Бывший спортивный директор «Динамо» — о полуфиналах Евро-2024, Мбаппе, Ямале и Дани Ольмо.

Ольмо напоминает Данни

— Что в 1/2 финала Евро особенно удивило?

— «Безобидная» игра сборной Франции. Кроме гола Коло Муани в самом начале матча, больше ничего не смогла создать. Даже не видно было, за счет чего собирается выигрывать. Ни куража, ни идей.

— Главное разочарование?

— Мбаппе. Вся страна на него надеялась, а он... Вспомните, что я говорил пару дней назад в интервью «СЭ».

— У меня записано: «Игра французов — какая-то импотенция. Но в полуфинале их шансы возрастут, если Дешам оставит в запасе Мбаппе».

— Вот! Но тренер на перестановки не решился. Отсюда и результат.

— Между прочим, именно Килиан ассистировал Коло Муани.

— Голевая — это замечательно. Но что еще он за 90 минут показал? Мы-то к другому Мбаппе привыкли. Который тащит команду, никого не боится. Как в финале чемпионата мира в Катаре, где в одиночку разрывал Аргентину. А здесь за пять матчей — один забитый мяч, и тот с пенальти.

— Все из-за сломанного носа?

— Разумеется. Травма очень неприятная. Если бы не она, и Мбаппе, и вся сборная Франции выглядели бы совершенно иначе.

— Герой тура?

— Дани Ольмо. Именно он вколотил победный гол французам и вообще лидер испанцев в последних матчах.

— А ведь еще недавно в основу не проходил. Полчаса с Хорватией, ни минуты с Италией... Лишь травма Педри открыла парню дорогу в состав.

— В футболе такое случается. Самый яркий пример — 1990 год, чемпионат мира, где вчерашний резервист Сальваторе Скиллачи внезапно стал лучшим снайпером турнира. Вот и Ольмо цепляется за каждый шанс. Забивает уже третий матч подряд!

— На Евро он даже может выиграть бомбардирскую гонку. Сейчас и у него, и у Кейна по три гола.

— Тут я бы поставил на форварда сборной Англии. Играет в центре нападения, безупречно исполняет пенальти... А Ольмо напоминает мне португальца Данни в лучшие годы. Постоянно на мяче, любым касанием старается обострить игру. При этом не мягкая булочка — наоборот, наглый, злой. Из тех, кто на поле всегда готов землю грызть.

— Про Месси с юных лет твердили: «Гений!» Глядя на Ямаля, который в 16 лет играючи расправляется с соперниками, хочется воскликнуть то же самое?

— Нет. До Месси ему — как до Луны пешком. Да, мальчик талантливый. На Евро один забил, три отдал. Но не могу сказать, что это уже сложившийся мастер и сейчас в сборной Испании прямо сильно выделяется. На роль лидера Ямаль пока точно не тянет.

Дензел Дюмфрис фолит на Харри Кейне. Фото Reuters

Тренерская чуйка

— Чего в полуфинале не хватило голландцам?

— Везения. Моменты у них были — подвела реализация. Зато у англичан залетело практически все. Ну а гол в добавленное время — это больше удача, чем мастерство.

— Пенальти-то был? А то мнения разделились.

— На мой взгляд, здесь даже нечего обсуждать. Стопроцентный пенальти! Понятно, Дюмфрис сфолил неумышленно. Но о чем он думал, когда в своей штрафной шел на Кейна прямой ногой?! Зачем так рисковать? Если бы стык случился в центре поля и судья дал свисток, никто бы внимания не обратил. Сказали бы — обычное нарушение правил.

— С первых дней Евро все ругают Саутгейта. А за что его можно похвалить, объективно?

— За четкую организацию командных действий. Бросается в глаза — футболисты, в том числе Кейн, Беллингем и другие звезды, к тренеру прислушиваются. Играют спокойно, дисциплинированно. Не бегут вперед сломя голову, никаких авантюр. Плюс великолепная функциональная готовность. Голы на последних минутах в трех матчах подряд говорят о том, что у англичан и с «физикой», и с характером порядок.

— Безусловно.

— А замена Кейна на Уоткинса в полуфинале? Мягко говоря, не самое очевидное решение. Но раз Саутгейт выпустил форварда «Астон Виллы» — значит, верил в него. И тот забил победный гол! Вот она, тренерская чуйка!

— Получается, не так уж плох претендент на рыцарский титул?

— Да нормальный он тренер! А разговоры, что команда у него скучная и прагматичная... Если в воскресенье Саутгейт станет чемпионом Европы, через несколько лет никто не вспомнит, как играла сборная Англии. В истории остается только результат.

«Дохлый» финал

— Какой из полуфиналов вам больше понравился?

— Конечно, первый! В этом заслуга сборной Испании. Смотрю на нее и наслаждаюсь. Игра не просто зрелая — образцовая. Как для учебника. Все быстро, четко, солидно. Атаки то по центру, то через фланги. Много вертикальных передач. Забегания за спину. Взаимозаменяемость. Подстраховка. Блеск!

— Это лучшая команда Евро-2024?

— Да! С огромным отрывом! Но...

— Что?

— Если бы в финал вышла Голландия, я бы сейчас сказал: «Голову даю на отсечение, что чемпионом станет Испания». Но с Англией будет о-о-очень тяжело. Она и обороняется, и атакует всей командой. С любым соперником входит в клинч, пытаясь связать по рукам и ногам.

— Главные козыри испанцев?

— Командная игра. Стабильность. Задор.

— У британцев какие козыри?

— Прагматизм. Умение терпеть. И невероятный запас удачи. Англичанам весь турнир везет!

— У всякой команды есть слабые места. Какие у Испании?

— Оборона.

— А у Англии?

— Атака. Вроде грозная по именам, но на Евро не впечатляет. Если Кейн хоть иногда забивает, то Беллингем, кроме супергола словакам, ничего не показал. У Фодена вообще ни забитых мячей, ни голевых передач.

— Ну и кто кого?

— Сердцем я за Испанию. Но разум говорит, что золото уплывет в Англию. Более того — уверен, нас ждет «дохлый» финал!

— В смысле?

— Ну скучный. Англичане с первых минут встанут сзади и будут ловить соперника на контратаках. Единственный шанс избежать закрытого футбола — забить в ворота Пикфорда как можно быстрее. Если испанцам это удастся, финал выйдет на загляденье.