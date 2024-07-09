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Хесус Навас готов сыграть против Мбаппе. У ветерана уже давно проблемы с бедром, а через полгода он закончит карьеру

Хесус Навас поделился ожиданиями о дуэли с Мбаппе
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Последняя важная дуэль в карьере испанца?
Чемпионат Европы. 1/2 финала
09 июл, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Испания
Франция

Хесус Навас незадолго до полуфинала чемпионата Европы против Франции дал интервью OK Diario. 38-летний испанец рассказал о планах на ближайшие полгода и поделился ожиданиями о дуэли с Килианом Мбаппе.

В четвертьфинале против Германии (2:1) основной правый защитник испанцев Дани Карвахаль заработал дисквалификацию — удалился на последних крупицах овертайма. Вероятной заменой Карвахаля станет Хесус Навас — самый пожилой игрок «Красной фурии».

На этом Евро он провел полный матч против Албании в заключительном туре группового этапа (даже был капитаном) и появился на девять минут в 1/8 финала с Грузией при комфортном счете 3:1. В обоих случаях Испания уже добыла нужный результат.

Альваро Мората&nbsp;&mdash; Килиан Мбаппе. Испания — Франция. Онлайн-трансляция матча полуфинала Евро

Если Навас появится в стартовом составе, то ему придется противостоять главной звезде «Трехцветных» Килиану Мбаппе. Шансы ветерана сдержать гораздо более молодого и подвижного оппонента кажутся небольшими, но сам футболист в разговоре с журналистами не согласился с этой точкой зрения.

«Мы должны быть очень сконцентрированы, — поделился Навас. — В конце концов, у них команда с отличными высококлассными футболистами. Не только Мбаппе. Мы будем сосредоточены на каждом участке поля, и я в том числе. Я встречался с большим количеством соперников высокого уровня, так что это не имеет значения (дуэль с Мбаппе. — Прим. «СЭ»)».

Фото AFP

Правда, в этом же интервью Хесус признался, что последние годы его мучают проблемы с бедром, из-за которых он в том числе и принял решение о скором завершении карьеры. Испанец подтвердил, что уйдет из футбола в конце 2024-го, а ближайшие полгода отыграет в «Севилье» бесплатно. Вероятно, после этого он получит должность в клубе, с которым в мае подписал пожизненный контракт.

«Я уже несколько лет играю с больным бедром, — рассказал испанец. — Я умею терпеть, но ситуация сложная. Надеюсь, я смогу наслаждаться победами с «Севильей».

Также против Франции в основе «Красной фурии» ожидается появление еще одного ветерана — 34-летнего Начо. Уже бывший защитник «Реала» может заменить Робена Ле Нормана, который тоже заработал дисквалификацию в игре с Германией.

Килиан Мбаппе
Хесус Навас
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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