УЕФА, верни турнир с 16 командами!

Сборная Англии выигрывает группу с пятью очками. Дания напрямую пролезает в плей-офф с тремя — благодаря дополнительному показателю: количеству желтых карточек! Бельгия спокойно удерживает 0:0 с Украиной (хотя у «Красных дьяволов» на момент начала встречи было всего три балла). А словаки с румынами ожидаемо исполняют ничью, которая отправляет в 1/8 финала и тех и других.

Все понимали, что после увеличения числа участников финальной стадии индекс зрелищности Евро вряд ли взлетит, но теперь мы увидели все минусы на практике.

Если раньше топ-сборным нужно было включаться сразу, то сейчас достаточно просто не опоздать на игру — и плей-офф гарантирован. Англия, Франция и Бельгия так и поступили — да, сейчас их критикуют за качество игры и мотивацию, но зачем убиваться, если турнирная задача решена? Команде Доменико Тедеско для этого хватило одного гола в трех матчах — спасибо Румынии и Словакии, которые нанесли последний удар на 75-й минуте. Понятно почему.

Сборная Англии после матча со Словенией празднует выход в плей-офф Евро-2024. Фото Reuters

Да, на Евро-2004 тоже возник кейс с «договорняком» Швеция — Дания (помните эту Nordic Victory, те 2:2?), когда ничья изначально выводила из группы скандинавов, а домой отправляла Италию. Но если 20 лет назад это воспринималось как оглушительный скандал (на Апеннинах до сих пор уверены в отсутствии спортивной составляющей в том матче), то теперь такие вещи станут обычным явлением. Потому что границы плей-офф расширились — благодаря четырем дополнительным путевкам для третьих мест.

Для звезд, заставших 80-е, все это выглядит особенно дико. Например, сборная Бельгии на Евро-1980 стала первой в группе с Италией, Англией и Испанией. И взяла серебро, уступив ФРГ в решающей встрече ЧЕ. Это был первый турнир с восемью участниками финальной стадии — до этого их было четыре!

Естественно, никто не требует реанимировать те времена, когда мясорубка начиналась с первого же матча в группе. Но признать, что 24 участника — явный перебор (и в идеале откатиться к 16), УЕФА однажды придется.

Как минимум потому, что это очевидно уже сейчас.