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Сегодня, 18:15

Игра сборной Англии вредна для здоровья? Саутгейт принимает меры

Саутгейт изменит состав сборной Англии на игру со Швейцарией
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Гарет Саутгейт и Кобби Майну.
Фото Reuters
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Футбол англичан так плох, что врачи забеспокоились.

Англия прослыла осторожной сборной еще на Евро-2020, когда в максимально аккуратном стиле добралась до финала. Спустя три года, уже в Германии, команда Саутгейта выступает еще скучнее — англичане сушат игры и очень осторожно атакуют.

Результаты соответствуют — из группы сборная «трех львов» вышла, одержав только одну минимальную победу над Сербией. Кроме нее, британцы сыграли вничью с датчанами (1:1) и словенцами (0:0) и мощно заявили о себе как о команде, матчи которой лучше не смотреть.

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Но если раньше рекомендация была чисто житейской, то теперь к делу подключились врачи. Так, The Sun приводит слова одного из самых известных кардиологов Великобритании Дориана Дагмора: «Саутгейт добивается результатов, и победа в уродливой форме — это все равно победа, но справедливо будет сказать, что его тактика сейчас осторожна. Она способствует возникновению у болельщиков негативных эмоций, включая тревогу и разочарование, которые повышают уровень стресса и риск сердечных заболеваний».

Также Дагмор добавил, какой стиль лучше всего сказывается на здоровье болельщиков: «Атакующая игра вроде испанской вызывает положительные эмоции и выработку полезных веществ, включая эндорфины. А вот оборонительная, ограничивающая игра этого не делает. Разочарование болельщиков из-за того, что игроки не оправдывают ожиданий, также способствует выработке химических веществ, вызывающих стресс. Это риски для сердца».

Английские болельщики.
Фото Reuters

Кроме того, доктор дал болельщикам сборной Англии несколько ценных рекомендаций при просмотре игр любимой команды — пить 1,5 литра воды на каждый литр пива и есть пищу с высоким содержанием углеводов перед игрой.

По данным The Sun, Гарет Саутгейт все же решил пощадить английских фанатов и их здоровье и готовится внести изменения в состав. Как сообщает издание, на Швейцарию англичане могут выйти в схеме 3-4-3 с Уолкером в центре обороны и Сака с Триппьером по краям полузащиты. Райс и Майну поднимутся ближе к атакующей группе. В такой формации сборная Англии должна выглядеть мобильнее и агрессивнее.

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Кроме того, по данным Daily Mail, Гарет Саутгейт впервые с начала турнира запретил футболистам видеться с женами. В Англии решение оценили положительно — считалось, что дамы не смогли поддержать мужей так, как нужно, и даже не смогли подружиться между собой. Из-за этого большинство девушек прилетало и улетало в Германию «набегами», не чаще чем на один день. Так что теперь остаток турнира англичане проведут в одиночестве и полной концентрации на успехе.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
06 июл, 19:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Англия
Швейцария

Помогут ли эти меры сборной Англии заиграть веселее — узнаем 6 июля. Именно в этот день состоится матч 1/4 финала в Дюссельдорфе, где парни Саутгейта сыграют со Швейцарией. Начало матча — в 19.00 мск.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Гарет Саутгейт
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