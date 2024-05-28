Чемпионат Европы: города и стадионы, песня и талисман, группы и расписание матчей Евро 2024

До старта главного футбольного турнира года осталась половина месяца.

Страна-организатор и даты проведения Евро-2024

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Этот чемпионат Европы по футболу станет 17-м в истории.

Голосование членов исполнительного комитета УЕФА по выбору страны-хозяйки Евро-2024 прошло 27 сентября 2018 года. Большинство голосов было отдано Германии — 12, против четырех — за Турцию.

В финальной части чемпионата Европы-2024 выступят 24 сборные. Матчи групповой стадии чемпионата Европы завершатся 26 июня. Игры плей-офф стартуют 29 июня.

Даты проведения чемпионата Европы

групповой турнир: 14 июня — 26 июня

1/8 финала: 29 июня — 2 июля

1/4 финала: 5 и 6 июля

1/2 финала: 9 и 10 июля

финал: 14 июля

Фото «СЭ»

Города и стадионы Евро-2024

Матчи Евро-2024 состоятся в десяти городах Германии:

Берлин

Дортмунд

Дюссельдорф

Франкфурт

Гельзенкирхен

Гамбург

Кельн

Лейпциг

Мюнхен

Штутгарт

Игры чемпионата Европы-2024 проведут на полях десяти стадионах:

«Олимпиаштадион» (Берлин)

«BVB-Штадион» (Дортмунд)

«Дюссельдорф Арена» (Дюссельдорф)

«Франкфурт Арена» (Франкфурт-на-Майне)

«Арена АуфШальке» (Гельзенкирхен)

«Фолькспаркштадион» (Гамбург)

«Кельн Штадион» (Кельн)

«Лейпциг Штадиум» (Лейпциг)

«Альянц Арена» (Мюнхен)

«Штутгарт Арена» (Штутгарт)

Фото Reuters

Официальный мяч Евро-2024

Футбольный мяч Adidas Fussballliebe будет использоваться на Евро-2024. Он был представлен в Берлине 15 ноября 2023 года на арене «Олимпиаштадион». Fussballliebe при переводе с немецкого означает «любовь к футболу». Впервые в истории проведения чемпионата Европы мяч будет оснащен датчиками, которые помогут определять игру рукой и быстрее зафиксировать офсайд. Это станет возможным благодаря технологии Connected Ball — она будет фиксировать точное время удара по мячу и отслеживать, какой частью тела будут играть футболисты при контакте с мячом.

Дизайн мяча Fussballliebe сочетает в себе рельефные рисунки в форме крыльев с яркими краями, точками и изогнутыми линиями. Наличие оранжевых, синих, красных и зеленых цветов представляет собой многообразие и простоту футбола, которые символизируют собой команды Евро-2024. Это привлекает болельщиков во всем мире. При изготовлении Fussballliebe использовались экологически чистые материалы на биологической основе, включая древесную массу, сахарный тростник, каучук, а также переработанный полиэстер и чернила на водной основе.

Официальная песня Евро-2024

Итальянское трио диджеев MEDUZA, группа OneRepublic и немецкая певица Leony написали официальную песню Евро-2024 под названием Fire («огонь» в переводе с английского). Ее исполнят вживую на церемонии открытия и закрытия турнира в Германии. Песня сочетает в себе хаус-вайб итальянской группы, а также вокал Райана Теддера и Leony.

Фото AFP

Талисман турнира Евро-2024

Официальным талисманом Евро-2024 является плюшевый медведь по имени Альберт. По задумке организаторов турнира, маскот отдает дань уважения популярной детской игрушке. Утверждается, что плюшевого мишку придумали в начале XX века в Германии. Имя талисману выбрали путем голосования на официальном сайте УЕФА и среди школьников по всей Европе.

Группы Евро-2024

Германия возглавила группу А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Чемпион Европы Италия сыграет в группе B с Испанией, Хорватией и Албанией. Вице-чемпион мира Франция в группе D встретится с Польшей, Нидерландами и Австрией. Дебютант чемпионата Европы Грузия в группе F проведет матчи с Турцией, Португалией и Чехией.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Расписание матчей Евро-2024

Матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия пройдет 14 июня в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало в 22.00 по московскому времени. Игры групповой стадии чемпионата Европы продлятся до 26 июня включительно. В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждой группы, а также четыре лучшие из шести команд с третьих мест.

Игры 1/8 финала Евро-2024 пройдут с 29 июня по 2 июля. Матчи 1/4 финала — 5 и 6 июля, полуфиналы — 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на берлинской арене «Олимпиаштадион», начало в 22.00 мск.

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро-2024 на сайте «СЭ».