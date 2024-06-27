Грузия: 43 года и 53 километра от счастья до счастья. А теперь пусть берет пример с Марокко-2022!

Обозреватель «СЭ» — о сенсации сборной Грузии, в своем дебютном Евро вышедшей в 1/8 финала.

Хвича обменялся майками с Криштиану в роли победителя

Криштиану Роналду колотил кулаком по газону арены в Гельзенкирхене. Только что под его удар — с железно голевой, казалось, позиции — бросился защитник сборной Грузии Лаша Двали, от спины которого мяч взмыл в воздух земли Северный Рейн — Вестфалия, перелетел ворота и упал на сетку сверху.

Португалия снова не смогла забить невероятному вратарю Георгию Мамардашвили, и великий нападающий, который так пока и не может превзойти рекорд Луки Модрича по самому «старому» голу Евро и отличиться на всех чемпионатах мира и Европы, в которых участвовал, лютовал. Он вышел из себя еще в первом тайме, получил желтую за разговоры с судьями и растратил энергию не на то, что требовалось его команде. А когда тратил ее на то, что надо, — Мамардашвили тащил его «пушку страшную» со штрафного...

Это уже после игры Роналду обменяется футболками с Хвичей, и звезда «Наполи» и сборной Грузии будет щеголять в майке с седьмым номером, но с фамилией Криштиану в своей счастливой раздевалке. И сделал это Кварацхелия в роли не восторженного обожателя, а победителя! В соперничестве двух «семерок» Хвича, от которого гораздо большего ждали в двух первых матчах, окупил все те несбывшиеся ожидания одним ударом на второй минуте. Он забил победный мяч, который вывел дебютантов Евро, последнюю, 24-ю команду до турнира по всем букмекерским котировкам, в плей-офф.

И в момент финального свистка, после серии очередных сейвов Мамардашвили, сошла с ума вся Грузия, которая, как и после победного стыка с Грецией, гуляла всю ночь так, как умеют только там. И теперь 26 июня наверняка станет в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других местах Грузии таким же национальным праздником, как 13 мая — день победы тбилисского «Динамо» в Кубке обладателей кубков 1981 года.

Оба этих события произошли в «фартовой» для грузин Германии, более того — в одном ее регионе. Тогда — в Дюссельдорфе, теперь — в Гельзенкирхене. 53 километра и 43 года от триумфа до триумфа, от счастья до счастья.

Георгий Мамардашвили. Фото AFP

Маттеус восхищался Мамардашвили и рассказывал, что им еще до Евро интересовалась «Бавария»

Покаюсь перед вами: я, от всей души симпатизирующий грузинам еще с советских времен и постаравшийся в красках описать первые их матчи на Евро, хоть и был очень доволен зрелищем и духом игр с Турцией и Чехией, но в выход из группы не верил. Поэтому и принял перед третьим туром опрометчивое решение поехать на игру Украина — Бельгия, где интрига казалась намного более зримой, а результат — непредсказуемым. Все выглядело так, что упущенный супермомент Сабы Лобжанидзе на последней добавленной минуте встречи с чехами ставит крест на мечтах о выходе «Крестоносцев» (так из-за национального флага с пятью крестами — одним большим и четырьмя маленькими — называют грузин в европейской прессе) из группы.

Ну как, казалось, Грузия может «на заказ» выиграть у Португалии? Даже у ее турнирно не мотивированного второго состава, который ненамного слабее первого — взять одного Жоао Феликса. А тут еще и Роналду, которому в 39 надо во что бы то ни стало продолжать бить рекорды, уходить на передышку не захотел. Вот уж кто был мотивирован по полной!

А в итоге матч в Штутгарте закончился унылой нулевой ничьей и был отмечен разве что диким свистом бельгийских болельщиков в адрес своей команды после окончания игры. Таким, что даже Кевин де Брейне, пошедший было к трибуне с поклонниками «Красных дьяволов», остановился на полпути, а другие и вовсе в том направлении не сунулись. В сторону бельгийцев, игравших последние минуты на отбой и имевших шансы вылететь с турнира, да и теперь попавших со второго места на Францию (что очень близко к этому самому вылету), летели десятки пластиковых пивных кружек.

Сравните теперь эту реакцию с восторгом и сумасшедшей поддержкой, которые исходили весь групповой турнир от болельщиков Сакартвело — это слово, название Грузии на ее языке, выучил за последние пару недель уже весь континент. Даже в проигранном стартовом матче с Турцией грузины выдали такой вдохновенный футбол, что все сразу говорили: «А кто это? Откуда эти бравые парни, которые так технично и смело играют?»

Ну, как я мог после всего этого не поехать на матч с Португалией!

Что ж — только наказал сам себя. И вас, оставив без репортажа с исторического матча в Гельзенкирхене. Пытаюсь компенсировать его этим текстом. Хорошо еще, во время первого тайма и решающего гола Хвичи делал более чем 20-минутный эксклюзив для «СЭ» (с кем — узнаете позже), что для турниров уровня Евро явление очень редкое. Это единственное, что оправдывает меня в собственных глазах. Упущенный второй голевой момент Хвичи, пенальти и второй мяч Жоржа Микаутадзе видел впрямую на смартфоне в штутгартском метро.

Последние полчаса игры хотел посмотреть в фанзоне этого города, но там показывали только матч Турция — Чехия. Что при таком количестве этнических турок в Германии, к которым относится даже капитан бундестим Илкай Гюндоган, неудивительно. После победы турок в городе начнется такой праздник, что знакомые расскажут: они не могут даже выехать из Штутгарта! Мы-то хоть успели проскочить.

Матч грузин в итоге досматривали в пивной напротив фанзоны. За соседним столиком сидели и болели за своих две интеллигентные молодые грузинки — не знаю уж, почему они оказались не там, в Гельзенкирхене. Так после игры им скандировал: «Са-карт-ве-ло!» весь ресторан. Девушки аж покраснели от такого неожиданного внимания.

Вратарь Мамардашвили от внимания не краснеет, а делает очередной сейв. Их у него на турнире больше всех — 21. И товарищ, смотревший трансляцию на немецком, рассказывал, что у великого Лотара Маттеуса, работавшего на игре с напарником-комментатором, состоялся такой диалог:

Комментатор: — Лотар, этот парень достоин «Баварии», не правда ли?

Маттеус: — А она им и интересовалась! Причем еще до Евро. Но «Валенсия» хочет за Мамардашвили 35 миллионов евро, и в Мюнхене тогда решили, что таких денег за вратаря платить не могут. Интересно, что скажут сейчас...

Что скажут в «Баварии», не знаю, а я вам скажу вот что. Эмоциональный порыв Мамардашвили, который побежал в чужую штрафную при 1:2 с турками и закончилось это третьим пропущенным голом, вернулся грузинам в виде выхода из группы. Потому что они — не трусили. Тот забег был абсолютно грузинским, храбрым и безоглядным. И, когда я приехал на следующий день на базу сборной Грузии в Фельберт и общался там с коллегами, ни один Георгия не раскритиковал.

И как он потом отыграл два следующих матча!

А с Португалией — не только он, а вся команда. Никакого «автобуса». Никакой игры на отбой. Да, с такими мастерами, как у соперников, много времени приходилось проводить без мяча — но с какой концентрацией футболисты Вилли Саньоля это делали! Если обыгрывали одного или отдавали пас ему за спину, там тут же оказывался второй, третий. Единство на поле у грузин было каким-то совершенно фантастическим.

И на выпады португальцев они отвечали своими. Ведь еще до пенальти Хвича должен был забивать второй гол, но после остроумного «паса без касания» Микаутадзе он ковырнул мяч, находясь в роскошной позиции. И только подумалось, что это может дорого обойтись, как новая атака и пенальти. Удар Антониу Силвы по ноге Лочошвили был настолько явным, что у ВАР не было иных вариантов. А в концовке было еще пару шансов на третий...

Футболисты сборной Грузии празднуют победу над Португалией на Евро-2024. Фото Global Look Press

Впрочем, и так получилось неплохо. Думаю, теперь один из моих авторитетных грузинских коллег вряд ли повторит акцию времен отборочного цикла Евро, когда он после домашнего поражения на пресс-конференции предъявил Саньолю серию претензий по его решениям во главе сборной и... показал ему желтую карточку. Тот не мог этого не запомнить и после победы в следующей игре беззлобно сказал журналисту: «Надеюсь, сегодня красную не покажете!»

После Португалии красной карточки Саньолю уже быть не может. А может быть — только красное грузинское вино. «Киндзмараули», «Хванчкара», «Саперави» — наливай, Грузия! В рог, в бокалы, куда угодно — ты этого заслужила!

Поздравляя грузинских друзей и радуясь за них, я теперь уже не совершу еще одной ошибки и обязательно поеду в Кельн на матч 1/8 финала Грузии с Испанией. Понятно, что против лучшей по сочетанию исполнительского мастерства и командной игры сборной на групповом этапе Евро грузинам придется ой как непросто и они в этой паре рассматриваются как явные аутсайдеры. Но давайте вспомним — а в каком качестве рассматривались полтора года назад в Катаре марокканцы, когда последовательно обыграли в плей-офф как раз Испанию и Португалию?..

Пусть этот пример вдохновит Грузию на новый подвиг, который сейчас кажется невероятным! Тем более что команды встречались в отборочном цикле, и 8 сентября 2023-го, меньше десяти месяцев назад, «Красная фурия» разгромила грузин в Тбилиси — 7:1.

Но сейчас кажется, что это было в какой-то другой жизни. И очень надеюсь, что тем разгромом грузины смогут воспользоваться в своих целях — ведь испанцы, которые в нем участвовали, его помнят и все равно соперника будут подсознательно недооценивать.

А Саньоль может сыграть на нем, чтобы задеть свою команду за живое. А живого у грузин — ого-го сколько!

Вилли Саньоль. Фото Global Look Press

Монолог Семина

... Я сидел на штутгартском вокзале и ждал опаздывавшего на 40 минут поезда в Берлин, когда позвонил Юрий Палыч. В восторге от того, что сделали грузины. И произнес о них мощный монолог:

— Поздравляю грузин и считаю, что все закономерно. У них есть команда! Тренерский штаб во главе с Вилли Саньолем их хорошо подготовил по всем направлениям. Заставить грузин обороняться всей командой после потери мяча — это непросто! Этому могла предшествовать только серьезная и долгая работа, такие вещи просто так не происходят.

В этом смысле отмечу Хвичу, который в том же матче с Португалией проделал в разы больше оборонительной и беговой работы, чем Криштиану Роналду. Все обращали внимание, что у него не очень шла игра в двух первых матчах, — но никто не говорил о том, что он компенсировал это огромной черновой работой на команду. И в итоге судьба вознаградила его за это победным голом в ворота Португалии, и этот мяч я в разговоре со знакомыми перед игрой предсказал!

Саньоль видел, что есть определенные слабости в обороне, — и перекрыл их за счет количества защитников, сыграв в три центральных. Явно хорошая работа была проделана на сборах (в Австрии. - Прим. И.Р. ). Команда выглядит свежей, и в той же игре с португальцами ее хватило на все 90 минут. А какой у грузин командный дух, как они бьются друг за друга, бросаются под мяч! То, что у них в команде атмосфера, я понял, когда поздравлял бывшего игрока нашего «Локомотива», чемпиона России Соломона Кверквелию в марте после выхода сборной Грузии на Евро.

Грузины хороши физически, блестяще контратакуют. У них три топ-игрока — вратарь Георгий Мамардашвили, один из сильнейших сегодня голкиперов мира, Хвича, а также Жорж Микаутадзе, лидер списка бомбардиров Евро. Но тут надо говорить не столько об индивидуальностях, сколько о команде и общей заслуге. Федерация футбола Грузии сделала большую работу. На протяжении года ни одного конфликта — хотя всегда у тех или иных решений могут быть недовольные. Хорошая селекция, все футболисты играют в своих клубах, даже если это средние команды, а не сидят на лавках.

Много было правильных решений. Молодцы! И болельщики команду всегда поддерживали, вливали в нее силы. Пример Грузии показывает, что, если идет умная и грамотная работа по всем направлениям, если главное для всех — интересы дела, то можно многого добиться, даже если этого от вас мало кто ждет.