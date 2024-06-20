«Я бы еще разок эти точные передачи Крооса пересчитал». Колонка Александра Мостового

Авторская рубрика специально для «СЭ» одного из лучших футболистов в истории России — о первых впечатлениях от Евро-2024.

Сейчас пытаюсь прислушаться к себе, понять — какой же матч на этом Евро я смотрел с особенным удовольствием? Память подбрасывает сразу один, другой, третий. С огромным интересом смотрел игру Испании с хорватами, например. Весь этот чемпионат Европы — настоящее наслаждение для меня. А сколько интересного еще ждет!

Начал смотреть и не досмотрел только один матч — немцы играли с шотландцами. Счет стал 2:0, Шотландия в меньшинстве, игра в одни ворота... Что-то совсем легко игралось хозяевам. Вот эту игру смотреть бросил. Остальные не пропускаю. Чемпионат Европы прекрасен.

Мне передали высказывание Зиньковского из «Спартака» — мол, это не чемпионат, а скука. Молодой человек! О чем ты? Какая скука? Ни одной игры со счетом 0:0! По мне — ни единого скучного матча. Даже та игра открытия Германия — Шотландия была веселой. Просто раньше времени все стало ясно. Кто-то припомнит игру Дании со Словенией. Но и ее смотрел с удовольствием.

Уровень футбола тоже высокий. Я с большим интересом наблюдал за Англией. Все-таки сильный состав. Первый тайм против сербов выдали прекрасный. Потом вдруг скисли, сербы их волтузили как хотели. Давили, давили, давили. Жаль, не додавили!

Кто-то говорил после этого матча, будто «Англия скучна». Ребята, вы недооцениваете сербов. Это прекрасная команда, все играют в лучших клубах. Человек пять-шесть в этом составе — замечательные футболисты. Влахович, Митрович, Живкович, Милинкович, Гудель, Лукич, Костич... Они себя еще покажут. Почему вы ждали, что будет 5:0? Откуда такие мысли?

Конечно, я не ожидал, что Словакия обыграет Бельгию. А хорваты сгорят 0:3 испанцам. Но неожиданность номер один для меня — 0:3 Украины от румын. Кто-то мог предположить?! Я — точно нет. Думаю, половину игроков сборной Румынии никто у нас знать не знает. А назовешь фамилию — не скажут, откуда он. И вдруг 0:3!

Но я смотрел матч — поэтому за этим счетом рассмотрел кое-что другое. Поверьте, не так уж была слаба Украина, не так великолепны румыны. Кстати, прочитал, что это самая «дешевая» сборная на чемпионате Европы. Пока видим, что «самые дешевые» идеально пользуются ошибками соперника. Сначала вратарской, потом напортачили вратарь с защитником, в конце прострел... А взглянуть на статистику — в ней Украина вообще не проиграла! В этой группе еще Бельгия и Словакия — и непредсказуемость полная. Те же румыны могут проиграть 0:3 следующий матч — и лично я этому не удивлюсь.

Футболисты сборной Румынии после матча с Украиной на Евро-2024. Фото Global Look Press

***

Первый раунд родил много вопросов. Что с Мбаппе? Будет ли играть? Какими будут англичане дальше — такими, как в первом тайме против сербов, или втором? Это две разные Англии!

Меня удивляют люди, которые говорят — «зачем на чемпионат приехала такая Шотландия», «такая Украина»... Человек футбольный так не сформулирует никогда! Они заслужили, попали. Еще в 2008-м я только-только закончил играть сам, смотрел чемпионат Европы и мысль была одна: почему так мало команд? Надо больше! А то выходишь из группы — сразу четвертьфинал. Сейчас Европа пришла к тому же, о чем я говорил давно. Все научились играть! Посмотрите, какая крепкая Словения или Словакия. Я назову еще несколько команд, которые не были бы лишними на этом чемпионате. Не попали греки, шведы, Норвегия с Холанном... Разве не в кайф было бы на них смотреть?

***

Я болею за Испанию — и счастлив, что они избавились от странной болезни, которая их преследовала последние годы. Еще два года назад я твердил: зачем делают 50 лишних касаний? Катят мяч то поперек, то назад? Это же не тренировка — их накажут! Ну и наказывали. Еще до сих пор перед глазами давняя ситуация с Педри из «Барселоны». Я первым сказал: ребята, не выпускайте его! Он умирает на поле! Парня просто загнали, это было видно. Уже не знал, как остановить мяч, как ударить. Просто «плыл» — а его не меняли. Все передачи поперек, в глазах пустота. Все это исправлено, к счастью.

С хорватами Испания была совсем другая. Обостряли, летели вперед. Ямаль бежит отлично, Уильямс из Бильбао поддерживает. Я думаю — как же не хватает этой сборной сломавшегося Гави из «Барселоны»! Так что жду с большим нетерпением матч Италия — Испания. Посмотрим, действительно ли испанцы стали другими.

Ламин Ямаль. Фото Global Look Press

***

Кто-то сказал, что у Италии ни одной звезды в составе. Я задумался. В каждом поколении футбольной Италии были знаковые фигуры вроде Тотти, Вьери или Дель Пьеро. Сейчас таких нет. Но! Кьеза для меня звезда. Скамакка — нет. Фраттези — еще молодой. Жоржиньо обычный. Барелла мне очень нравится. Конечно же, звезда! Димарко — восхитительный футболист. Так что будем внимательнее к словам. Разбираются в футболе, как известно, все. Просто понимают его по-разному.

У Италии отличный вратарь. Я смотрю на Доннарумму — и сразу вспоминаю Сафонова. Конечно же, Доннарумма сильнее, тут и говорить нечего. Думаю, спросить самого Сафонова — тоже ответит, что Доннарумма сильнее. Тот играет 10 лет на высочайшем уровне — а Сафонов только начинает!

Меня очень удивило, что «ПСЖ» купил Сафонова. Играть-то он будет, матчей у «ПСЖ» огромное количество. Я сам провел три года в чемпионате Франции. Там график будь здоров.

О Сафонове, кстати, я довольно высокого мнения. Помните время, когда дилетанты говорили, что Россия «нефутбольная страна», всем начали раздавать паспорта. Говорил: зачем? 150-миллионная страна! Взгляните на наших молодых вратарей! Помогите им, дайте дорогу. Как раз появился Сафонов. Я сразу сказал: этот парень скоро будет первым номером в России. Так оно и случилось. Вот кого бы я не стал сравнивать, так это сегодняшнего Сафонова и Акинфеева. Некорректно! Одному 25 лет, другому — под 40. Это все равно что сравнивать Мбаппе и Модрича. А из вратарей для меня лучший навсегда — Ринат Дасаев.

Джанлуиджи Доннарумма. Фото Global Look Press

***

Если выбирать героя первого тура — мне очень понравился 19-летний турок Арда Гюлер. Убедился — просто так в «Реал» не берут. Испания сыграла ровно, выделить кого-то сложно. Португалия мучилась-мучилась, забила. Но тоже без индивидуальных подвигов, как мне показалось. Франция играла тяжеловато.

Я слышал, многие в восторге от того, как сыграл Криштиану против чехов. Я за себя скажу иначе: я в восторге от самого факта, что он играет! Когда на предыдущем чемпионате Европы Криштиану то меняли, то не ставили, я переживал за Роналду как за самого себя. Тренер капризничал, это очевидно. Я говорил всем сомневающимся: ребята! Человек целую жизнь играет в футбол — и заслужил уважение всего мира. Как можно с ним так поступать? А против чехов Роналду сыграл не великолепно, но хорошо. Я смотрел на него и на Пепе. Думал — кто-то заканчивает в 30, а кто-то в 41 даже в скорости не уступает молодым. Феноменально! А нефутбольные люди пусть говорят, что хотят. Причем цепляют самых заслуженных — Модрича, например. Вы задумайтесь, Модричу — 38! Да, видно, что физически это не тот Модрич, который был четыре года назад. Но откуда столько неуважения? Я 20 лет прожил за границей — ни разу не столкнулся с таким отношением к звездам.

Лучше послушайте, что сказал Аршавин про Модрича: «Не представляю, как он вообще передвигает ноги, у него матчей больше, чем дней в году». Вот! Хорошо, что Аршавин разбирается в футболе. Аршавин, Мостовой и еще многие, кто играл на высочайшем уровне, понимают футбол и способны трезво оценивать. Посчитайте — сколько у Модрича игр в этом сезоне! А у нас 10 матчей сыграли, потом на 3 месяца в отпуск уходят. Потом еще 10 — и чемпионат заканчивается. А у Модрича, думаю, больше 50. Я представляю, что это такое, — вспоминаю, сколько матчей проводила «Сельта». Любителям кажется, что футболиста привезли на стадион — он сыграл. Даже не догадываются, что он летел сюда двое суток. У нас было полкоманды аргентинцев. Я-то в Москву на матч сборной летел 5 часов — а этим приходилось 10 часов проводить в самолете до Аргентины, да там еще 10, пока прилетят в какие-то дебри. Это с ума можно сойти!

Лука Модрич. Фото Reuters

***

Слышал от кого-то из экспертов, что схема сборной Грузии 5-3-2 не очень подходит для Хвичи. Мол, теряется. Вы меня не смешите! О чем спорить? Выйти на улице в Тбилиси, спросить любого: ты смотрел матч Грузия — Турция? По какой схеме играла Грузия? 9 из 10 ответят: «Я не знаю. Вроде 11 на 11». Прошли времена, когда 10 стояли сзади, один впереди. Сейчас в футбол играют по двум схемам: или 5 защитников, или 4. Все! Другой вопрос, какие у тебя защитники. Подключаются или нет. Я еще до чемпионата Европы говорил, что Хвиче будет тяжело. Но грузины — молодцы. Мне понравились. Должны были забивать второй, вести 2:1. Но и поражение 1:3 не приговор. Могут зацепиться за проходное третье место. Пока в других группах люди проигрывают 0:3. Хотя в компании с Португалией и Чехией еще попробуй зацепись за третье. Но если чешские защитники и вратарь будут грешить так же, как в первом матче, — почему бы грузинам не выйти? Чехи сами себе привозят! Зачем вратарь отбивает перед собой легкий мяч — если можно взять намертво? Почему защитник падает — вместо того чтоб мяч выбить? Наверное, потом сидел в раздевалке и сам понять не мог — что произошло?! Будто в кедах на матч вышел!

***

Кто-то ужаснулся тому ливню, под которым играли грузины с турками и чехи с португальцами. Это забавно! О чем вообще разговор? Поле идеальное, дождь вообще не сказался. Ни единой рытвины, никаких луж. Я, например, под дождем всегда любил играть. Поверьте, это гораздо лучше, чем бегать в жару.

Ливень перед матчем Португалия — Чехия. Фото Global Look Press

***

Я говорил, что над кем-то возраст не властен — как в истории с Криштиану и Пепе. Но где-то годы все-таки сказываются. Мне неудобно говорить, сам играл до 35. Но, к сожалению, есть факты. Думаю, в этом причина неудач Хорватии — слишком возрастная полузащита. Самому младшему — 32. Любопытно будет посмотреть, выжмут ли что-то из себя против Италии. Еще и не угадывают с составом. В первом матче выходит в нападении Будимир. Просто пропадает, не видно и не слышно человека!

Все восторгаются достижением Крооса — 102 передачи в матче с Шотландией. Из которых 101 точная. Во-первых, я бы еще разок эти передачи посчитал. Возможно, вкралась ошибка и пошла гулять из газеты в газету. Но в той игре могло быть что угодно — играла-то одна сборная. После удаления второй на поле не было. Так что не стоит придавать значения таким выкладкам. Думаю, сам Кроос и не придает.

Еще кто-то удивляется, почему Кроос решил закончить карьеру после этого турнира. Я вообще не удивлен — зная, что такое профессиональный футбол изнутри! Ему почти 35. 10 лет в «Реале». У него денег с запасом на всю оставшуюся жизнь, еще и трем поколениям Кроосов хватит. Человек устал! Точно так же, как утомился Швайнштайгер к 35 годам. Или Лам в 34 года.

***

Андрей Аршавин после матча Бельгия — Словакия назвал Лукаку «Ромелу Деревяшкин». Не он один так отзывался. Лукаку из десяти моментов запарывает пять, это факт. Но ведь создает же эти десять! Я успел поиграть еще в чемпионате СССР — и могу сказать: такой Лукаку играл бы там в основном составе любого клуба. Точно такие же слова — дескать, «запарывает» — говорили в Испании про Морату. Ну и что? Отличный футболист! Я вам скажу: Лукаку очень сильный нападающий. Просто крутой. Да, с техническими огрехами. А у кого их нет? Только у Месси, величайшего игрока в истории футбола. Все!