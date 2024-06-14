«На Евро два экс-тренера «Спартака». Тедеско меня раздражает. Якина вообще не помню». Первая колонка Александра Мостового для «СЭ»

Один из лучших футболистов в истории России во время чемпионата Европы будет вести для «СЭ» свою авторскую рубрику — «Царь говорит».

С прогнозами у меня неплохо. Как-то два года подряд становился лучшим прогнозистом во многих изданиях, которые обращались. Помню, предсказал, что финал Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль» в основное время закончится вничью. Даже когда «Милан» вел после первого тайма 3:0, в своем прогнозе не разочаровался. Чем все закончилось — помните? 3:3! Я, правда, ставил на 2:2.

Но вот с этим чемпионатом Европы у меня сложности. Назвать ни чемпиона, ни пару финалистов не могу. В голове четыре команды, которые, что называется, «могут». Франция, Португалия, Англия и Испания. Хоть испанцы все время меня подводят со своей тики-такой. Просто замотали!

Мне пересказали прогноз Моуринью — мол, в финале Португалия победит Англию. Что ж, мыслим в одном направлении! В этом прогнозе меня смущает лишь одно: эти две сборные могут столкнуться до финала. Так что, надеюсь, Жозе хорошо изучил сетку. Еще Моуринью говорил, что лучшим игроком на Евро станет Беллингем. Но вот в такое мне категорически не верится. Слишком фантастический расклад для 20-летнего парня. Перебор!

Англия мне кажется одной из самых сбалансированных команд. Во всякой линии — хорошо. Полузащита просто замечательная, впереди роскошный нападающий — Кейн. Как раз то, чего не хватает Германии. Забивать некому! Нет отличного форварда! Что им может помочь, кроме родных стен, — не представляю. Хотя и стены — это уже немало. Хозяева, как правило, до полуфинала доходят. Германия в последний раз выигрывала турнир в 2014-м — 10 лет без побед, целое поколение сошло!

Матч открытия против шотландцев Германия выиграет, в этом не сомневаюсь. Даже ничья меня поразит. Сейчас размышляю, где буду смотреть этот матч. Куда только не приглашают. Все-таки я был одним из самых известных футболистов страны — все помнят!

Александр Мостовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я даже мог оказаться на этом чемпионате Европы. Месяца два назад предлагали стать экспертом, отправить в Германию. Комментировать оттуда. Я подумал — и отказался. Как минимум 20 дней сидеть за границей, лететь с какими-то пересадками, да еще и столько футбола разом, что с ума можно сойти... В Москве как-то этого не замечаешь — в выходной включаешь футбольный канал, смотришь все подряд. Хоть четыре матча, хоть пять. Но я знаю атмосферу большого турнира — там каждая игра как событие. Любую пропускаешь через себя. Так что вживую футбол лучше дозировать.

В чем я уверен — будут большие сюрпризы. До сих пор вспоминаю матч Испании со швейцарцами в 2010 году, когда испанцы владели мячом 95% времени. Но проиграли 0:1. Правда, потом стали чемпионами мира впервые в своей истории. А как Аргентина уступила в первом же туре Саудовской Аравии не так давно — но стала чемпионом мира? Это же потрясающе! Что-то похожее непременно случится.

Из шести команд — Шотландия, Венгрия, Албания, Словения, Словакия, Грузия — хоть одна да «выстрелит». Албанию я не видел вообще, не представляю ее силу. Но вот Грузия — почему бы нет? Буду болеть за нее, за Хвичу. Кварацхелия для меня вообще особенный персонаж. Только увидел его в «Локомотиве» — сразу сказал своему грузинскому другу: «Этот парень далеко пойдет! Он в штрафной играет точно как я. Идет в обводку, никого не боится. Будто у меня уроки брал!» Люди часто вспоминают мой гол «Металлисту» в 1990-м. Его признали лучшим мячом сезона, я накрутил человек шесть в штрафной. Так вот, Хвича способен делать то же самое! У меня, правда, таких голов было пять-шесть. В том числе — мадридскому «Реалу». Да и «Барселоне», кажется, тоже забивал похожий. Вообще у меня под 200 мячей. Некоторым экспертам говорю — «У меня голов больше, чем у тебя волос на голове!» Да и каких голов — не в пустые ворота закатывал! Так что Хвиче есть к чему стремиться. Пусть Кварацхелия знает — я за него болею персонально.

Еще с особенным вниманием буду наблюдать за Криштиану. Вот кто мой любимец! Уму непостижимо — в 39 лет так себя держать, бить рекорды! Мне вообще порой кажется — этот человек из железа. Я очень переживал, когда у Роналду случилось недопонимание с тренером, оказался в запасе. К такому человеку можно и побольше уважения. Роналду не должен сидеть в запасе! Тем более я смотрел внимательно — играл он здорово. Обузой для команды не был. Сейчас, надеюсь, на лавке сидеть не будет. Для всех нас станет большой бедой, когда эти двое — Криштиану и Месси — закончат. Какие бы Беллингемы ни наступали на пятки. Недавно я размышлял — по возрасту вполне мог соприкоснуться с Криштиану на поле. Вспомнил — точно, было! Чему-то был посвящен матч в Португалии, приехали играть со «Спортингом». Нам указали на паренька: «У этого большое будущее». Присмотрелись — да, неплохой. Это и был Роналду!

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Для меня большая загадка хорваты. На последних турнирах забирались очень высоко. Смогут ли сейчас? Модрич, конечно, величайший — но возраст... Я присматриваюсь к этой команде — вроде ничего, обыграли Португалию в товарищеском матче. Но у них в группе Испания и бедная Италия, которая пропустила уже два чемпионата мира. Выйдут ли хорваты из группы? Большой вопрос! Хотя я задаю самому себе вопрос: разве они слабее Испании и Италии? Отвечаю — нет, не слабее. А вот Италию в полуфинале я никак не вижу.

На этом чемпионате Европы будут работать два бывших главных тренера «Спартака». Про Тедеско я всегда говорил — этот человек меня раздражает. Своим нефутбольным поведением. Бегал, прыгал, ко всем задирался... Это идет от чего? От того, что человек никогда не играл в футбол. Разве Анчелотти бегает? Гвардиола или Зидан? Да не представить! В Испании я впервые с таким столкнулся — пара тренеров все бегали на трибуны, ловили хайп. Роднило их одно: не были в прошлом футболистами. Я бы бегать точно не стал. За карьеру набегался — что уж сейчас-то носиться? Проявлять неуважение? Да, Тедеско повезло — как многим везет в жизни. Сначала взяли в «Спартак», потом в сборную Бельгии. Такое бывает. А многим заслуженным людям, которые всю жизнь отдали футболу, не везет. Мне любопытно, что покажет сборная Бельгии. Было же поколение, от которого столько ждали, — но вот сейчас оно сходит. Осталось четыре-пять человек. Посмотрим, кто пришел вместо.

Второй бывший тренер «Спартака» — это Мурат Якин. Но этого я в «Спартаке» вообще не помню. Никакого следа не оставил. Тут с приятелями считали: в «Спартаке» за 20 лет сменилось 17 главных тренеров, если память не изменяет. Плюсуем 50 помощников. Как их всех запомнить? Скольким людям «Спартак» обеспечил безбедную старость! А КПД карикатурный — за эти же 20 лет один Кубок и одно чемпионство.

Мне ставят в пример того же Моуринью — дескать, сам в футбол не играл, но сколько выиграл как тренер. Я отвечаю: во-первых, Моуринью такой один. Во-вторых, никогда я не поставлю Моуринью выше Анчелотти, Дешама и Гвардиолы. Игравший человек для меня всегда будет стоять выше этих Абаскалей. У меня есть товарищи-врачи. Почему-то не прошу по дружбе: «Давай я тебе помогу в хирургии». А в футбол любители лезут и лезут!

К счастью, мода на тренеров, которые сами не играли, сходит. Сегодня специально дома посмотрю, много ли таких тренеров на чемпионате Европы — сразу приходят на ум Нагельсманн, Тедеско, Рангник... Мне интересно — почему такие, не игравшие, не идут в баскетбол? Или хоккей? Вот я поигрываю в хоккей — если мой тренер выйдет на лед и сразу упадет, я подумаю: уважаемый, чему ты меня можешь научить, если сам не умеешь? Но в футболе еще встречаются. Правда, рядом с каждым сидит по пять помощников, которые играли. Указывают, поправляют.

Александр Мостовой. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Я знаю, как обсуждают каждую мою фразу. В том числе и недавнюю: «Могу закончить тренерскую карьеру, так и не начав». Честно скажу: сегодня я не уверен, что начну! Тут и с интуицией советоваться не надо, ясно — время идет, я уже не молодой... Вот такая у меня судьба. Кто-то меняет команды одну за другой, а кто-то был крутым футболистом, закончил 20 лет назад — и ни разу не побывал ни в какой должности в нашем футболе. Считаю, это не совсем правильно.

Мне 55 — но в душе меньше 40. Это точно. Играю до сих пор во все — футбол, хоккей, теннис, падел... Вот так с детства. Когда выходишь в хоккее против 30-летних, ничем им не уступаешь физически, а в мозгах еще и превосходишь — вот здесь охватывает радость: а ты еще в порядке! При этом всю жизнь играл с тяжелой травмой. Через боль. Травмирован позвоночник. Представляете, каким бы я футболистом был, если б не это?!

Самому себе я задаю вопрос — почему не тренирую? Почему не зовут? Нахожу ответ. Уехал я рано, как только развалился Советский Союз. В чемпионатах России у меня ни одного матча. 15 лет провел за границей. Вернулся то ли в 2012-м, то ли в 2013-м. Я уже был человеком Европы! А в России все связи потерялись. Дружба растворилась. А многое в нашем футболе строится на связях, это ясно. Все знали Мостового, помнили. Но смотрели настороженно: а что это за человек вне футбольного поля? Непонятно! Возьмем-ка мы понятного...

Я допускаю, что существует не то чтобы заговор, но что-то вроде черного списка: этих к работе не подпускать. Вспомните потрясающую молодежную сборную, которая выиграла в 1991-м последний трофей советского футбола — чемпионат Европы. Да и просто феноменально играла. Где эти люди? Мостовой без работы, Канчельскис не нужен, Колыванов тоже, Кобелев нигде, Шалимов... Это же о чем-то говорит? Немного утешает, что мы-то хоть в Европе поиграли по 10-15 лет.

Раза два-три за эти годы были в российском футболе намеки: «Как относишься, если позовем?», «Мы тебя рассматриваем»... Отвечал — звоните! Не звонили. Понятно, что с самоуважением после такой карьеры у меня все в порядке. Селекционером куда-то не пойду. Да и в ФНЛ можно не звать.

Я прочитал интервью Вани Сергеева. Говорит, что сборная России на этом Евро показала бы достойный результат. Не знаю! Мне трудно оценить объективный уровень сборной России, когда играем с Кубой и Кыргызстаном. Но уверен — мы точно не слабее сборной Чехии или Словакии. Сто процентов!