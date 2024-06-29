Но это еще не все проблемы.

Евро-2024 вступает в свою самую интересную часть — плей-офф. Но скандалы и не думают заканчиваться — в медиа обсуждают качество подготовки Германии к турниру. На этот раз причиной стал затопленный стадион «Хоффенхайма».

В субботу, 29 июня, в соцсетях появилось короткое видео с «Виззоль-Рейн-Неккар Арены» — домашнего стадиона «Хоффенхайма». На записи, которая, как утверждается, была сделана 26 июня в среду, видно затопленное поле — уровень воды почти дошел до кресел первого ряда.

Как раз в те дни в земле Баден-Вюртемберг проходил мощнейший ливень, в метеорологической службе объявили тревогу четвертого уровня. Местные власти предупредили жителей об опасности наводнения, затопления улиц и угрозе схода оползней.

Стадион «Хоффенхайма» попал в эпицентр шторма. В пресс-службе клуба подтвердили, что затопление действительно было. Но объяснили, в чем причина: «На арене не хватает 5-6 см газона, с травой ситуация выглядела бы не так плачевно. На данный момент вода уже ушла, дренажная система стадиона справилась отлично».

И хотя «Виззоль-Рейн-Неккар Арена» не имеет отношения к Евро-2024, потоп на ней стал отличным поводом обсудить немецкую инфраструктуру и подготовку к турниру. Так, на старте Евро критике подвергся газон на «Фолькспаркштадионе». Местному полю прилетело от голландцев.

Матч Евро-2024 на «Фолькспаркштадионе». Фото Reuters

Вирджил ван Дейк не стал сдерживать эмоции: «Похоже, поле такое же, как во Франкфурте, когда мы играли товарищеский матч с Германией. Верхний слой газона, вероятно, быстро ослабнет. Это какой-то позор, но нам придется иметь с этим дело».

А что там с полем во Франкфурте, о котором говорит капитан голландцев? На нем через несколько дней страдали англичане. «Я играл на этом поле несколько раз. Оно очень скользкое, быстро рассыпается и распадается. На нем легко теряется сцепление с поверхностью», — говорил Крис Фюрих, полузащитник сборной Германии.

В матче Дании и Англии защитнику команды Саутгейта Кайлу Уокеру из-за нескольких падений на скользком поле пришлось менять бутсы. А газон отлетал так, что сотрудники стадиона вынуждены были собирать дерн ведрами. В дело даже пришлось включиться УЕФА. «Мы запустил план технического обслуживания для решения проблемы и дальнейшего улучшения качества в преддверии следующих матчей», — заявили в организации.

Ноги защитника сборной Англии Кайла Уокера во время матча на стадионе в Франкфурте. Фото Reuters

На фоне всего этого остается вопрос — если шторм продолжит свое шествие по Германии и доберется до регионов, где проводится Евро, окажутся ли готовы местные стадионы? После вышеперечисленных событий остаются сомнения на этот счет.