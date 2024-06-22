Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия — о матче против Чехии (1:1).

— Если не секрет, какой была ваша реакция, когда на последней секунде Лобжанидзе не реализовал верный момент и не принес Грузии победу? — первый вопрос Джанашии.

— Уф. Лучше без подробностей (Смеется.). Да меня чуть инфаркт не хватил, ей-богу! Могли забирать победу. Как же не везет... Ну так не бывает! Не фарт!

— А что он сделал не так чисто технически?

— Мне кажется, поспешил. Зря! Было же время исполнить все хладнокровнее. Один на один с голкипером его вывели. Конечно, можно было распорядиться моментом совсем по-другому. Но я же не знаю, о чем он думал в эту секунду.

— Ничья закономерна?

— Не знаю, не знаю... Меня бы больше устроила победа (Смеется.).

— А наиграла ли на нее Грузия?

— Но шанс-то в концовке был! Да, конечно, великолепно сыграл Мамардашвили. Однозначно лучший игрок матча. Но футбол и состоит из реализации моментов. Попади Лобжанидзе...

— Но уже к пятой минуте чехи могли забить дважды.

— Да. Но только за нас играет великий вратарь! Мамардашвили — лучший голкипер Европы на данный момент.

Георгий Мамардашвили. Фото Reuters

— Вы так считаете?

— А разве нет? Кто сыграл лучше него в первых двух турах на Евро? Я не видел пока никого сильнее нашего голкипера. При этом он еще довольно молод, может прибавить.

— От Хвичи ждали явно большего?

— Ну... Кварацхелии всегда будет тяжело.

— Это почему?

— Он должен сам себя вытаскивать. Защитники уже хорошо его изучили, плотно против Хвичи действуют. Два человека все время к нему прикреплены. Ему непросто. Но все равно надо что-то делать. Нужно себя перебороть, чтобы играть еще сильнее!

— Пару дней назад вы сказали, что на этом Евро Хвича забьет больше Роналду.

— Хотелось бы в это верить! Посмотрим. Пока Хвиче не везет и не везет...

— Что сегодня понравилось в игре сборной Грузии?

— Ничего. Но самое интересное — был шанс вырвать три очка. И на контратаках, считаю, грузины играли все-таки посильнее чехов.

— Почему ничего не понравилось?

— Да много вопросов к игре нашей команды. Почему мы так «сели» после забитого гола? Что-то непонятное... Зачем? Почему весь тайм нельзя провести в одном темпе? То нормально играют, то какие-то уставшие... Почему начало матча осталось за чехами?

Хвича Кварацхелия в матче против Чехии на Евро-2024. Фото Reuters

— Вы говорили, что Грузия победит Чехию, а с Португалией сыграет вничью.

— Ну... Значит, все будет наоборот. Ничья с чехами и победа над португальцами (Смеется.).

— Смело.

— Ну а что? Возможно, к третьему туру португальцы уже решат свои задачи, выйдут играть не в полную силу. Вот мы и победим (Смеется.). Вдруг Криштиану и компания поберегут силы к плей-офф?

— Какую оценку пока поставите вашей команде за эти два матча? Кто-то говорит, что сборная Грузии — не уровень чемпионата Европы, кто-то в целом называет ее игру вполне приемлемой.

— Что значит — не уровень?! Прекрасный матч с турками. Давно такой игры не видел. Обе команды атаковали. Мы здорово смотрелись, просто не повезло. Так что я бы за два матча поставил нашей сборной четверку.