Главный человек в сборной Испании. Родри жил в общежитии и чуть не закончил с футболом

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Родри — ключевой игрок сборной Испании на Евро-2024. В преддверии финала рассказываем, как скромный мальчик из обычной мадридской семьи стал звездой мирового футбола.
Родри с детства тянуло к футболу, однако смотрел он любимый вид спорта по-особенному, внимательно изучая действия игроков. «Я пытался понять, какая у кого роль. Я погружался в тактику в таком юном возрасте, поэтому теперь хорошо читаю игру», — рассказывал футболист в интервью El Pais.
Родри восхищался Зинедином Зиданом, у него даже была футболка с фамилией легендарного француза. Но были и другие кумиры, что показательно, все — полузащитники: Маркос Сенна, Хави Эрнандес, Андрес Иньеста, Санти Касорла и в особенности Серхио Бускетс. По мнению Родри, именно они привили Испании тот победный стиль, с помощью которого она выиграла три подряд крупных турнира.
Будущий преемник Бускетса начал собственный путь в клубе «Райо Махадаонда». Там он, кстати, познакомился с Тео и Лукасом Эрнандесами, ныне защитниками сборной Франции. Через некоторое время Родри вместе с ними перебрался в академию мадридского «Атлетико».
Уже в те годы юный хавбек выделялся среди сверстников. «Он точно не выглядел нормальным мальчиком своего возраста, — вспоминал Фран Алкой, тренер Родри. — Тактически он был максимально подкован. Бросалось в глаза, как быстро он понимал любое указание. Ему не нужно было разжевывать несколько раз. Мне никогда не доводилось тренировать кого-то вроде него».
Начинающий футболист, к слову, отдавал всего себя не только на тренировочных полях, но и в учебных классах. «Родриго — очень одаренный студент. Он садился в первом ряду, внимательно слушал лектора и задавал вопросы. По успеваемости он один из лучших в группе. Кажется, футболист он тоже неплохой», — рассказывал преподаватель экономики Мануэль Родригес в интервью Marca.
Тяга к знаниям у Родри была всегда. Еще в детстве он ездил в США и Ирландию, чтобы изучать английский язык. Одна такая поездка совпала по времени с чемпионатом мира 2010 года. В день финала группа отправилась на лесную прогулку. Родри, горячо поддерживающий сборную Испании, переживал, что может пропустить главный матч турнира.
«Я точно помню, где я был! Я даже не был в Испании, я был в Соединенных Штатах. Поехал в лагерь, чтобы выучить английский язык, как в фильмах», — рассказывал Родри. Группа находилась посреди леса, интернета, естественно, не было. «Я давил на сотрудников: «Можем ли мы пойти куда-нибудь посмотреть игру, пожалуйста?» — вспоминал Родри.
Подросткам в тот день все-таки удалось посмотреть матч. Практически все, кроме Родри, болели за Нидерланды. Но ликовал в тот вечер именно он: во втором экстра-тайме Иньеста хлестко и точно пробил по воротам Стекеленбурга, осчастливив испанских болельщиков. «Когда мы забили гол, я сошел с ума», — рассказывал Родри.
Удивительно, но в 2013-м юноша мог закончить с футболом. В «Атлетико» перестали верить в него и посчитали бесперспективным. Родри указали на дверь из-за слабых физических данных. Рост футболиста в то время — 183 сантиметра — вряд ли можно назвать скромным. Вероятно, проблемы были именно с мышечной массой.
К счастью, талант молодого хавбека разглядели в «Вильярреале» и пригласили к себе. Через несколько лет Родри сумел пробиться во взрослый футбол. Также где-то в это время поступил на факультет делового администрирования в Университете Кастильи. «Мой отец повторял, что футбол — это лотерея и нет никаких гарантий, что тебе повезет, — объяснял Родри. — Я решил, что должен получить хорошее образование на случай, если ничего не получится. Мои родители внушали мне важность образования с тех пор, как я был маленьким мальчиком».
По словам Родри, в правой руке он держал мяч, а в левой — книгу. Интересно, что жил футболист в то время в общежитии.
«Люди были шокированы, когда увидели Родри, который играл в высшем дивизионе, но все еще жил в университетском общежитии», — рассказывал друг футболиста по общаге.
«Он всегда отличался от других ребят. Был очень профессионален и прилежно учился. Другие ребята его возраста всегда сидели в телефонах. У Родри, кажется, его даже не было», — говорил Пако Лопес, который работал с Родри во второй команде «Вильярреала».
Вскоре Родри стал чемпионом Европы среди игроков до 19 лет. Ту команду тренировал Луис де ла Фуэнте, нынешний тренер основной сборной. В финале испанцы встретились со сборной России, где тогда зажигали Баринов и Головин. Испания победила 2:0, а Родри вышел с первых минут в центре поля в паре с Микелем Мерино.
Родри быстро прогрессировал и обратил на себя внимание клуба, который в свое время от него отказался. Летом 2018-го «Атлетико» выкупил его контракт за 20 миллионов евро, а Marca опубликовала статью о новичке «матрасников», поставив главной иллюстрацией его фото с кухни общежития.
Родри однажды назвал себя губкой, которая впитывает знания. И Диего Симеоне стал важным учителем на его пути. Футболист говорил: «Именно Симеоне научил меня важности оборонительной стороны моей позиции. Какую ментальность нужно иметь, чтобы быть конкурентоспособным в единоборствах, быть сильным, когда команда испытывает трудности».
В родном клубе Родри отыграл лишь сезон, хотя контракт был подписан на пять лет. Уже через год на «матрасников» вышел «Манчестер Сити» и выплатил сумму отступных в размере 70 миллионов евро. Показательная оценка его стремительного прогресса.
Родри идеально вписался в новую команду, став важным винтиком в системе игры Гвардиолы. Пеп был в восторге и восхищался не только игровыми качествами новичка: «Часто игроки в жизни и на поле похожи. Их характер переносится на поле. Родри даже выглядит как полузащитник. Он потрясающий. Никаких тату или сережек. А его прическа! У него прическа опорного полузащитника. Именно так должен выглядеть игрок этой позиции».
«Родри напоминает мне Бускетса, — отмечал помощник Пепа Микель Артета. — Очень немногие способны читать игру на его уровне, предугадывать сценарии развития событий, сохранять ментальную свежесть весь матч и буквально быть тренером на поле. Таких примеров немного. Пожалуй, еще Хаби Алонсо и Хави».
Именно с Родри английскому клубу удалось выиграть «ушастый» кубок, который постоянно ускользал из рук Гвардиолы после ухода из «Барселоны». В 2021-м «горожане» были максимально близки к победе в Лиге чемпионов. Команда Пепа считалась фаворитом в противостоянии с «Челси», но уступила, пропустив от Кая Хаверца. Родри тот финал наблюдал со скамейки запасных.
Однако через два года, когда манкунианцы вновь вплотную подобрались к кубку, наш герой вышел в старте. «Большинство моих товарищей по команде уже сталкивались с финалом [Лиги чемпионов], но не я — и когда ты делаешь что-то впервые, все по-другому», — говорил Родри. — В перерыве я сказал себе: «Просто отдай все, не думай слишком много».
Во втором тайме Родри, настроившись на нужную волну, забил победный гол. Испанец молниеносно ускорился, получил мяч на границе штрафной и плотно пробил в ближний угол.
«Первое, что пришло мне в голову, когда я увидел мяч, — это сильно ударить по нему, — вспоминал Родри. — Я сказал: «Смотри, просто ударь — и все». Наверное, ускорение за тем мячом было самым быстрым в моей жизни».
Гол Родри остался единственным в той встрече. Футболисты «Манчестер Сити» наконец-то подняли над головой заветный кубок, за которым охотились столько лет. Родри говорил, что пересмотрел победный гол 5000 раз.
Весной 2018 года состоялся дебют Родри за национальную сборную. Он вышел на замену в товарищеском матче против сборной Германии. На Евро-2020 испанцы взяли бронзовые медали. В 2021 году Родри примерил серебряную медаль Лиги наций, а в 2023-м — золотую.
На Евро-2024 наш герой — важнейший футболист в команде Луиса де ла Фуэнте. Игрока отмечают все: от простых болельщиков до экспертов, от партнеров до противников. «Он диктует игру своей игрой, я чувствую, что Родри — главный игрок для них», — сказал в пятницу Олли Уоткинс, чей гол в ворота Нидерландов отправил сборную Англии в финал Евро.
«Я говорю ему: «Уезжай из Манчестера, там нет солнца. Приезжай в Мадрид, ты нам нужен», — рассказал Карвахаль в недавнем интервью.
Высоко оценивает игрока и главный тренер сборной Испании, с которым футболист давно знаком. «У нас есть Родри, который является идеальным компьютером, он руководит всем, эмоциями, всеми моментами — это большая помощь для всех», — сказал де ла Фуэнте после победы Испании над Грузией 4:1 в 1/8 финала.
Родри жаждет привезти трофей в родную Испанию: «Для меня выиграть Евро со своей страной — гораздо больше, чем просто мечта. Мы знаем, что нам еще предстоит пройти долгий путь, мы еще ничего не достигли».
Французов сборная Испании одолела. Теперь остался только один шаг — финальный матч против сборной Англии. Когда-то Родри праздновал победный гол Иньесты на чемпионате мира 2010 года. Сегодня у испанского полузащитника тоже будет шанс подарить праздник своим болельщикам.