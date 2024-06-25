Обозреватель «СЭ» побывал в Лейпциге на матче Италия — Хорватия с драматичной развязкой.

Драма в городе симфоний

Когда идешь в Лейпциге на футбол, словно окунаешься в старые добрые времена. Полчаса прогулки с толпами болельщиков от вокзала по прямой до стадиона, а затем направо по парку вдоль арены — и ты уже напитан болельщицкими эмоциями и уже всякого насмотрелся. Например, того, как по-доброму и очень музыкально подначивают хорватские болельщики итальянских соперников прекрасным исполнением итальянских песен с упором на слово Arividerci (итал. до свидания).

И ведь замечательно поют — проходящие мимо итальянцы им за это аплодируют! Впрочем, как можно фальшивить в городе великой музыки, где 27 лет жил, творил и служил капельмейстером Бах, где родился Вагнер, где открыл первую консерваторию в Германии автор «Свадебного марша» Мендельсон (тут есть и его музей, и Баха, и памятники обоим), и в этой консерватории преподавал Шуман, написавший как раз в Лейпциге «Весеннюю симфонию».

А Arividerci в итоге прилетит при самых драматичных обстоятельствах самим хорватам...

Ты видишь десятки хорватских болельщиков в ватерпольных шапочках — и, чуть-чуть этому факту подивившись, узнаешь, что Хорватия-то, оказывается, действующий чемпион мира, завоевавший этот титул в феврале 2024 года в Дохе (опять Катар!). Причем это уже третий титул — до этого были в 2007-м и 2017-м. И шапочками этими болельщики напоминают самим себе и подчеркивают футболистам, к чему надо стремиться.

Удивительно спортивная все-таки нация. Чуть больше 4 миллионов населения — а в футболе за семь попыток на чемпионатах мира один раз взяли серебро, два — бронзу. Тогда как мы со 144 миллионами...

Ладно, это совсем другая тема. Кстати, последний официальный матч на сегодня, стыковой к ЧМ-2022, Россия провела именно с Хорватией. И проиграла в результате автогола Федора Кудряшова и вообще хоть и самоотверженной, но очень пассивной и слабой игры.

Но всему настает свой черед, стареют блестящие поколения — и даже знаменитый хорватский характер не спасает команду Златко Далича от практически неизбежного вылета из группы. В соседнем с ложей прессы секторе хорваты уже вовсю готовятся праздновать выход из группы, замер в напряженном ожидании рядом с тобой польский журналист, отчаянно болеющий за хорватов, потому что у него оттуда жена, — и тут на восьмой добавленной минуте у «скуадры адзурры» проходит образцовая атака, и после паса центрального защитника Калафьори вышедший на замену 29-летний нападающий «Лацио» Маттиа Дзакканьи красивейшим крученым ударом чуть ниже «девятки» отправляет команду Лучано Спаллетти в плей-офф, а Хорватию — фактически домой.

И арбитр Данни Маккели, едва хорваты разыгрывают мяч с центра поля, дает финальный свисток.

Пожалуй, финальный свисток уходящему со сцены хорватскому поколению во главе с неподражаемым Лукой Модричем. У этого поколения секунду назад еще был шанс исполнить в плей-офф последний танец, как в Катаре-2022, но теперь он не более чем теоретический...

«Доннарумма для нас — следующий Буффон! Сафонов — талант, но игрового времени у него будет очень мало»

Звучит финальный свисток — и Златко Далич в гневе идет к судьям. И он, и вся Хорватия убеждены, что восемью минутами добавленного времени они украли у них победу. Пожилой хорватский болельщик с седой бородой, поднимаясь по ступенькам на границе ложи прессы и обычной трибуны, почему-то обращается к моему российскому коллеге (кому-то же надо излить боль!) с бурной жестикуляцией и возгласами: «Криминаль! Криминаль!»

Да не было там никакого «криминаль», бросьте. Кропотливые подсчеты вычеркнутого из игры времени уже после игры показали, что восемь минут там вполне набирается. И никакие судьи за итальянцев этот гол не забивали — «скуадра адзурра» сделала это сама, и сделала прекрасно. А хорваты позволили сделать. И по первым пяти таймам на турнире из шести права выйти из группы, по мне, не заслуживали. Мне их жалко только за шестой, последний.

Единственный реальный вопрос — почему Маккели свистнул сразу после ввода мяча в игру и даже не дал хорватам провести атаку, на которую времени еще должно было хватить. Вот это выглядело некрасиво и дало некоторый повод для конспирологических теорий. Но забивала-то «скуадра адзурра» сама, безо всяких судейских недосмотров. И пенальти в ворота Италии, пусть и при помощи ВАР, поставили...

Впрочем, там нельзя было не поставить. Рука у Фраттези после удара Крамарича была настолько явная, что Маккели легко мог увидеть ее и без помощи видеоассистентов. Но после появления ВАР судьи в этом плане точно расслабились — если что, техника поможет. Тут — помогла.

И дальше случился один из двух самых ярких фрагментов матча — наряду с его концовкой. Только по таким историям об этой игре, в целом напряженной, но не особо зрелищной, и будут помнить. Особенно если Модрич действительно за сборную больше не сыграет...

Пенальти от Луки великолепный Доннарумма взял. А я вспомнил предматчевый разговор с двумя болельщиками сборной Италии из... Австралии — да, на Евро приезжают не только из Бразилии и Мексики (о волонтерах оттуда я рассказывал в материале из берлинской фан-зоны), но и с Зеленого континента. Один — итальянец по маминой ветке, другой — по бабушке. Один, рослый, болеет за «Лацио» и ходит в майке Иммобиле, другой, низенький, — за «Реджину».

Тот, что за «Лацио», считает, что в заявке «скуадры адзурры» вторым вратарем за Доннаруммой надо было брать «лациале» Ивана Проведеля. Спрашиваю, знают ли они, что он наполовину русский.

— Знаю, конечно! — отвечает, смеясь, поклонник «Лацио». — Я про свой клуб все знаю. Вы уж простите, что он играет за нас, а не за вас...

Так вот, спрашиваю их, сможет ли Матвей Сафонов составить в «ПСЖ» хоть какое-то подобие конкуренции Джанлуиджи Доннарумме. Они честны:

— Он для нас — следующий Буффон. На прошлом чемпионате Европы был главным героем, а сколько спас в прошлом матче с Испанией! В 25 лет он один из лучших — если не лучший — вратарей мира. Мы знаем русского голкипера, он талантлив. Но лучше бы пошел в какой-то итальянский, испанский, французский, а может, и английский клуб поскромнее, чем «ПСЖ». Там ему дали бы больше играть. А сколько он получит времени за спиной Доннаруммы — сложно сказать.

«Он для нас — следующий Буффон», слышали? Итальянцы, в какой бы части света они ни жили, такими сравнениями не разбрасываются.

И вот следующий Буффон тащит пенальти от этого Модрича.

Но что делает Лука? Он не убивает себя переживаниями, а на своем сумасшедшем опыте мгновенно включается в игру и через 32 секунды после промаха с точки добивает с острого угла в сетку мяч, отскочивший от Доннаруммы после удара Будимира. И на глазах Модрича, этого маленького гиганта, — слезы.

За 32 секунды он в очередной раз показал миру силу своего духа.

Сверху из хорватских секторов на угол поля со стороны тех ворот, в которые Модрич забил, летят десятки пластиковых стаканов даже не из-под пива, а с самим напитком. Зрителям снизу углового сектора в этот момент пришлось несладко, как и занявшим места в первых рядах журналистам (я, по счастью, оказался выше). Пивные стаканы десятками летят и в чужих игроков, идущих подавать угловой. Вот это мне на Евро-2024 совершенно не нравится. Но к голу Модрича не имеет никакого отношения.

Зато имеет то, что хорватские болельщики весь матч гнали свою команду вперед скандированием, точный текст которого я попросил записать коллегу: «U boj u boj za narod svoj» — тут, пожалуй, даже переводить ничего не надо.

То, как Модрич всю карьеру бьется «za narod svoj», все и так знают. И если матч с Италией станет концом его карьеры за национальную команду — да, это будет грустно, но очень, очень достойно.

Теперь у него — возрастной рекорд по голам на Евро. Он забил в 38 лет 289 дней, побив достижение 16-летней давности своего соплеменника-хорвата, но выступавшего за сборную Австрии Ивицы Вастича.

Лука Модрич в окружении партнеров после гола в ворота сборной Италии. Фото AFP

Не пропусти хорваты от Албании на 95-й — ничья с Италией выводила бы в плей-офф обе команды

Именно потому, что забил Лука, да еще и при таких обстоятельствах — после им же не реализованного пенальти, — мне захотелось, чтобы Хорватия этот матч выиграла. Да она своей игровой агрессией после перерыва этого, мне кажется, и заслуживала.

В первом тайме «скуадра адзурра» была поинтереснее. Именно «по» — футбол с обеих сторон, как и на всем турнире, шел довольно посредственный. Но итальянцы лучше понимали, что им делать на поле, и вратарю Ливаковичу, лучшему у хорватов, пришлось поработать — чего стоит один только удар Бастони головой в упор, когда сразу три итальянца каким-то образом остались после навеса Бареллы против одного вратаря. И будь у посредственного и неопытного состава итальянцев (как подчеркнул мне журналист «Корьерре делло спорт», в команде лишь четыре чемпиона Европы трехлетней давности) больше исполнительского мастерства — они к перерыву вели бы в счете.

У хорватов до перерыва совсем не видно было идей в атаке. Кроме дальнего удара 21-летнего форварда «Ред Булл Зальцбург» Сучича (хоть какие-то хорошие молодые там есть!), в начале игры больше, по сути, не было ничего. Польский журналист, у которого жена хорватка, уже упомянутый мною выше, расстраивался, что из тройки стержневых игроков «клетчатых» лишь Модрич более или менее в порядке, и то постарел, — а Перишич полутравмирован, почему и выходит только на замены, а Брозович и вовсе не в форме. Не возьмусь цитировать, как коллега ругал Брозовича чуть ли не при каждом его касании! Может, без него я бы на скверное состояние полузащитника и не обратил бы внимания...

Я видел только первый тайм матча с Албанией, который завершился вничью 2:2, и в нем хорваты были удручающи. Учитывая, что потом они вышли вперед и позволили сопернику сравнять счет на 95-й минуте, я думал, что в те 45 минут все было куда лучше. Но при упоминании того матча мой сосед по ложе прессы схватился за голову: «Катастрофа!»

И опять же — в двух подряд матчах решающие мячи «клетчатые» пропустили в добавленное время. Не пропусти они от албанцев, набери три очка — и ничья с Италией устроила бы обе команды, поскольку с четырьмя очками проход в плей-офф с третьего места гарантирован. Но...

Далич снова поставил Йошко Гвардиола на левый фланг, что вызвало у меня и многих других недоумение еще в стартовом матче с Испанией — при слабом центре обороны. Слева в атаке зачем-то оказался бывший спартаковец Пашалич, для которого это совсем не его место, и в перерыве его заменили. Совершенно не цеплялся на острие за мячи Крамарич. Польский журналист с ностальгией вздыхал о Ребиче, у которого конфликт с тренером Даличем — потому он на Евро и не поехал. На 41-й минуте Гвардиол превосходным пасом вышел из-под прессинга, но адресат его передачи Крамарич к мячу не успел, что вызвало очередную вспышку гнева коллеги: «Отличный пас, но у Крамарича нет скорости, он не центрфорвард!»

Но на второй тайм Далич выпустит настоящего мощного центрфорварда — одного из героев матча с Албанией Анте Будимира. Вот это было абсолютно точное решение, поскольку он начал выигрывать в чужой штрафной всю борьбу — то, что до перерыва не удавалось Крамаричу. И удар перед добиванием Модрича по воротам Доннаруммы нанес именно Будимир.

После гола Хорватия слишком глубоко села назад, в свою штрафную, и первые несколько минут намекали на то, что ничем хорошим для нее это не кончится. Но постепенно она выпрямилась, и идеи закончились теперь уже у итальянцев. До роковой для команды Далича атаки на восьмой добавленной минуте «скуадра адзурра» долго не могла создать вообще ничего. Но такое часто бывает в футболе, что важнейшие голы рождаются не в результате систематического давления, а словно из воздуха, из ничего. На самом же деле — из потери бдительности обороняющейся команды, решившей, что все в порядке.

Но мне кажется, что была у этого гола еще одна причина. Я бы сказал — кармическая.

Нельзя было менять Модрича!

Капитана, вожака, легенду, обладателя «Золотого мяча» в эпоху Месси и Роналду — но, конечно, не из-за всего этого. И не только из-за того, что он, скорее всего, проводил последний матч за сборную.

Когда такая культовая фигура, к тому же не подающая явных признаков усталости, делает то, что сделал в этом матче Модрич, — она должна быть на поле до конца. Спокойствием, мудростью, опытом в центре поля Лука сделал бы то, что не смогли его партнеры. Ведь решающая атака у итальянцев прошла через центр — его «королевство». И он обязательно бы что-то придумал, чтобы это не стало возможным.

Но Далич его заменил, и в этот момент у меня появились в отношении хорватов скверные предчувствия. Которые и сбылись.

Лучано Спаллетти. Фото Reuters

Спаллетти поддерживают

Самая интересная для нас фигура в сборной Италии — ее главный тренер Лучано Спаллетти, выигравший два чемпионских титула с «Зенитом» на стыке нулевых и десятых, а в прошлом году с «Наполи» и Хвичей Кварацхелией впервые взявший титул чемпиона Италии.

— Наряду с Доннаруммой Спаллетти — самый большой плюс этой команды, — сказал мне журналист «Корьерре делло спорт» Роберто Майда, интервью с которым о главном тренере «скуадры адзурры» я напишу отдельно.

Поддерживают Спаллетти и болельщики. Те самые австралийские итальянцы, цитаты из разговора с которыми перед игрой я уже приводил, сказали о нем:

— Хороший тренер, очень хороший! У него неопытный состав, он пришел посреди отборочного цикла, и у него не было особой возможности привить игрокам собственный футбол. С учетом всего этого он справляется хорошо. У нас мало ветеранов, которые даже со скамейки могли бы передать опыт этой команде. Спаллетти пригласили с прицелом на ЧМ-2026, и после него уже можно будет судить о результатах его работы. Нет, мы не готовы сейчас принять невыход из группы — это программа-минимум. Но в целом он молодец.

— А кто-то мог бы справиться лучше него?

— Ну, если бы был доступен Анчелотти, то это было бы прекрасно. Но у него есть другая, тоже очень престижная работа. А из тех, кто в момент неожиданного ухода из сборной Манчини мог ее возглавить, лучше Спаллетти никого и не найдешь.

При этом болельщики перечисляют довольно внушительное количество игроков, которых Лучано в команду не взял, а они хотели бы их там видеть. Локателли, Вератти, Иммобиле, Белотти... В первую очередь — для добавки того самого опыта, которого нынешней команде, грубо говоря, ноунеймов на мировом уровне определенно не хватает.

Нить между той сборной, которая три года назад на «Уэмбли» в серии пенальти выиграла Евро, и нынешней командой после внезапного ухода Манчини в сборную Саудовской Аравии фактически оборвана, и Спаллетти строит ее заново. Станут ли игроки, известные в первую очередь поклонникам серии А, международными звездами уже сейчас? Не очень-то в это верится, если честно.

Но болельщики, как мы видим, готовы ждать до чемпионата мира в США, Мексике и Канаде. А пока, есть такое чувство, их устроит и выход в 1/8 финала. Дальнейшее уже будет рассматриваться как бонус.

Пока же время купаться в лучах славы невысокому, 177-сантиметровому «лациале» Маттиа Дзакканьи. В смешанной зоне этого татуированного 29-летнего парня долго расспрашивала толпа итальянских репортеров. Он сиял и охотно говорил.

А вдруг ему дальше на этом турнире судьба стать новым Паоло Росси и Сальваторе Скиллачи?..