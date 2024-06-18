Казанский отреагировал на победу Англии над Сербией на Евро-2024

Денис Казанский посмотрел матч Англия — Сербия (1:0) и расстроился. В своей авторской рубрике «Биг-Ден» он через философию Маркса и Гегеля прогнозирует, чего нам ждать от одного из фаворитов Евро.

Однажды немецкий философ Карл Маркс решил пойти против своего учителя Георга Гегеля. В фундаментальном предложении ментора, которое выражало его концепцию, Маркс изменил пассивный залог на активный. Было — «бытие определяется сознанием», стало «бытие определяет сознание». Небольшая деталь, но колоссальная разница.

От того, как мы мыслим, зависит наша реальность или реальность определяет наше поведение и состояние ума?

Об этом философском споре я вспоминаю, глядя на сборную Англии на крупных футбольных турнирах. Точнее, когда показывают тренерскую скамейку и всегда стильно одетого главного тренера команды Гарета Саутгейта.

Вот уже восемь лет в его распоряжении букет невероятных талантов английского футбола. Их появление на острове уже поставлено на поток. В клубах за последние годы там работали или работают самые сильные тренеры современности (Гвардиола, Клопп, Тухель, Почеттино, Анчелотти), они регулярно доходят до финалов еврокубков, молодые игроки превращаются в звезд.

Но приезжая в сборную Саутгейта, они меняются. В худшую сторону.

Первый матч Англии на Евро вновь подтвердил этот тезис. Полчаса было ощущение, что мы видим новую Англию: количество и качество передач, темп, владение, угрозы, гол — все это укладывается в тренды клубной игры верхушки английской премьер-лиги. Но концовка первого тайма и вся вторая половина — это возвращение к классике футбола по конспектам Саутгейта. Если коротко, то главное — не пропустить. Сыграть на нолик".

Гарет Саутгейт с игроками сборной Англии. Фото Reuters

Вот здесь и появляется философская дилемма.

Таким футболом наслаждаться невозможно (кровь из глаз, скука смертная, грусть и тоска) — подобрать эпитеты к феерическому ужасу ничего не стоит.

Более того, большие матчи Англия начинает классно, на полных оборотах. Но вместо того, чтобы забить второй или третий мяч, она сама отдает игру, инициативу и результат. Так это было недавно в финале Евро против Италии, с хорватами на чемпионате мира в России, с итальянцами в квалификации нынешнего Евро.

Это произошло и с Сербией.

Будь соперник классом выше, чем команда Драгана Стойковича, Англия не нашла бы поводов для праздника.

Когда мы видим такую россыпь атакующих талантов в распоряжении Саутгейта (Кейн, Беллингем, Фоден, Сака), то ждем буйства красок, а не черно-белую гамму. Ван Гога или Дали, а не Малевича. Если они так искрят в клубах, то почему не могут в сборной? Что с ними такого происходит?

Из ярких индивидуальностей они превращаются в скучную группу энтузиастов.

Парадокс заключается в том, что эта стратегия приносит Саутгейту главное — результат.

Он самый успешный тренер последних десятилетий. Четвертьфинал, полуфинал, финал — сборная из посмешища и боли превратилась в претендента, которому не хватает одного штриха до трофея.

«Первый тайм показал, что мы можем забить любой команде, а второй — что мы можем сыграть на ноль против любой команды», — после матча с сербами философию Саутгейта лучше всех интерпретировал его лучший футболист Джуд Беллингем.

Джуд Беллингем празднует гол в ворота сборной Сербии. Фото AFP

На прошлом Евро из семи игр пять было на ноль. В этом году, испытывая большие кадровые проблемы в защите, уже по первой встрече очевидно, что маскировать их атакой он не собирается. Как раз наоборот. Саутгейт явно хочет засушить все матчи.

Может быть, мы увидим с Данией уже другой вариант. Совсем необязательно играть в свой лучший футбол в первом матче. Гораздо важнее расти в турнире, добавлять в каждой линии и детали.

Харри Кейн традиционно разогревается по ходу пьесы. На чемпионате мира в Катаре и на последнем Евро в группе он совсем не забивал. Зато в плей-офф становился привычным «ураганом».

Александр-Арнольд в полузащите может добавить идей своими длинными радиоуправляемыми передачами. Беллингем до сих пор в кураже лигочемпионского триумфа и сейчас лучший англичанин с мячом в ногах. Да еще и головой забивает.

Разобраться только, что делать с Фоденом. В «Сити» он играет на правом фланге или «десятку», в сборной Саутгейт поставил его на левый край и потерял его там.

Стоунс надежен как обычно, а Гехи показал, что может выдержать давление мощных нападающих соперников (выиграл все дуэли и отборы).

Но многолетние наблюдения за этой командой все-таки не оставляют иллюзий. Ярко играть и проиграть — это проходила сборная Венейблса, Ходдла и Эрикссона.

Наличие такого количества талантов в одной команде может и должно изменить игру и стиль. Любой другой тренер, пожалуй, дал бы им возможность творить, а нам — повод наслаждаться эмоциями и ждать каждого матча.

Но англичане будут играть скучно, потому что им нужно победить любой ценой.

Саутгейт ближе к Марксу. Его оборонительное бытие уже давно определяет сознание игроков.