Забил сумасшедший гол с центра поля, бесит фанатов «Милана». Чем уникален лидер сборной Турции Чалханоглу

Хакан ведет национальную команду за собой.

Чалханоглу — лидер сборной Турции на Евро-2024. Пока на счету Хакана всего один гол, но именно он ведет игру команды в центре поля. В преддверии важнейшего матча с Нидерландами в четвертьфинале рассказываем, почему Чалханоглу выбрал Турцию, хотя родился и вырос в Германии, в чем секрет его бешеного удара и почему его так ненавидят фанаты «Милана».

Родился и вырос в Германии, но выбрал Турцию

Чалханоглу родился в крупном немецком городе Мангейме. Вероятно, любовь к игре с мячом привил Хакану отец. Он сам когда-то занимался футболом и был преданным болельщиком «Галатасарая».

Карьеру Хакан начал в небольшой команде «Вальдхоф», где выступал его двоюродный брат. Парень так ярко проявлял себя, что его стали сравнивать с другим этническим турком — Месутом Озилом, который зажигал в бременском «Вердере» и только-только стал вызываться в сборную Германии.

Хакан же выбрал сборную Турции и, похоже, не жалеет: «Я родился в Германии, а мой отец родился в Турции, поэтому мне пришлось выбирать, за какую национальную сборную играть. Для меня было большой честью, когда я выбрал Турцию. Горжусь своим решением».

В 2010 году Чалханоглу стал вызываться в сборную U-16, а в 2013-м — в основную команду. Клубная карьера также развивалась стремительно. Свой путь во взрослом футболе Хакан начал в «Карлсруэ». Футболист зажег сразу в дебютной игре: отдал две голевые передачи. Уже летом Чалханоглу активно интересовались клубы из высшего дивизиона. В конце концов он поставил подпись в контакте с «Гамбургом», а потом еще на год отправился набираться опыта в «Карлсруэ». По ходу сезона Хакан играл не на привычной нам сейчас позиции центрального полузащитника, а в центре нападения — и реально был результативен. В итоге клуб смог подняться во вторую бундеслигу, а Чалханоглу признали лучшим игроком чемпионата.

Хакан Чалханоглу в «Байере». Фото Global Look Press

Мастерский удар со штрафных — визитная карточка Хакана. Он постоянно их тренирует

Вернувшись в «Гамбург», Чалханоглу сразу заставил говорить о себе. Тогда он забил, пожалуй, самый известный гол в своей карьере. «Гамбург» вел 2:0 у «Боруссии» Д, судья назначил штрафной в 41 метре от ворот Вайденфеллера. К мячу подошел молодой Хакан и ударил так, что у всех отпала челюсть. Мяч полетел по невероятной траектории, вильнул в воздухе несколько раз, дезориентировав вратаря, и нырнул под перекладину.

«Я тренирую штрафные удары каждый божий день. Если вы не будете это делать, то потеряете или забудете свою технику удара. Вот почему я знал, что смогу это сделать. Я просто подумал про себя: «Сосредоточься и ударь как на тренировке». Это был лучший гол в моей карьере», — рассказывал игрок.

Чалханоглу известен в первую очередь шикарными ударами со штрафных. До сих пор Хакан исполняет все стандарты в своих командах. По его словам, успеха помогли достичь постоянные тренировки: «Это как в теннисе — нужно постоянно отрабатывать движения. То же самое и в футболе».

Хотел дойти до уровня Роналду и Месси. Сейчас называет себя лучшим реджистой

Летом 2014-го на турка положили глаз сразу несколько клубов. Хакан решил остаться в бундеслиге и подписал контракт с «Байером».

«Я уже уведомил руководство «Гамбурга» о желании сменить клуб, — рассказывал Чалханоглу изданию Turkish Football. — Хочу играть в еврокубках. Могу, например, представить себя в составе «Байера». А вообще передо мной стоит цель достичь уровня Криштиану Роналду и Лео Месси. Хочу стать звездой мирового масштаба».

Мировой звездой в составе «Байера» парень все-таки не стал, но смог привлечь внимание более сильных и статусных клубов. Одно время его связывали с «Барселоной», но до серьезных переговоров дело не дошло. В 2017-м Хакан все же отправился на повышение, перейдя в «Милан», но к уровню Криштиану и Месси, само собой, так и не подобрался. Хотя на своей позиции сам же считает себя лучшим.

«Несколько месяцев назад я сказал, что вхожу в число лучших игроков, но никто в меня не верил, — сказал Чалханоглу в интервью DAZN. — Однако я всегда верил в себя. Я знаю свои качества и никого не боюсь».

Затем интервьюер попросил Хакана перечислить пять лучших игроков на своей позиции. Чалханоглу поставил себя на первое место. И лишь за ним идут Родри, Кроос, Киммих и Энцо Фернандес.

«Остальные не делают того, что я сейчас делаю на поле, — поясняет турок. — Я, например, забиваю не с близкого расстояния, а метров с 25-30 или со штрафных. А это трудные приемы. Я не люблю делать передачи с пятиметровой дистанции. Всегда ищу убийственный пас, который увеличивает вероятность гола. Горизонтальные передачи не помогают».

Хакан Чалханоглу в «Интере». Фото Global Look Press

От любви до ненависти один переход

Чалханоглу так хотел стать чемпионом, что в июне 2021 года сменил одну миланскую команду на другую. Болельщики красно-черных, полюбившие Хакана, были вне себя от возмущения. «Я хочу что-нибудь выиграть во время своего пребывания в Италии», — объяснил футболист в первом интервью после перехода в «Интер».

В новом клубе Чанхоноглу стал обладателем Суперкубка и Кубка Италии. Однако золотые медали повесить на грудь не удалось — по иронии судьбы чемпионом в том сезоне стал «Милан», давно не выигрывавший скудетто. Во время празднования с трибун болельщиков «россонери» доносились оскорбительные кричалки в адрес Чалханоглу, фанаты размахивали обидными баннерами.

Также в дерби болельщики напомнили футболисту о болезненной для него теме — отношениях с женой. В 2021 году накануне очного матча рядом с домом Хакана оставили такую надпись:

«Быть смелым — это жить с неверной женой, которая тебе изменила, а не бить пенальти в ворота своей бывшей команды на 10-й минуте матча. Дерьмовый человек».

С будущей женой Чалханоглу познакомился много лет назад. В 2017 году они сыграли свадьбу. Уже через год футболист в социальных сетях рассказал о грядущем разводе. За отношениями Хакана следила чуть ли не вся Турция. В СМИ просачивались слухи о возможных изменах футболиста и его супруги. Девушка, впрочем, сама подливала масла в огонь, рассказывая ранее неизвестные подробности. Оказалось, что она находилась на шестом месяце беременности, и якобы именно это являлось причиной развода.

Хакан Чалханоглу (справа) с женой. Фото Getty Images

Вскоре супруги все-таки помирились. Болельщики «Милана», не простившие клубную измену футболиста, неоднократно напоминали о той истории. «Я кумир половины города, а другая половина меня ненавидит», — говорил Хакан.

Последний сезон Чалханоглу удался — он наконец-то выиграл серьезный трофей (чемпионат Италии) и впервые в карьере забил более 10 голов за розыгрыш. Правда, его война с болельщиками продолжается. Полузащитник «Интера» сразу после завоевания титула выложил пост в соцсетях. На фото экс-полузащитник «Милана» стоит с кубком в руках и в наушниках. На заднем плане — разъяренные фанаты «россонери», которые держат в руках оскорбительные баннеры с надписями «предатель» и «клоун». Чалханоглу так подписал свой пост: «Всегда спокоен, всегда терпелив, всегда сосредоточен и теперь вознагражден».

Покидать «Интер» Хакан пока не собирается, хотя им интересуются клубы из Саудовской Аравии. В любом случае он будет принимать решение о своем будущем уже после Евро. В последний раз Турция зажигала на крупном турнире в 2008 году. Страна заждалась новых побед и именно с Чалханоглу после отбытой им дисквалификации связывает главные надежды.

Семён Волков