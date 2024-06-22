Ему всего 23 года.

В Гамбурге сборная Грузии сыграла вничью с Чехией (1:1) в матче группы F чемпионата Европы-2024. Команда Вилли Саньоля заработала первое очко на турнире, что оставляет ей шансы пробиться в плей-офф. Свой второй гол на Евро-2024 забил форвард Жорж Микаутадзе, но главным героем встречи стал грузинский голкипер Георгий Мамардашвили. Он показал невероятную игру в воротах и был признан лучшим футболистом поединка.

В матче с Чехией Мамардашвили совершил 11 сейвов, сообщает Opta Sports. Это рекордный показатель для Евро-2024. В последний раз 11 спасений за матч сделал ирландский вратарь Шей Гивен в игре чемпионата Европы-2012 с Испанией (0:4). Грузинскому игроку не хватило одного сейва, чтобы повторить результат экс-голкипера «Ростова» и сборной Латвии Александра Колинько (12) в 2004 году против Нидерландов (0:3).

Один из самых красивых сейвов Мамардашвили в матче с Чехией случился в концовке первого тайма. На 45+4-й минуте игры форвард Патрик Шик получил разрезающий пас в штрафной площади сборной Грузии и нанес плотный удар в левый нижний угол ворот с близкого расстояния, но Георгий успел среагировать и перевести мяч на угловой.

Сейв Георгия Мамардашвили в концовке 1-го тайма матча Грузия — Чехия (1:1). Фото Кадр трансляции Okkо

Сейв Георгия Мамардашвили в концовке 1-го тайма матча Грузия — Чехия (1:1). Фото Кадр трансляции Okkо

Грузия все-таки пропустила гол на 59-й минуте — отличился Шик, удачно сыгравший на добивании, после того как мяч угодил в штангу.

Такая мощная игра Мамардашвили — не случайность. В составе «Валенсии» по итогам прошлого сезона-2023/24 Георгий стал лучшим вратарем чемпионата Испании по предотвращенным ожидаемым голам — 10,2. Мамардашвили не только часто выручал «летучих мышей» в ла лиге, но и делал это эффективно. По показателю предотвращенных забитых мячей в чемпионате грузинский футболист обошел Унаи Симона из «Атлетика» (9) и Андрея Лунина (4,2).

Хотя в 2021 году Мамардашвили переходил из тбилисского «Локомотива» в «Валенсию» в статусе четвертого вратаря, так вышло, что Георгий получил свой шанс и к 20 годам вытеснил из основы бронзового призера ЧМ-2014 Яспера Силлессена.

Грузин при росте 199 сантиметров обладает отличной пластикой, сумасшедшей реакцией и нереально хорош в отражении ударов. Георгий занял четвертое место среди голкиперов по сухим матчам в ла лиге (13) при 73,8% сейвов. Это больше, чем, например, у Яна Облака из «Атлетико» — и 41 пропущенный гол за 37 игр.

Мамардашвили — самый дорогой вратарь в чемпионате Испании по данным портала Transfermarkt. Стоимость игрока сборной Грузии составляет 35 миллионов евро. Воспитанник тбилисского «Динамо» опережает Унаи Симона — 30 миллионов, Марка-Андре тер Штегена («Барселона») — 28 миллионов и Яна Облака — 28 миллионов.

Георгий Мамардашвили в матче Евро-2024 Грузия — Чехия. Фото Reuters

«Я каждый день усердно работаю, чтобы все больше и больше совершенствоваться, — говорил Мамардашвили в интервью пресс-службе «Валенсии» в 2022 году. — Я хочу стать лучшим вратарем. Эту возможность, которую мне предоставили в клубе, я хочу использовать по максимуму».

Игра Мамардашвили привлекла внимание ряда топовых европейских клубов, включая «Баварию», «Челси», «Атлетико», «Ньюкасл». В прошлом году инсайдер Фабрицио Романо сообщал о наличии пункта об отступных в размере 100 миллионов евро в контракте Георгия с «Валенсией».

Если Мамардашвили продолжит так тащить и в матче с Португалией, то предполагаемая сумма трансфера в размере 100 миллионов уже не покажется фантастической.

Следующий матч на Евро-2024 Грузия проведет с командой Криштиану Роналду 26 июня в Гельзенкирхене.