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Сегодня, 22:30

Роналду, Фоден, Италия и Бельгия. Разочарования Евро-2024

Названы футболисты, которые разочаровали на Евро-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
Фил Фоден, Криштиану Роналду, Лучано Спаллетти.
Фото «СЭ»
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Много звезд.

Уже вылетели

Андрей Лунин (Украина)

От голкипера «Реала» ждали многого, но уже в первом матче украинцев против Румынии он совершил две результативные ошибки и уступил место в основе Анатолию Трубину из «Бенфики». Как выяснилось позже, именно крупное поражение от Румынии (0:3) помешало желто-синим пробиться в плей-офф — их погубила разница мячей.

Диогу Кошта, Ламин Ямаль и&nbsp;Лучано Спаллетти. Итоги 1/8 финала Евро-2024: лучшая команда, самый красивый гол и главное разочарование

Вилли Орбан (Венгрия)

Шансы Венгрии на выход в плей-офф изначально выглядели неплохо, но поражения в матчах со Швейцарией и Германией предопределили ее ранний сход — победа над Шотландией в последнем туре не помогла. Защитник «Лейпцига» Орбан — одна из главных причин скверной игры венгров в обороне: он часто терял позицию и редко выигрывал единоборства.

Марцело Брозович (Хорватия)

Год назад в финале Лиги наций с Испанией Брозович провел выдающийся матч, а затем переехал в Саудовскую Аравию. На Евро экс-хавбека «Интера» было тяжело узнать: не та резкость, не та хватка, а ведь 38-летнему Модричу требовалась помощь Брозовича в середине поля. Увы, но его пик прошел, как и всего серебряного хорватского поколения.

Якуб Кивиор.
Фото Reuters

Якуб Кивиор (Польша)

Только Шотландия на групповом этапе Евро-2024 пропустила больше Польши. Кивиор — лидер ее обороны, поэтому и вопросов к нему много. Возможно, за сезон на левом фланге «Арсенала» Кивиор забыл, как играть в центре обороны, но это мало что меняет: с футболистов топ-клубов спрос всегда больше.

Кевин де&nbsp;Брейне. Украинцы — главные неудачники Евро: с 4 очками финишировали последними. Бельгия нарвалась на Францию

Артем Довбик (Украина)

Выбор из центрфорвардов-разочарований огромен: Лукаку, Кейн, Мбаппе, Хейлунн, Левандовски. Но Довбик, в отличие от перечисленных кандидатов, и не вышел из группы, и не забил. Хотя от лучшего бомбардира ла лиги в составе «Жироны» ждали, что он продолжить забивать и в Германии. Но нет — шесть ударов, ноль голов и ранний вылет со сборной Украины.

Футболисты сборной Италии.
Фото Reuters

Сборная Италии

Почти всех итальянских футболистов вместе с главным тренером Лучано Спаллетти можно добавить в список разочарований. Не заслуживают критики разве что Доннарумма и Калафьори, а остальные — либо провалились, либо сыграли посредственно. Показательно, что Спаллетти агрессивно тасовал состав, но ничего глобально не менялось. Итальянцы в Германии выдали лишь один хороший отрезок — после пропущенного от Албании гола в 1-м туре, в остальном — логичное прощание с титулом.

Доменико Тедеско (второй слева) общается с&nbsp;игроками и&nbsp;тренерским штабом после матча с&nbsp;Украиной. Болельщики освистали команду Тедеско. Де Брейне пришлось уводить бельгийцев с поля

Сборная Бельгии

Бельгийскую команду тоже уместно объединить. Местами Де Брейне, Доку и, может быть, Онана с Фасом играли неплохо, но итог всем известен. Лукаку и три отмененных гола — драма и комедия одновременно, но таковы правила футбола, а игрок уровня Ромелу способен забить Румынии, Словакии и Украине хоть один легальный гол. Доменико Тедеско с его странными оправданиями и показной импульсивностью тоже не вызвал восхищения. Концовка финального матча группового этапа, когда бельгийцы откровенно тянули время, чтобы занять второе место и попасть на Францию, — отдельное разочарование.

Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press

Еще могут исправиться

Усман Дембеле (Франция)

Франция на Евро забила всего три мяча: один — с пенальти, два других — автоголы. И Мбаппе, и Тюрам могли бы оказаться в нашем списке разочарований, но и Дембеле сюда угодил неслучайно. Вингер «ПСЖ» был заметен в каждой игре, но выхлоп от его КПД был минимальным. Пока Дембеле запомнился лишь бестолковой беготней. Неудивительно, что матч с Бельгией Усман просмотрел со скамейки запасных.

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Антуан Гризманн (Франция)

Один из лучших бомбардиров в истории сборной Франции обычно блистает на крупных турнирах, но в Германии у Гризманна не задалось. Антуан будто бы растерял всю свою магию и делает многие вещи невпопад. Уже не раз мог забить (особенно в матче с Нидерландами), но обходится на Евро без результативных действий. Желтых карточек у нападающего «Атлетико» больше.

Фил Фоден.
Фото Reuters

Фил Фоден (Англия)

Почти вся сборная Англии органично смотрелась бы в этом списке, но есть те, кто разочаровал сильнее остальных. Фоден в «Манчестер Сити» гораздо чаще играет справа или в центре, но Саутгейт запихнул Фила на левую бровку, где ему явно неудобно. Сложно винить одного Фодена в блеклой игре, ее причины ясны. Но от лучшего игрока АПЛ-2023/24 по версии самой лиги ждут большего.

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Криштиану Роналду (Португалия)

Роналду находится в шаге от уникального рекорда: если он забьет, то обойдет Луку Модрича и станет самым возрастным автором гола на чемпионатах Европы. Точный удар капитана сборной Португалии — самое ожидаемое событие группового этапа, которое не произошло. Криштиану заслужил респект болельщиков за пас на Бруну Фернандеша в матче с Турцией, но в остальном нападающий «Аль-Насра» пока разочаровывает. Впервые в карьере он не забил на групповой стадии крупного турнира. 1/8 финала со Словенией — отдельный вид искусства: тьма ударов со штрафных, нереализованный пенальти, истерика и проход дальше лишь благодаря Диогу Коште.

Рафаэль Леау.
Фото AFP

Рафаэл Леау (Португалия)

Форварда «Милана» периодически сравнивают с Криштиану Роналду, но на Евро он пока делает все, чтобы эти сопоставления прекратились. За групповой этап Леау нанес два удара по воротам и столько же получил желтых карточек, причем обе — за симуляцию. И это в эпоху ВАР! В игре со Словенией Рафаэл играл так же тускло.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Италии по футболу
Фил Фоден
Чемпионат Европы по футболу
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