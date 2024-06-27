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Сегодня, 13:45

Мамардашвили — лучший, Сербия — главный провал. Итоги третьего тура Евро-2024

Завершился групповой этап чемпионата Европы-2024 по футболу
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболисты Александр Митрович, Георгий Мамардашвили и Марсель Забитцер
Александр Митрович, Георгий Мамардашвили и Марсель Забитцер.
Фото AFP, Reuters, Global Look Press
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Сборная Грузии — главный шок.

Групповой этап Евро закончен — известны все 16 участников раунда плей-офф. Не обошлось без сенсаций — подведем итоги третьего тура.

Хвича Кварацхелия празднует гол в&nbsp;ворота сборной Португалии. Главная сенсация Евро. Грузия обыграла Португалию и вышла в плей-офф — на Испанию!

Лучшая команда — Грузия

Тут сомнений быть не может. Команда Вилли Саньоля — дебютант турнира, 75-я сборная в рейтинге ФИФА. От них никто ничего не ждал, а первые голы и очки были в радость. Игра третьего тура против фаворита группы — Португалии — казалась финишем грузин на Евро. Но нет!

Хвича Кварацхелия открыл счет уже на второй минуте. В середине второго тайма Жорж Микаутадзе удвоил преимущество, реализовав пенальти. Как ни старались португальцы, отыграться они не смогли. Хотя им это и не особо было нужно — первое место забронировали досрочно. Итог — сенсационная победа Грузии и не менее сенсационный выход в плей-офф. Пожалуй, это главный сюрприз не только третьего тура, но и всего группового этапа. Кто не назовет Грузию лучшей после такого подвига?

Футболист сборной Грузии Георгий Мамардашвили
Георгий Мамардашвили.
Фото AFP

Лучший игрок — Мамардашвили

Конечно, Жорж Микаутадзе красавец и явно главное открытие этого Евро. У него три гола на групповом этапе, он лучший бомбардир турнира прямо сейчас. Но все же не стоит забывать, что одна из главных ролей в успехе Грузии — у их вратаря.

Мамардашвили стойко отбивал португальские атаки, суммарно сделав пять сейвов. У команды Криштиану были и очень неприятные атаки, и шансы забить — но голкипер не дрогнул и получил первый сухой матч на Евро. При этом Мамардашвили выжигает весь турнир — за три матча совершил 21 спасение (повторение рекорда) и предотвратил 3,6 ожидаемых гола (рекорд турнира).

В матче второго тура против Чехии голкипера признали игроком встречи. По итогам игры с Португалией лучшим стал Хвича Кварацхелия, но именно благодаря Мамардашвили все успехи и усилия нападающего «Наполи» имеют смысл.

Футболисты сборной Сербии Душан Тадич и Лука Йович
Душан Тадич и Лука Йович.
Фото Reuters

Провал тура — Сербия

Третий тур был отличной возможностью для Сербии спасти этот Евро — и она бездарно ее упустила. Да, соперник попался не самый простой — датчане бывают опасны. Но то, что предложила команда Стойковича в ответ на эту опасность, — просто умора.

Один удар в первом тайме, еще несколько в концовке второго — и безыдейная оборона, стерильное владение. Один из худших матчей на Евро в принципе. Вот такую игру «родили» сербы в важнейший для себя момент и закономерно покинули турнир. Став, кстати, самой нерезультативной (один гол) командой Евро-2024.

Футболисты сборной Австрии празднуют гол в&nbsp;ворота Нидерландов. Рангник выиграл группу с Францией и Нидерландами! Австрия уже одно из главных открытий Евро

Лучший матч — Нидерланды — Австрия

Групповой этап Евро получился скучным — настолько, что любая игра с голами и/или победителем уже в радость. На этом фоне бодрая перестрелка голландцев и австрийцев с автоголами, экспериментальными схемами и ранними заменами — просто подарок.

Более того, и итог замечательный — номинальный андердог в лице австрийцев победил номинального фаворита со счетом 3:2. Хотя, конечно, к третьему туру уже стало ясно, что в этой паре доминировать будет явно не Куман.

Ну и как дополнение к прекрасной встрече — в паре с параллельным матчем Франции и Польши расклады в группе D менялись несколько раз за тайм. По итогу все, кто реально был этого достоин, вышли в плей-офф.

Футболист сборной Италии Риккардо Калафьори
Риккардо Калафьори.
Фото Reuters

Открытие тура — Калафьори

Скромного 22-летнего защитника «Болоньи» и итальянской сборной Риккардо Калафьори мало кто знал до Евро. На турнире Спаллетти доверился молодому защитнику, и тот отыграл по 90 минут в каждом матче на групповом этапе.

Поначалу были вопросы — самый быстрый пропущенный мяч в истории Евро с Албанией, затем — решающий автогол с Испанией. Но Риккардо наверстал всё в последнем туре. Италия проигрывала Хорватии до 98-й минуты — и не выходила в плей-офф. Но Калафьори включился, протащил мяч, отдал передачу в свободную зону, и...

Защитник сборной Италии Риккардо Калафьори (№ 5) отдал голевую передачу в&nbsp;добавленное время матча Евро-2024 с&nbsp;Хорватией (1:1). Калафьори — новый герой Италии! Капелло сравнивает его с Рамосом, чуть не завершил карьеру из-за чудовищной травмы

Лучший гол — Дзакканьи

...Дзакканьи оформил лучший гол третьего тура. Мяч получился красивый, начиная от работы Калафьори и заканчивая исполнением Маттиа — обводящий, медленный удар практически точно в «девять». Но, кроме красоты, гол получился еще и очень важным — вывел Италию в плей-офф. Красивее и важнее мячей в третьем туре не забивали.

Георгий Мамардашвили
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Грузии по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сербии по футболу
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