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Сегодня, 15:45

Во время матча Германия — Дания неизвестный забрался на крышу арены. Его ловили, угрожая пистолетом

Фанат забрался на крышу во время матча Евро-2024 Германия — Дания
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболисты и рефери следят за погодой, болельщик под крышей, молния над стадионом.
Фото Reuters
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Что он хотел?

Евро-2024 в Германии все неспокойнее. От драк болельщиков, ложных талисманов и затопленных стадионов дело постепенно доходит до совсем уж странных происшествий. Во время матча 1/8 финала между Германией и Данией неизвестный в темном костюме, в капюшоне и с большим рюкзаком забрался под своды «BVB-Штадион». Задерживать его пришлось, угрожая оружием.

Так как матч был остановлен на 33-й минуте из-за грозы, именно это считалось центральной темой вечера. Поэтому, когда в начале второго тайма главный арбитр встречи Майкл Оливер подозвал к себе капитанов команд и указал в сторону крыши, многие решили, что дело опять в погоде. Но на самом деле Оливер, по данным немецких медиа, указал капитанам на то, что под сводами стадиона находится посторонний.

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О том, что некто в темной одежде и с большим рюкзаком залез под крышу, полиции стало известно в 22.27 по местному времени. На место, по данным Bild, выдвинулся элитный отряд и начал процедуру ареста. Нарушитель согласился спуститься только после угрозы применения оружия.

Всю ночь Германия гадала, что это было и как такое возможно на стадионе, принимающем плей-офф чемпионата Европы. Утром немецкие медиа сообщили подробности — задержанному 21 год, он родом из Оснабрюка. В большом рюкзаке, напугавшем болельщиков, находилась фотоаппаратура — по всей видимости, молодой человек оказался фотографом.

Вероятно, под своды крыши он залез ради эффектного кадра молний, которые было видно с трибун «BVB-Штадиона». Сообщается, что ранее фотограф уже занимался экстремальными подъемами, в том числе на башню угольной электростанции в Херне (300 м в высоту). За это молодого человека также задерживали.

Молния во&nbsp;время матча Германия&nbsp;&mdash; Дания на&nbsp;Евро-2024.

На данный момент о наказании фотографа ничего не известно. По факту он ничего не нарушил и не повредил, поэтому может избежать штрафа и каких-либо санкций. В прошлом он объяснял свои поступки тем, что «делает эффектные снимки, размещает их в соцсетях и получает за это много подписчиков».

В Bild возмущены происшествием: «Самый главный вопрос: как после фальшивого талисмана в Мюнхене мог произойти второй мегаинцидент, связанный с безопасностью? Ведь в рюкзаке могло быть оружие или взрывчатка. УЕФА отвечает за безопасность на стадионах во время проведения чемпионатов Европы. Следователи подозревают, что у «скалолаза» был помощник среди стюардов».

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Дании по футболу
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