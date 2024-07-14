Скандал перед финалом Евро-2024. Испанцы в ярости из-за распределения билетов на стадион

Английских болельщиков будет в несколько раз больше.

14 июля пройдет финал чемпионата Европы между Испанией и Англией. Игра состоится на одной из крупнейших арен Германии — Олимпийский стадион в Берлине вмещает более 74 тысяч человек, но болельщиков «красной фурии» на нем почти не будет. В стране возмущены несправедливым распределением билетов не только на финал, но и на все остальные встречи Евро.

Испанская радиостанция Cadena Ser рассказала о шокирующем соотношении английских и испанских болельщиков на финале Евро. По ее данным, на «Олимпиаштадионе» будет присутствовать не менее 50 тысяч британцев, тогда как поклонников «красной фурии» ожидается в районе 8-9 тысяч.

«На стадионе вместимостью 70 тысяч человек будет более 50 тысяч англичан, — рассказал ведущий радиостанции Ману Каррено в программе El Larguero. — Помимо того что наши друзья или родственники ищут информацию по билетам у нас, они спрашивают федерацию, которая также утверждает, что у нее нет билетов. В воскресенье мы увидим на стадионе более 50 тысяч англичан и 8 тысяч испанцев, хотя половина страны хочет приехать в Берлин. Кто-то здесь должен объяснить, что произошло».

Фанаты сборной Англии на Евро-2024. Фото Global Look Press

У себя на сайте радиостанция рассказала, что Испанская футбольная федерация получила от УЕФА всего 7 тысяч билетов. Поэтому самые острые вопросы испанских болельщиков и журналистов направились УЕФА — фанаты «красной фурии» весь турнир страдали из-за трудностей с посещением стадионов. Матчи проводились далеко от лагеря сборной, а билеты также предоставлялись в очень ограниченном количестве. В том же эфире Каррено заявил, что в играх против Албании и Хорватии на трибунах находилось не более 8 тысяч испанцев.

«На всех играх мы были в меньшинстве, — поделился Давид Себоллада, президент объединения болельщиков la Sexta Xplica. — Не знаю, придется ли УЕФА рассматривать новый способ продажи билетов, потому что, конечно, они не дошли до испанцев».

При этом в финалах еврокубков, которые тоже проводятся под эгидой УЕФА, система распределения билетов абсолютно иная. Они в равной степени разделяются между двумя командами — на это тоже указывали возмущенные испанские болельщики.

«Как может быть, что мы дошли до финала, а УЕФА не предоставляет федерациям одинаковые квоты билетов? — не понимал Каррено. — Неужели так сложно это сделать? Кто виноват? Испанская федерация говорит, что это не ее вина, и УЕФА отвечает то же самое».