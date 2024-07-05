Сегодня стартуют четвертьфиналы Евро-2024. Командам осталось всего три шага до заветного трофея. Конечно, шансы сильно разнятся, но в отдельно взятом матче возможен любой исход. За счет чего сборные могут забрать титул — и почему могут оступиться? Анализируем шансы каждого претендента, начиная с аутсайдеров и заканчивая фаворитами.
Аргументы за
Удивительно, но именно Турция совершила чуть ли не наибольший скачок по качеству игры в 1/8 финала по сравнению с групповым этапом. Австрия была фаворитом, но турки перестроились на схему в три центральных защитника и большую часть матча успешно ограничивали и сдерживали оппонента. А результат добыли благодаря стандартам — оружию, которое может сработать против каждого.
Еще один фактор, который способен стать ключевым — ментальность. Турки бьются с остервенением, понимая, что фортуна может им улыбнуться, только если они отдадут в два раза больше энергии, чем соперник. Плюс после дисквалификации в состав вернется капитан и ключевой игрок Хакан Чалханоглу, лидер команды по передачам в финальную треть поля и один из лучших по прогрессивным пасам. С ним игра с мячом станет более качественной.
Аргументы против
При всем уважении во втором тайме Австрия была невероятно близка к голу. После перерыва команда Рангника создала моментов на 2,68 xG, а забила лишь однажды. Турция плохо показала себя в режиме «автобуса» — а Нидерланды напрягут их оборону еще сильнее. В целом у Турции вторая худшая оборона на Евро после Грузии, моментов у их ворот очень много.
Довольно велика вероятность, в которой голландцы забьют первыми. Турки на этом Евро еще ни разу не отыгрывались — в трех из четырех матчей они забивали первыми, а с Португалией получили трешку и проиграли без шансов. В случае необходимости отыгрываться туркам придется идти вперед, а у голландцев отличный набор игроков для контратак. Но даже если им каким-то образом удастся пройти Нидерланды, дальше не легче — в полуфинале будет ждать Англия или Швейцария. Невероятно сложный путь до финала.
Аргументы за
Швейцария также приятно удивила в 1/8: полное деклассирование итальянцев. Команда Мурата Якина настолько не почувствовала сопротивления, что завершила матч с 91,8% точных передач — национальный рекорд на Евро с момента ведения статистики. Комбинация перед первым голом уже стала легендарной — 31 передача перед ударом Ремо Фройлера! Так в истории Евро не раскатывала даже Испания.
Умение строить продуманные позиционные атаки станет большим подспорьем в матче с Англией. Команда Саутгейта наверняка лишит соперника пространства, но Швейцария способна находить варианты даже против «автобуса». Во многом за счет умных смещений Гранита Джаки, доставляющего мяч туда, куда нужно в самый подходящий момент.
Не стоит забывать, что Швейцария устроила настоящую проверку для Германии в заключительном матче группового этапа. Немцы находили моменты, но смогли отыграться только на последних минутах благодаря Никласу Фюллькругу.
Аргументы против
Швейцарцам предстоит сыграть с Англией — самым вязким соперником на этом Евро. В матчах с командой Саутгейта традиционно мало моментов у обеих сторон, следовательно, большую роль сыграет реализация. Швейцария выглядит менее предпочтительной с точки зрения класса исполнителей. С другой стороны, на этом Евро команда Якина — одна из лучших в завершении. У швейцарцев 0,15 гола на удар (1-е место) и +1,8 по разнице ожидаемых и реальных голов (2-е место после Германии).
Чисто с игровой точки зрения у Швейцарии больше сильных сторон, нежели слабых. Но на таком коротком турнире многое решают конкретные эпизоды, в которых проявится класс игроков. Именно это определяет низкие шансы швейцарцев на победу.
Аргументы за
Нидерланды ярко выступили в 1/8 финала — полностью переиграли Румынию. У голландцев вариативная атака: из центра раздает Хави Симонс (лучший ассистент Евро), слева решает Гакпо (лучший бомбардир Евро), справа врываются Бергвейн, Мален и Дюмфрис, Депай... Депай тоже помогает! В полузащите впечатляют Рейндерс и Схаутен, травму Френки де Йонга удалось компенсировать. А в защите не подводят Аке, ван Дейк и де Врей.
На бумаге у Нидерландов легчайший соперник в четвертьфинале — Турция. Мощная атака против дырявой обороны — шансы явно в пользу «Оранжевых». Команда Кумана сравнительно сбалансированная: игроки допускают у своих ворот больше моментов, чем некоторые фавориты Евро, но не катастрофически. Эта надежность будет нужна на пути к титулу.
Аргументы против
На групповом этапе голландцы играли совсем не так, как с Румынией. Блеклые 0:0 с Францией показали, что команда Кумана готова к большим перестраховкам в играх с топами. А эти перестраховки приводят к игре с малым количеством моментов, где все решит пара эпизодов. Да, с французами голландцы забили: гол Симонса был отменен из-за спорного офсайда, когда Дюмфрис не трогал мяч, но находился рядом с голкипером. Однако у Франции был не один явный момент: только Гризманн запорол два явных шанса!
С Турцией голландцы вряд ли будут так играть, а вот в матче с Англией, Францией или Португалией подобные перестраховки могут сыграть злую шутку. Также Нидерланды на этом Евро уже уступали в формате перестрелки: 2:3 с Австрией. Иначе говоря, у команды Кумана пока не чувствуется запаса прочности, она прогрессирует по ходу турнира, но времени на раскачку уже нет.
Аргументы за
Португальцы без проблем прошли группу, позволив себе только поражение от Грузии вторым составом в ничего не решающем матче. Да и в 1/8 команда Мартинеса наиграла на гол со словенцами в основное время (даже без учета смазанного пенальти Роналду). Подбор исполнителей позволяет рассчитывать на создание моментов против любого соперника, а Мартинес уже показал, что готов играть на результат и минимизировать риски. Абсолютно не зрелищный подход, но, возможно, более эффективный для победы на турнире.
А после подвигов Диогу Кошты никто больше не захочет доводить дело до 11-метровых с Португалией. Возможно, это дарует команде больше пространства впереди, которым она вполне может воспользоваться даже в дополнительное время — глубина состава позволяет.
Аргументы против
Низкие шансы Португалии по оценкам Opta объясняются статусом аутсайдера в сложнейшей части сетки. Чтобы выйти в финал, нужно обыграть Францию, а затем Германию или Испанию. Нереально сложно.
Наконец, фактор Криштиану Роналду. Он где-то посередине между за и против, но на данный момент ветеран приносит больше вреда, чем пользы. У него худшая реализация среди всех игроков Евро, 0 голов, а непререкаемый авторитет в этой ситуации также не выглядит большим достоинством. Нежелание поделиться штрафными ударами уже стало мемом, смазанный пенальти — тоже. Конечно, Роналду — капитан и лидер, он справедливо берет на себя всю ответственность по статусу, но Португалии это может аукнуться.
Аргументы за
Результаты Франции не впечатляют, однако нельзя сказать, что команда безнадежна. Один из лучших составов среди сборных — все еще прочный фундамент для прогресса. Против бельгийцев Дешам выставил очень консервативную обойму — по сути, только с двумя форвардами в лице Мбаппе и Тюрама. Гризманн — один из самых оборонительных нападающих в мире, а полузащита Тшуамени — Рабьо — Канте вообще не про грациозные комбинации на чужой половине.
Рабьо в том матче получил желтую и теперь пропустит игру с Португалией — французские медиа пишут, что его заменит Камавинга. Это уже более атакующий вариант — Эдуардо отлично двигает мяч на дриблинге. Иначе говоря, у французов есть простор для прогресса, они могут прибавить. А надежность сзади (меньше всего допущенного xG среди команд с четырьмя матчами) позволяет рассчитывать на многое.
Аргументы против
Франция — в четверке главных фаворитов. Но лишь четвертая. Французы до сих пор не забили ни одного мяча с игры. Результат принесли два автогола и пенальти Мбаппе. Дешам никогда не ставил невероятно зрелищную игру, но такая голевая засуха в новинку и для него. Плюс не в форме Килиан: на днях капитан сборной признался, что в физическом плане он готов неидеально, еще и маска добавляет дискомфорта.
Не показывает лучшей игры и другой лидер сборной — Антуан Гризманн. С ним все сложнее: Дешам не определился, как он хочет размещать нападающего. В матче с Бельгией Дидье выпустил Антуана справа в атаке. Но он совсем не Дембеле: не бежит так быстро и не обводит. Неудивительно, что Гризманн часто смещался с неродной позиции и самый большой вклад в атаки команды внес находясь в опорной зоне бельгийцев.
Часть общественности критикует Дешама за игнорирование Жиру. Оливье был неотъемлемой частью чемпионской команды на ЧМ в России, стабильно выходил в старте и в Катаре. Заменивший его Тюрам находит моменты в штрафной, но пока что их не реализовывает. В четвертьфинале ему предстоит бороться с Пепе и Рубеном Диашем — возможно, без Жиру будет не обойтись.
Аргументы за
На бумаге Англии дико повезло с сеткой. Словения в 1/8 финала, Швейцария в 1/4 и Нидерланды/Турция в 1/2. Путь до решающего матча без единой встречи с топ-соперником. Именно поэтому суперкомпьютер оценивает шансы команды Саутгейта на выход в четвертьфинал в 59,5% (выше только у Нидерландов), а на участие в финале — в 39% (топ-показатель).
И все это — даже несмотря на тягомотный футбол. Да, швейцарцы и голландцы хороши, но индивидуально слабее звезд Англии. А в решающей игре даже против превосходящей Германии или Испании команде Саутгейта может просто фартануть.
Аргументы против
До Евро и даже в ходе группового этапа Англия котировалась как главный фаворит на победу. А теперь упала на третье место. Причины очевидны — и скучная игра здесь ни при чем. У Англии просто не получается действовать качественно. Саутгейт настолько ограничивает футболистов, что они не могут раскрыть свои сильные стороны. Спасают только вспышки — как гол Беллингема через себя в матче со Словакией.
Напомню, что в экстра-таймах той игры Англия повела себя как лютый аутсайдер: припарковалась с пятеркой защитников, полностью отдала инициативу (67% владения у словаков в первые 15 минут, 72% — во вторые), еще и момент у своих ворот допустила, а по итоговому xG за матч и вовсе проиграла. Все с подачи Саутгейта.
Сложно сказать, почему Гарет не может раскрыть потенциал блестящего состава. Возможно, боится не соблюсти баланс и сделать команду слишком открытой. В любом случае его Англия стала намного более уязвимой и менее контролируемой — иначе говоря, потеряла единственные достоинства, которые у нее были. Матч со Словакией показал, что у команды нет запаса прочности, тренер не в состоянии ей помочь в трудный момент, рассчитывать остается только на индивидуальные качества футболистов.
Аргументы за
Парадокс: суперкомпьютер дает испанцам больше шансов на проход немцев (52% против 48%) и выход в финал (29,7% против 28,8% у Германии), однако шансы на титул оценивает чуть ниже (19,2% против 20% у Германии). То есть испанцы — небольшой фаворит в матче с фаворитом всего турнира.
Такой расклад не удивляет: Испания на этом Евро монструозна! Команда де ла Фуэнте стала более вертикальной и разнообразной: одинаково мощно играет на встречных курсах и взламывает «автобусы». Уильямс и Ямаль уничтожают по флангам, Мората классно завершает и подыгрывает, Родри идеально дирижирует, Руис и Педри вовремя подключаются. Назвать можно всех игроков старта: каждый в превосходной форме.
Испанцы — в топе по всем атакующим и оборонительным показателям. Они с отрывом лучшие по xG, передачам в штрафную и пасам под удар, третьи по допущенным моментам, вторые по точности передач. Команда без слабых мест.
Аргументы против
До финала остались матчи с Германией и, если получится пройти, с Францией/Португалией. Тяжелейшие соперники, с футболистами, которые могут решить моменты в одиночку. И, что более важно, первые серьезные соперники для Испании на этом Евро.
При всем уважении к Хорватии и Италии против испанцев они сыграли слабо. Хорваты пустили три мяча уже в первом тайме, а итальянцы смогли организовать давление только под конец встречи, а в матче вообще должен был быть разгром. Поэтому столкновение с Германией станет первой серьезной проверкой для команды и, в частности, молодых игроков Испании.
Аргументы за
Германия с первого тура показывает творческий футбол и умные комбинации впереди. Как и испанцы, немцы лидируют по многим показателям, отражающим доминирование и атакующую мощь сборной. Отдельная сила немцев — контрпрессинг, позволяющий забирать мяч вскоре после потери.
Германия стабильно прошла четыре матча, создав уйму моментов в каждом из них. Вирц, Мусиала, Гюндоган, Сане, Хаверц — впереди игроки мирового класса для создания моментов через центр. А за фланги отвечают Миттельштедт и Киммих — отличные подачи и прострелы создают постоянную угрозу.
Есть и надежность сзади: Нойер выручает и пока не дает ни малейшего повода посмотреть в сторону тер Штегена.
Плюс существует план Б. Никлас Фюллькруг. Если у Хаверца не пойдет игра, форвард старой формации выйдет и нагрузит оборону по-своему.
Аргументы против
Хоть Нойер и выручает, оборона неидеальна. Иногда в штрафной Германии возникает сумбур, Рюдигер и Та не всегда поспевают накрыть оппонентов. При интенсивном перемещении соперника у немцев могут возникнуть проблемы. Кроме этого, Германия не настолько доминирующая команда, как Испания. В 1/8 они позволили датчанам забрать мяч на продолжительное время и проводить атаку за атакой.