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Сегодня, 14:00

Еврогороскоп: главные хамы — Водолеи, Львы — сама милота, а голы Тельцов почти не считаются

Исследование знаков зодиака по итогам группового этапа Евро-2024
Александр Чурилин
Ответственный секретарь
Джонатан Та, Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку.
Фото «СЭ»
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Разложили групповой этап чемпионата Европы по астрологическим полочкам.

Самыми забивными за три тура стали Водолеи — девять голов, из которых два на счету Никласа Фюллькруга из сборной Германии. А вывел вперед свой знак грузин Хвича Кварацхелия, поразив ворота Португалии в заключительной игре в группе. Другой грузин — лидер турнира Жорж Микаутадзе — отдувается за всех Скорпионов. Три его мяча — это половина всех забитых представителями этого знака.

А все потому, что Скорпионы владеют большим уровнем решимости и дисциплины для достижения таких результатов. Дисциплины у них в избытке, что дает гарантию вдохновлять свою команду и опережать противников. Гол в ворота Португалии можно назвать «ударом скорпиона»!
Екатерина Тубис
Астролог

На другом полюсе астрологической результативности Овны, Тельцы, Львы, Девы и Весы — на счету каждого из этих знаков всего по пять голов.

Не везет же на этом Евро Тельцам — те же пять мячей не засчитаны. Если бы все признали правильными, то знак лидировал бы.

Всего же на турнире отменили тринадцать взятий ворот. Самый главный неудачник у Тельцов — форвард Бельгии Ромелу Лукаку со своими тремя незасчитанными голами.

Это связано с тем, что Тельцы в этих матчах раскрылись не полностью. Скорее всего, причиной послужили их упрямство и нежелание идти на компромиссы, уступать сокомандникам. Отсюда и три незасчитанных гола.
Екатерина Тубис
Астролог

Почти так же неудачливы на этом Евро и Водолеи с Рыбами, по два раза отправившие мячи в свои ворота.

Зато все в порядке у Тельцов с ассистами — восемь голевых передач, это больше всех на турнире. И вот пас Лукаку тут отменить было уже нельзя. По семь ассистов у Близнецов и Водолеев. Меньше же всех у Весов и Козерогов — всего по два. А один из лучших на данный момент распасовщиков, швейцарец Ремо Фройлер с двумя передачами, отдувается за всех Овнов. На весь знак у них три.

Настоящими грубиянами проявили себя Водолеи, получившие целых 19 желтых карточек (учитываются только те, что показаны игрокам, находившимся на поле).

Водолеи — любители оригинальных идей и независимости, что они и показали на поле. Их стремление к непредсказуемости и экспериментам на футбольном поле привели к ситуациям, которые судья посчитал достойными желтой карточки. Борьба за собственные идеи и индивидуализм несовместима с регламентом игры.
Екатерина Тубис
Астролог

Самый звездный из них — Криштиану Роналду. Милее же всех на турнире — Львы, не получившие в 3-м туре ни одной карточки. А всего на турнире у них шесть предупреждений.

Львы — представители мудрости и стойкости, они умеют контролировать свои эмоции, что и помогло им избежать желтых карточек. Хотя иногда их горячий пыл приводил к напряженным ситуациям и предупреждениям в игре, благодаря своей воле и уравновешенности они умудрились сохранить концентрацию.
Екатерина Тубис
Астролог

Очень интересная ситуация сложилась при исполнении пенальти. Всего на турнире пока пробито девять 11-метровых. Из них реализовано семь. А две неудачи подстерегли одну сборную — Хорватии. И оба смазанных пенальти на счету Дев: Бруно Петковича и Луки Модрича. Больше бить с точки Девам еще не доверяли.

Характеристика Дев — стремление к совершенству. Они достаточно самокритичны и требовательны к себе и боятся ошибиться. В данной ситуации Девам не удалось справиться с давлением и стрессом, что и привело к неудачному удару по мячу. Смазанный пенальти стал результатом внутреннего диалога, стремления к идеалу и боязни провала.
Екатерина Тубис
Астролог

А что же Стрельцы?

Оптимизм и спортивный дух Стрельцов могут привести к тому, что они играют в футбол с огромным желанием победить и ощутить радость от игры. Иногда они могут проявлять излишнюю самоуверенность и не всегда уделять достаточно внимания тактике и стратегии игры. Они умело подхватывают командный дух и могут отлично справляться с критичными ситуациями на поле.
Екатерина Тубис
Астролог

И у них есть своя особенность. Голы, ассисты, желтые карточки, красная карточка, автогол, забитый пенальти самим Килианом Мбаппе — все это с ними уже случалось на Евро-2024. Это единственный такой знак. Ну кроме только смазанных 11-метровых — тут Девы вне конкуренции.

Те, кто вылетел, ожидаемо имеют в своем составе форварда-Рака (Шотландия, Хорватия, Польша) или вратаря-Льва (Чехия, Украина). Напомню, Раки-форварды с 1972 года не побеждали на Евро, в то время как голкиперы-Львы вообще никогда.

Никлас Фюллькруг празднует гол. «Забудьте групповой этап. Евро начинается с плей-офф! И Германия все еще фаворит». Мнение Кураньи

Где же Сербия, Албания и Венгрия? Как мы помним, в год Дракона у победителей при прочих условиях всегда в заявке имелись Овны, Раки, Скорпионы и минимум два Стрельца. У сербов и венгров хотя бы одного из знаков не хватало. А албанцы обошлись без Стрельца — и вот результат.

Статистика вылетевших такова. Больше всего пострадали Водолеи (30 человек) — 40,5 процента выбывших из соревнований. Меньше всего — Стрельцы (6) с процентом 17,6. Однако в процентном соотношении самые больше потери понесли Весы. 43,1 — почти половина покинувших ЧЕ.

Криштиану Роналду
Лука Модрич
Ромелу Лукаку
Футбол
Евро-2024
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