Итоги 1/8 финала Евро-2024: лучшая команда, самый красивый гол и главное разочарование

Уже готовимся к четвертьфиналу.

Евро-2024 движется вперед с космической скоростью: первая стадия плей-офф уже позади. В 1/4 мы точно распрощаемся с парой фаворитов — турнирная сетка вывела друг на друга сборные с приставкой «топ».

Прогнозы оставим экспертам, а пока посмакуем матчи 1/8 финала и выберем самых-самых. А выбирать есть из кого: легкая Испания, мощная Германия, сенсационная Швейцария и все-все-все.

Лучшая команда — Испания

По лучшей команде турнира на сегодняшний момент вопросов практически нет. Это, конечно, Испания. Единственная сборная Евро, вышедшая из группы смерти с тремя победами и без пропущенных голов.

Свой гол испанцы все-таки пропустили, но, кажется, с первых минут было ясно, что грузины против такой сильной команды не выдержат все 90 минут. Ставка на контратаки и надежда на сейвы Мамардашвили не сработала — на этом в четвертьфинал можно залезть, только попав на слабенького соперника.

Испания — очень вариативная команда, за что спасибо Де Ла Фуэнте. Он подобрал состав так, что теперь может кардинально менять рисунок игры прямо по ходу встречи. Сборная умеет контролировать матчи, играть первым номером и взламывать даже самые закрытые линии защиты.

Состав — едва ли не сильнейший на турнире. Ямаль в свои 16 лет не затерялся, а расцвел, Уильямс застолбил за собой место в основе сборной, в центре полузащиты играет один из лучших футболистов мира Родри, а в обороне — обладающие отличным пасом защитники и вратарь.

Есть только одна проблема — мы пока не видели эту версию Испании в битве с действительно топовой командой. По сути, они играли с уставшими хорватами, разобранными итальянцами, бедными албанцами и теперь — с удивившими всех грузинами. Посмотрим, какой план будет в игре с Германией — пока что это выглядит как репетиция финала.

Диогу Кошта. Фото Reuters

Лучший игрок — Диогу Кошта

Кошта давно на слуху у тех, кто следит за португальской сборной. Вратарь «Порту» уже стал самым дорогим вратарем мира, и это при том, что его клуб в прошедшем сезоне выступил неважно.

В матче со Словенией Диогу показал, почему он так дорого стоит. После вылета Мамардашвили и компании именно он претендует на звание лучшего голкипера турнира.

Судите сами — отстоял на ноль, спас в добавленное время от верного гола Шешко, а в серии пенальти взял все три удара словенцев. Причем били ему не абы как — удары были мощные, сильные и в углы ворот.

Неудивительно, ведь тренер вратарей в Португалии — легендарный Рикарду. Он был основным голкипером сборной на Евро-2004 и запомнился мощным перформансом в серии пенальти с англичанами. При счете в серии 5:5 Рикарду сделал гениальный ход: сбросил вратарские перчатки и отразил удар Васселла. Представьте, какое это психологическое давление. Затем Рикарду забил с «точки» сам и отправил португальцев в полуфинал.

Футболисты сборной Италии после вылета с Евро-2024. Фото Reuters

Провал — Италия

К Лучано Спаллетти накопилось много вопросов. Они возникли еще по ходу группового этапа — албанцы огорошили итальянцев уже на первой минуте матча, испанцы задушили эту сборную, а хорваты давили весь матч и проиграли только из-за гениального исполнения Калафьори и Дзакканьи.

Вообще победители крупных турниров нередко слабо выступают в группе, а затем врубаются на полную мощность и сносят соперников в плей-офф. Только оказалось, что Италия и так была включена — просто это на самом деле не команда-фаворит.

Спаллетти удивил выбором основной тактики на Евро. Вместо традиционных итальянских 3-5-2 Лучано ставил игру в четыре защитника. Есть ощущение, что из-за этого он не использовал лучшие качества своих защитников — Калафьори, Бастони, Дармиана, Манчини — каждый из них умеет протаскивать мяч вперед и находить партнеров точным пасом.

Теперь фокус Италии смещен на следующий чемпионат мира — сборная пропустила предыдущий ЧМ и задачей-минимум будет попасть на этот турнир. Хотя, конечно, спрашивать с тренера должны по полной — на бумаге итальянцы обладают одним из сильнейших составов на Евро. Выскочек из Швейцарии должны были проходить на классе. Не получилось.

Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер бьет по воротам сборной Турции. Фото Reuters

Лучший матч — Австрия — Турция

Заключительные матчи 1/8 подарили нам голевой триллер. Случилась двойная сенсация: Австрия, прикинувшись темной лошадкой турнира, вылетела от нестабильной Турции. На групповом этапе Рангник здорово удивил — а в плей-офф сразу же разочаровал.

На самом деле Австрия играла куда лучше Турции и создала в два раза больше голевых моментов. Плохо показали себя в игре на стандартах — австрийцы дважды упустили Демирала, который оформил дубль.

Австрия отыграла один мяч и была очень близка ко второму — голкипер Гюнок спас команду в самой концовке матча и уберег зрителей от просмотра дополнительных таймов. Было видно, что австрийцы паникуют, — когда надо было сравнивать, свалились в бездумные навесы и забросы мяча вперед, едва не упустив контратаку.

Турция показала, что в плей-офф все решает пара-тройка моментов: Австрия свои упустила, а Турция нет. Теперь она вполне заслуженно идет в четвертьфинал. Турки снова не будут фаворитами — там им будут противостоять Нидерланды. Но с таким напором и настроем они могут переломить голландцев и выйти в 1/2.

Дониэлл Мален. Фото Reuters

Открытие — Дониэлл Мален

Мален весь сезон был заложником идей Эдина Терзича — вместо привычной позиции в центре атаки он регулярно играл на правом фланге. Куман тоже решил, что Мален — вингер. Оказалось, что тренеры лучше знают, где он эффективнее.

Лучшим игроком матча, конечно, стоит признать Гакпо — он забил гол-ракету в первом тайме и на 99% создал второй мяч. Но отметим и Малена, ведь футболист проявил голевое чутье и нашел свои два мяча. Причем голы получились разными — в первом случае Доньелл просто оказался в нужном месте в нужное время, а во втором — реализовал свой забег через полполя и установил окончательный счет встречи. Универсал!

Посмотрим, что будет дальше, — Кумана жестко критикуют, но он показывает интересные и нестандартные ходы. Будем надеяться, что он продолжит ставить на Малена — этот нападающий умеет находить моменты и реализовывать их. Турции будет очень тяжело сдержать атакующий потенциал Нидерландов.

Рубен Варгас. Фото Reuters

Лучший гол — Рубен Варгас

«Рубен, пожалуйста, забей гол», — сказал Джака Варгасу в перерыве матча с Италией. На выполнение просьбы Рубену понадобилось всего 27 секунд. По его словам, в тот момент у него в голове пронеслись слова капитана, и он просто пробил.

Мяч по обводящей траектории залетел прямо в «девятку» ворот Доннаруммы. Конечно, оборона итальянцев жутко провалилась — у Варгаса было слишком много времени на то, чтобы ударить как следует. Но при этом, наверное, никто (даже сам Варгас) не ожидал, что мяч отправится в ворота, а не угодит в ногу защитника или в руки вратарю.

Италия просто развалилась, но без командной идеи и индивидуального мастерства у Швейцарии бы не получилось пройти в 1/4. Далее по списку у швейцарцев Англия, которая любит сушить игру и прижиматься к своим воротам. Есть ощущение, что для Швейцарии такой расклад — идеальный, ведь издали умеет бить не только Варгас.

Мурат Якин. Фото Reuters

Лучший тренер — Мурат Якин

Продолжаем хвалить швейцарцев. После вылета Австрии именно они стали новыми скрытыми фаворитами Евро. На групповом этапе команда не проиграла ни одного матча — без вопросов разобрались с венграми и мощно отыграли с немцами. Вопрос есть только по игре с Шотландией — но там против них играла очень злая сборная, которой только что отгрузили пять мячей.

В 1/8 Швейцария умело использовала все слабые места итальянцев и заслуженно обыграла соперников. Мурат Якин прошел через какое-то невероятное преображение — после титулов с «Базелем» и вояжа в «Спартак» он тренировал «Шаффхаузен», «Грассхоппер», «Сьон» и снова «Шаффхаузен». В любой другой сборной не приветствовали бы назначение специалиста из клуба второй лиги.

Контракт Якина со сборной Швейцарии заканчивается сразу после финала Евро-2024. Швейцарии, конечно, нужно будет очень сильно постараться, чтобы в нем сыграть, но, кажется, тренер уже заслужил продление соглашения. Хотя после таких перформансов он вполне может рассчитывать на назначение в неплохой европейский клуб.