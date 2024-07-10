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Гакпо организовал религиозный кружок в сборной Нидерландов. Его посещает полкоманды

Гакпо организовал религиозный кружок в сборной Нидерландов
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Коди Гакпо.
Фото Global Look Press
Коди Гакпо.
Фото Global Look Press
Коди Гакпо.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Ливерпуля» — верующий человек.
Чемпионат Европы. 1/2 финала
10 июл, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Нидерланды
Англия

Коди Гакпо — один из ключевых футболистов сборной Нидерландов, который влияет на атмосферу команды не только на поле, но и за его пределами.

По информации Daily Mail, он организовал в сборной настоящий религиозный кружок, причем сделал это прямо в отеле. А посещает христианские собрания Коди чуть ли не половина команды.

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Английский таблоид считает, что именно это помогло Нидерландам забраться так далеко в сетке плей-офф и преодолеть кризис на начальном этапе, а также не расклеиться после поражения от Австрии (2:3). Благодаря духовной деятельности Гакпо в команде Кумана появилось единство, почти нет разногласий и прекрасная атмосфера.

О религиозности Гакпо известно давно. Футболист многократно заявлял об этом в интервью. «Если я не могу пойти в церковь, то звоню пастору. Я делал это в «ПСВ» и сейчас тоже. Вера дает мне силу, когда она так нужна. Я стараюсь читать Библию каждый день, молюсь каждый день, люблю ходить в церковь и изучаю много книг о вере», — признавался нападающий.

Коди Гакпо.
Фото Global Look Press

В 2023 году, уже будучи футболистом «Ливерпуля», Гакпо тоже высказывался о религии, сообщив, что проповедует христианство в сборной: «Уже три-четыре года я все глубже вникаю в это. Речь идет о том, чтобы научиться жить с дарами, которыми Бог вас наградил. В Библии есть много отрывков об этом. Я много говорю о религии с Тимбером, Дюмфрисом и другими парнями. Я часто беру слово, потому что я дольше всех изучаю веру».

При этом еще недавно Гакпо не был главным христианином в сборной. Подобные собрания раньше проводил Мемфис Депай — нападающий крестился в 2016 году.

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На чемпионате мира в Катаре он тоже размышлял о религии: «Я изменился навсегда. Бог всегда был на моей стороне, это я раньше не был рядом с Ним. Вера дает мне внутренний покой, я могу положиться на свою веру, на Бога, на свои молитвы, вот как я живу. Я не слишком беспокоюсь о чем-то — хочу веселиться, потому что Бог дал мне талант развлекаться самому и развлекать других».

Коди Гакпо.
Фото Global Look Press

Религиозное влияние на сборную Нидерландов так велико, что в социальных сетях команды иногда появляются цитаты из Библии. Так, официальный аккаунт «Оранжевых» после победы над Румынией выложил фотографию Гакпо и подписал ее: «Если ты веришь, то получишь все, о чем просишь в молитве».

В полуфинале Евро сборная Нидерландов сыграет с Англией. Матч пройдет в Дортмунде 10 июля в 22.00 по московскому времени.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Коди Гакпо
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