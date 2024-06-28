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Сегодня, 17:00

Испанцы — топ, у Гюлера — лучший гол, Рангник круче всех. Итоги группового этапа Евро

На Евро-2024 завершился групповой турнир
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Арда Гюлер, Ферран Торрес и Ральф Рангник
Арда Гюлер, Ферран Торрес и Ральф Рангник.
Фото Reuters, Global Look Press
Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала (в центре).
Фото Reuters
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Есть что вспомнить.

Групповой этап Евро завершен, все участники плей-офф определены. Время выбирать лучших из лучших за прошедший отрезок.

Ламин Ямаль и&nbsp;Альваро Мората празднуют гол Испании в&nbsp;матче с&nbsp;Италией. Испания пока лучшая команда Евро. И образец для Саутгейта, как выжать максимум из игроков

Лучшая команда — Испания

Конечно, от Испании ожидали хорошего выступления — актуальные победители Лиги наций приехали на турнир в отличной форме. Но вряд ли кто-то ожидал, что испанцы выступят лучше французов, англичан, немцев и вообще всех на групповом этапе.

А команда де ла Фуэнте взяла и выступила. Единственные, кто набрал девять очков на турнире в «группе смерти» с Италией и Хорватией, более того — ноль пропущенных. Испания отлично поработала на групповом этапе и в награду получила Грузию в 1/8 — непростого, но вполне проходимого соперника.

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала (в центре).
Фото Reuters

Лучший игрок — Джамал Мусиала

Играть надо так, чтобы после каждого твоего матча английская пресса вздыхала — как же тебя отпустили в другую страну? Джамал Мусиала несколько лет играл в академиях «Саутгемптона» и «Челси», но в итоге выбрал сборную Германии — страны, в которой он родился. И каждой своей игрой на Евро заставляет англичан жалеть, что его вовремя не заиграли за «трех львов».

Первый свой крупный турнир — ЧМ-2022 — Мусиала провалил. Но на домашнем Евро реабилитируется. И после двух голов, эффективного (и эффектного) дриблинга и прочей магии от вундеркинда его сложно не простить.

Александар Митрович после матча с&nbsp;Данией. Ни уму ни сердцу. Сербия на Евро-2024 была копией обычного состояния сборной России

Провал — Сербия

К сожалению, сербы не приехали на турнир. Безволие, отсутствие хоть какого-либо плана, бездарное распоряжение неплохим, в общем-то, составом... Как итог — один забитый мяч и последнее место в группе, в которой можно было претендовать даже на второе. Плюс стали единственной сборной, которая на турнире не вела в счете ни минуты. Печально — у Сербии действительно неплохое поколение, плей-офф регионального турнира для него вполне реален. Но не с таким подходом.

Лучший матч — Нидерланды — Австрия

Вообще-то групповой этап на Евро не был богат на зажигательные матчи, так что встреча Нидерландов и Австрии — глоток свежего воздуха. Тут и драйвовая перестрелка, и автогол (давно уже лучший бомбардир), и турнирная интрига. Несколько раз по ходу матча менялось положение в группе — но в итоге все достойные из квартета D в плей-офф все-таки вышли.

Ваня Дркушич, Жорж Микаутадзе и&nbsp;Рэзван Марин. Главные открытия группового этапа Евро. Кто еще удивил помимо грузин

Открытие — Жорж Микаутадзе

Кварацхелия, Кварацхелия... Жорж Микаутадзе из французской лиги — вот кто оказался настоящим спасителем сборной Грузии. Нападающий «Метца» не был особо известен за пределами лиги 1 до Евро-2024, но теперь его имя знает каждый. Лучшим бомбардир группового этапа, забивал в каждом матче — Микаутадзе набрал неплохие обороты.

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер бьет по воротам сборной Грузии.
Фото AFP

Лучший гол — Арда Гюлер

На этом Евро в принципе не так много голов, еще меньше красивых, но они есть. Среди них точно можно долго выбирать — гол турков в пустые ворота, гол Шакири или спасительный мяч итальянцев в ворота Хорватии...

Но наиболее приятным из всех стал мяч Арды Гюлера — в духе старой школы, из-за штрафной в «девятку». Да еще и кому — главной «стене» группового этапа Мамардашвили! Просто восторг.

Эмоции главного тренера сборной Австрии Ральфа Рангника (в&nbsp;центре) после матча Евро-2024 с&nbsp;Нидерландами (3:2). Австрию потрясло, когда Рангник отказался уходить в «Баварию». Этот момент сплотил сборную и страну

Лучший тренер — Ральф Рангник

Когда Рангник отказался от «Баварии» весной ради работы в сборной Австрии (и по ряду других причин), многим невольно хотелось покрутить пальцем у виска — променять работу с мюнхенцами на Австрию? Зачем?

И хотя мотивация по-прежнему выглядит спорной (Евро закончится через две недели), свою дозу дофамина Рангник точно получил — выиграл группу с Францией и Нидерландами, да еще и победил в самом драйвовом матче группового этапа. При этом больших звезд у Рангника нет, все — исключительно тренерская заслуга. Однозначно лучший.

Евро-2024
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