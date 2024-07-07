Петиция набирает обороты.

Что случилось?

На сайте Change.org появилась петиция, создатель которой требует, чтобы УЕФА назначил переигровку матча 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия (2:1). Автор по имени Erik V мотивирует свою претензию работой бригады английского арбитра Энтони Тэйлора — по его мнению, судья допустил несколько грубых ошибок, повлиявших на ход встречи. Полный текст петиции выглядит так:

«На 106-й минуте не был назначен чистый пенальти [в ворота сборной Испании], когда Марк Кукурелья вытянутой рукой заблокировал явную возможность забить. Рефери Энтони Тейлор продолжил игру, а ВАР по непонятным причинам не вмешался. И это было лишь одним из многих неправильных решений. На 77-й минуте Начо помешал Никласу Фюллькругу замкнуть прострел Флориана Вирца — испанец заставил соперника упасть и помешал ему завершить атаку. Два упомянутых выше неправильных решения, очевидно, оказались ключевыми и изменили игру. Поэтому, считаю, матч следует переиграть. Если вы тоже придерживаетесь такого же мнения, пожалуйста, подпишите эту петицию и сообщите своим друзьям».

Петиция была запущена 5 июля и уже спустя двое суток набрала почти 350 тысяч подписей.

Альваро Мората, рефери Энтони Тейлор и Тони Кроос. Фото Reuters

Тэйлор правда ошибся?

Момент с попаданием мяча в руку Кукурелье действительно вызвал широкий резонанс, однако никто из официальных лиц не называл решение ошибочным. Более того, как пишет The Athletic, в Союзе европейских футбольных ассоциаций согласились с решением Тэйлора не назначать пенальти: «УЕФА считает, что решение было принято правильное, поскольку, согласно опубликованным перед турниром рекомендациям по судейству, рука Кукурельи в момент удара не находилась в неестественном положении».

12 июня, перед стартом турнира, председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти подробно рассказал о трактовке различных моментов и показал видеоклипы. По ходу брифинга итальянец продемонстрировал эпизоды из других матчей, похожие на тот, что произошел на 106-й минуте встречи Испания — Германия. Розетти резюмировал, что в подобных случаях пенальти не назначается — рука защитника находится в естественном положении, вытянута вдоль тела, кисть внизу, умышленной игры в мяч нет.

Марк Кукурелья. Фото Reuters

Могут ли назначить переигровку?

Никаких шансов. Даже если бы речь шла об ошибке Тэйлора, ничего бы не поменялось. В регламенте Евро-2024 нет ни слова о том, что может быть назначена переигровка из-за некачественной работы судьи. Сборы подписей ничего не изменят.

Сборная Испании в полуфинале чемпионата Европы сыграет с Францией. Матч пройдет во вторник, 9 июля, в Мюнхене.