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Сегодня, 17:25

«Мне пришлось петь гимн на носилках!» Фюллькруг сломал руку фанату ударом на разминке

Футболист сборной Германии Фюллькруг сломал фанату руку перед матчем Евро
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Никлас Фюллькруг мощным ударом на тренировке отправил болельщика в больницу.
Фото Reuters
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Болельщик смотрел матч Германия — Шотландия в больнице.

Матч открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией стал настоящим подарком для всех немецких болельщиков. Из многомиллионной армии фанатов бундестим лишь несколько десятков тысяч удостоились чести увидеть разгром вживую, а не по ТВ-картинке. Среди них нашелся болельщик, пропустивший матч по самой странной причине из возможных — ему сломал руку Никлас Фюллькруг!

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Историю во вторник презентовал Bild: по данным издания, инцидент произошел на разминке перед матчем. Пострадавший — 43-летний Кай Флэтман, член элитного фан-клуба сборной Германии. Он потратил на билет около 200 евро, разместился за воротами и ждал шоу, но мощный удар Никласа Фюллькруга по трибуне обрушил все планы.

«Мне пришлось петь гимн на носилках. Я даже не знал, смеяться или плакать: с одной стороны, пришлось попрощаться с мечтой побывать на матче открытия чемпионата Европы. С другой — не каждый день тебе ломает руку Фюллькруг», — заявил он.

Никлас Фюллькруг.
Фото Global Look Press

В итоге смотреть разгром Шотландии Флэтману пришлось с телефона в больнице. Но это, возможно, стоило того: узнав о ситуации, Никлас отправил болельщику подарок в виде майки с автографом и письма с извинениями. Фанат не в обиде — уже покинул больницу и посетит второй матч любимой сборной.

Флориан Вирц (№17) следит за&nbsp;тем, как Тони Кроос (№8), Илкай Гюндоган (№21) и&nbsp;Кай Хаверц ведут борьбу против Скотта Мактоминая. За счет чего Германия растоптала Шотландию. Немцев пора записывать в число главных фаворитов?

Забавный факт: по данным Bild, Флэтман — давний болельщик «Баварии». Получается, он пропустил игру Германии из-за футболиста одного из своих самых непримиримых соперников, дортмундской «Боруссии».

Впрочем, Кая это вряд ли заботит — как член элитного фан-клуба бундестим он наверняка просто хочет, чтобы в матчах за сборную Фюллькруг был точнее, чем на разминке.

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
ФК Боруссия (Дортмунд)
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