количество очков, набранных в матчах группового этапа;
наилучшая разница мячей в матчах группового этапа;
наибольшее количество забитых мячей в матчах группового этапа;
количество побед в матчах группового этапа;
наименьшее количество дисциплинарных очков фейр-плей (1 очко за желтую карточку, 3 очка за красную карточку, 3 очка за удаление за две желтые карточки);
рейтинг отборочного турнира.
Для того, чтобы Хорватия прошла дальше, необходимо, чтобы совпали следующие события:
Грузия проигрывает Португалии;
Чехия проигрывает Турции;
Словения проигрывает Англии 0:3, 1:4 (этот счет — только при условии получения словенцами минимум четырех желтых или одной красной и одной желтой карточек) или с разницей в четыре гола и более — при условии, что Дания победит Сербию;
Сербия побеждает Данию 3:0, 4:1 (этот счет — при условии получения датчанами четырех желтых или одной красной и одной желтой карточек) или с разницей в четыре гола и более, а Словения проигрывает Англии 0:3, 1:4 (этот счет — только при условии получения словенцами минимум четырех желтых или одной красной и одной желтой карточек) или с разницей в четыре гола и более.
Если первые два расклада кажутся вполне реальными, то надежд на благоприятное для хорватов развитие событий в группе С практически нет.