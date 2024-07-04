Роналду, Фоден, Италия и Бельгия. Разочарования Евро-2024

Много звезд.

Уже вылетели

Андрей Лунин (Украина)

От голкипера «Реала» ждали многого, но уже в первом матче украинцев против Румынии он совершил две результативные ошибки и уступил место в основе Анатолию Трубину из «Бенфики». Как выяснилось позже, именно крупное поражение от Румынии (0:3) помешало желто-синим пробиться в плей-офф — их погубила разница мячей.

Вилли Орбан (Венгрия)

Шансы Венгрии на выход в плей-офф изначально выглядели неплохо, но поражения в матчах со Швейцарией и Германией предопределили ее ранний сход — победа над Шотландией в последнем туре не помогла. Защитник «Лейпцига» Орбан — одна из главных причин скверной игры венгров в обороне: он часто терял позицию и редко выигрывал единоборства.

Марцело Брозович (Хорватия)

Год назад в финале Лиги наций с Испанией Брозович провел выдающийся матч, а затем переехал в Саудовскую Аравию. На Евро экс-хавбека «Интера» было тяжело узнать: не та резкость, не та хватка, а ведь 38-летнему Модричу требовалась помощь Брозовича в середине поля. Увы, но его пик прошел, как и всего серебряного хорватского поколения.

Якуб Кивиор. Фото Reuters

Якуб Кивиор (Польша)

Только Шотландия на групповом этапе Евро-2024 пропустила больше Польши. Кивиор — лидер ее обороны, поэтому и вопросов к нему много. Возможно, за сезон на левом фланге «Арсенала» Кивиор забыл, как играть в центре обороны, но это мало что меняет: с футболистов топ-клубов спрос всегда больше.

Артем Довбик (Украина)

Выбор из центрфорвардов-разочарований огромен: Лукаку, Кейн, Мбаппе, Хейлунн, Левандовски. Но Довбик, в отличие от перечисленных кандидатов, и не вышел из группы, и не забил. Хотя от лучшего бомбардира ла лиги в составе «Жироны» ждали, что он продолжить забивать и в Германии. Но нет — шесть ударов, ноль голов и ранний вылет со сборной Украины.

Футболисты сборной Италии. Фото Reuters

Сборная Италии

Почти всех итальянских футболистов вместе с главным тренером Лучано Спаллетти можно добавить в список разочарований. Не заслуживают критики разве что Доннарумма и Калафьори, а остальные — либо провалились, либо сыграли посредственно. Показательно, что Спаллетти агрессивно тасовал состав, но ничего глобально не менялось. Итальянцы в Германии выдали лишь один хороший отрезок — после пропущенного от Албании гола в 1-м туре, в остальном — логичное прощание с титулом.

Сборная Бельгии

Бельгийскую команду тоже уместно объединить. Местами Де Брейне, Доку и, может быть, Онана с Фасом играли неплохо, но итог всем известен. Лукаку и три отмененных гола — драма и комедия одновременно, но таковы правила футбола, а игрок уровня Ромелу способен забить Румынии, Словакии и Украине хоть один легальный гол. Доменико Тедеско с его странными оправданиями и показной импульсивностью тоже не вызвал восхищения. Концовка финального матча группового этапа, когда бельгийцы откровенно тянули время, чтобы занять второе место и попасть на Францию, — отдельное разочарование.

Ромелу Лукаку. Фото Global Look Press

Еще могут исправиться

Усман Дембеле (Франция)

Франция на Евро забила всего три мяча: один — с пенальти, два других — автоголы. И Мбаппе, и Тюрам могли бы оказаться в нашем списке разочарований, но и Дембеле сюда угодил неслучайно. Вингер «ПСЖ» был заметен в каждой игре, но выхлоп от его КПД был минимальным. Пока Дембеле запомнился лишь бестолковой беготней. Неудивительно, что матч с Бельгией Усман просмотрел со скамейки запасных.

Антуан Гризманн (Франция)

Один из лучших бомбардиров в истории сборной Франции обычно блистает на крупных турнирах, но в Германии у Гризманна не задалось. Антуан будто бы растерял всю свою магию и делает многие вещи невпопад. Уже не раз мог забить (особенно в матче с Нидерландами), но обходится на Евро без результативных действий. Желтых карточек у нападающего «Атлетико» больше.

Фил Фоден. Фото Reuters

Фил Фоден (Англия)

Почти вся сборная Англии органично смотрелась бы в этом списке, но есть те, кто разочаровал сильнее остальных. Фоден в «Манчестер Сити» гораздо чаще играет справа или в центре, но Саутгейт запихнул Фила на левую бровку, где ему явно неудобно. Сложно винить одного Фодена в блеклой игре, ее причины ясны. Но от лучшего игрока АПЛ-2023/24 по версии самой лиги ждут большего.

Криштиану Роналду (Португалия)

Роналду находится в шаге от уникального рекорда: если он забьет, то обойдет Луку Модрича и станет самым возрастным автором гола на чемпионатах Европы. Точный удар капитана сборной Португалии — самое ожидаемое событие группового этапа, которое не произошло. Криштиану заслужил респект болельщиков за пас на Бруну Фернандеша в матче с Турцией, но в остальном нападающий «Аль-Насра» пока разочаровывает. Впервые в карьере он не забил на групповой стадии крупного турнира. 1/8 финала со Словенией — отдельный вид искусства: тьма ударов со штрафных, нереализованный пенальти, истерика и проход дальше лишь благодаря Диогу Коште.

Рафаэль Леау. Фото AFP

Рафаэл Леау (Португалия)

Форварда «Милана» периодически сравнивают с Криштиану Роналду, но на Евро он пока делает все, чтобы эти сопоставления прекратились. За групповой этап Леау нанес два удара по воротам и столько же получил желтых карточек, причем обе — за симуляцию. И это в эпоху ВАР! В игре со Словенией Рафаэл играл так же тускло.