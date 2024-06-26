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Сегодня, 17:45

Он вырос в «Баварии», оказался в «Юве» благодаря де Лигту и мог играть за Германию. Йылдыз — будущая звезда Турции

Турция сыграет с Чехией в матче Евро 26 июня
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Нападающий сборной Турции Кенан Йылдыз отличился в матче Евро-2024 с Грузией (3:1), но его гол был отменен.
Фото Reuters
Кенан Йылдыз.
Фото AFP
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Как немцы его упустили?
Чемпионат Европы. Группа F
26 июн, 22:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Чехия
Турция

Презентация восходящих звезд — обязательная программа любого крупного турнира. За молодыми игроками следят фанаты, ожидая прорыва, и обсуждают их чуть ли не сильнее, чем состоявшихся футболистов. А результативные действия моментально привлекают внимание топ-клубов и увеличивают трансферную стоимость.

Сборная Турции привезла в Германию сразу двух талантов. И если 19-летний Арда Гюлер из «Реала» уже забил роскошный гол, то его ровесник с противоположного фланга пока остается в тени. Хотя обладает не меньшим потенциалом.

Как из «Баварии» перейти в «Юве»: уникальный путь Йылдыза

Кенан Йылдыз родился в 2005 году в немецком Регенсбурге в семье турка и немки. В этом же городе он начал заниматься футболом, пока в семь лет его не обнаружили скауты мюнхенской «Баварии».

В академии немецкого гранда Кенан сразу засиял: играя на позиции «десятки», он много забивал в каждой из возрастных групп и почти всегда носил капитанскую повязку. В 10 лет Йылдыз стал одним из самых юных футболистов, с которым adidas заключил персональный контракт — настолько компанию впечатлил техничный и самоуверенный полузащитник.

Однако, как бы хорош ни был воспитанник, пробиться в основу «Баварии» из академии невероятно тяжело. К тому же даже на редкую позицию «десятки» в Мюнхене бешеная конкуренция — поэтому в 2022 году 17-летний немец принял решение продолжить карьеру за пределами страны.

Правда, сделать это было непросто. Агент игрока Эктор Перес вспоминал, что Йылдыз элементарно никого не интересовал. Клубы игнорировали предложения либо откладывали их на потом. Но Перес — человек, пристроивший Педри в «Барселону» после многократных отказов, поэтому кое-какой опыт имел. И вскоре вырулил на «Ювентус».

Победный гол в&nbsp;матче сборных Турции и&nbsp;Грузии на&nbsp;счету Арда Гюлера. Турция прибила Грузию в самом огненном матче Евро! Все решил супергол юной звезды «Реала»

В «Баварии», кстати, расставаться с игроком не спешили — контракт заканчивался в конце сезона, но мюнхенцы намеревались когда-нибудь потом его продлить. Эктору Пересу предстояло убедить немцев отступить и отпустить Йылдыза в «Ювентус», и все сложилось идеально. В этот момент «Баварии» срочно потребовался Маттейс де Лигт, мюнхенцы пришли к итальянцам в ожидании непростых переговоров — а те вдруг осторожно подняли тему Йылдыза. Хасан Салихамиджич, думавший о высоком и с нетерпением ждавший разговора по делу, махнул не глядя и отпустил неизвестного воспитанника, наверняка покрутив пальцем у виска.

Но в «Ювентусе» к трансферу отнеслись со всей серьезностью. Йылдыз отправился «гулять» по молодежным командам: «Ювентус Примавера», «Ювентус Некст Ген». Там Кенан окреп и всего за 50 матчей (в которых набрал 22 результативных действия) убедил Массимилиано Аллегри, что он созрел для главной обоймы.

В сезоне-2023/24 Кенан стал привлекаться к игре за основу. Не как игрок старта, разумеется, — в совокупности он набрал тысячу минут за прошедший розыгрыш. Но и этого времени ему хватило, чтобы влюбить в себя тиффози. Как и в детстве, Йылдыз не стеснялся идти в обыгрыш, испепелял свою зону (Аллегри в основном использовал футболиста слева и как оттянутого нападающего) и постоянно обострял.

Будь в «Ювентусе» конкуренция слабее, Кенан однозначно играл бы в старте. Но даже так успел вонзить четыре мяча во всех турнирах и отдать голевую передачу.

Кенан Йылдыз.
Фото AFP

Кенан играет за Турцию, хотя родился в Германии. И хотел выступать за «Бундестим»

Регенсбург, Мюнхен, Турин, мать — немка... Но на Евро-2024 Йылдыз представляет Турцию. Конечно, нет ничего странного в том, что человек с, возможно, самой турецкой фамилией на свете представляет именно эту страну. Но все же — как так вышло?

Немецкие медиа раскрыли эту ситуацию. Кстати, повод для ее изучения был не самый приятный — Йылдыз забил дебютный гол за Турцию в товарищеском матче против Германии, в своей второй игре. И первой, где ему доверили прилично времени (почти весь матч).

После того как в добавленное к первому тайму время Йылдыз на фланге подхватил мяч и с острого угла попал в «девятку», проигнорировав Кевина Траппа, у немцев возникли вопросы: парень родился в Германии, воспитывался в «Баварии», а в итоге забивает немцам за полгода до Евро-2024?

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Выяснилось, что виновата сама «Бундестим». Несмотря на то что Йылдыз с молодости играл за юношеские команды Турции, он всегда хотел выступать именно за Германию. И настойчиво намекал об этом представителям сборной. Но там его просто проигнорировали, в то время как турецкие чиновники были напористы и обещали вызов на крупные турниры уже сейчас. От такого предложения Йылдыз отказаться не смог.

И кажется, правильно сделал. Турция отобралась на Евро, попала в терпимую группу. Йылдыз в команде Вилли Саньоля пусть не на первых ролях, но всегда готов сверкнуть. У него даже почти получилось — он забил Грузии, но гол отменили из-за офсайда. Впрочем, у Кенана еще будет шанс отличиться — до сих пор его карьера шла только вверх. А его скилы — скорость, техника, наглость и ум — всегда были и будут в почете. Особенно на таких турнирах, как чемпионат Европы.

Евро-2024
Сборная Турции по футболу
Кенан Йылдыз
Чемпионат Европы по футболу
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