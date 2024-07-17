Один из лучших футболистов в истории России в своей авторской рубрике для «СЭ» подводит итоги завершившегося Евро.

Из 30 результатов я на этом Евро угадал 25. Включая счет в финале. Я — Кашпировский и Нострадамус в одном лице!

После финала был счастлив. Заснул под утро. Моя любимая Испания победила! Еще и показав такой футбол!

Был в финале момент тревоги, когда англичане сравняли. Ничего особенного для этого не сделав. Кажется, это был второй их удар в створ ворот. Но как удачно зашло! Показалось, сейчас игра может перевернуться, если уж у команды Саутгейта такой бешеный фарт. Там спаслись, здесь... Сейчас, окрыленные успехом, побегут... Казалось, снова случится дополнительное время. Даже представил, какими будут эти полчаса. За Испанию стало страшновато. Вспомнился матч с Германией, когда немцы перехватили инициативу и должны были додавливать. Но все и случилось, как в игре с Германией. Контратака, прострел, гол!

Когда Ольмо выносил мяч из пустых ворот, я отреагировал спокойно. Здесь ужаса не было. Счет-то 2:1. Ну подфартило. Не все ж Англии должно везти.

Дани Ольмо выбивает мяч из пустых ворот. Фото Reuters

Но и этого эпизода Ольмо не хватило, чтоб получить серьезный индивидуальной приз. Хотя отыграл весь Евро здорово. Я вообще думаю, что для испанцев ключевой момент на всем турнире — травма Педри и выход Ольмо. Педри притормаживал игру. Это не тот футболист, который схватит мяч, обыграет и забьет. Да и превращает из десяти моментов только один в гол. Ольмо совсем другой футболист. А не случись та травма — Ольмо так и выходил бы на замену в конце. Кубок поднимал бы последним. Если б для Испании этот Кубок вообще случился.

Многие сравнивают нынешнюю Испанию с великим поколением, которое выиграло чемпионат мира и Европы. Рано! Никто не знает, что случится с этой молодежью через 3-4 года. Хотя если выиграют чемпионат мира через пару лет — я первый скажу: «Давайте сравним». Пока нынешние ребята от поколения Иньесты далеки.

Эксперты завели после финала старую песню — мол, у Англии «кризис жанра». Играют в блеклый футбол. Не в свою силу. Ну достали! Команда вышла в финал. Была в пяти минутах от дополнительного времени. А что тогда говорить про французов? Португальцев? Они кто — футбольные карлики? Никакого кризиса у Англии я не увидел. Блогеры так вообще пишут — «в финале победило добро»... Мне смешно.

Другой вопрос, что на фоне испанцев не так много англичан можно внести в символическую сборную турнира. Кого ни предложишь — человек из сборной Испании отыграл ярче. Но я бы поставил Беллингема. Вратаря Пикфорда. Хотя Унаи Симон спасал тоже много. Скажет: «Мы-то выиграли!» — и будет прав. Из Франции можно предложить в сборную Канте — но как быть тогда с Фабиано Руисом? Он разве хуже?

Дэвид Симэн в игре за сборную Англии в 1996 году. Фото Global Look Press

Камера выхватила — бурно радовался голу англичан бывший вратарь сборной Дэвид Симэн. Я подумал: хорошо, что не он сегодня в составе. Иначе с результатом давно было бы все ясно. Такие запускал — гол «за пазуху» от «Сарагосы» в финале еврокубка на 120-й минуте с центра поля до сих пор перед глазами. Как и многие другие мячи. Насколько помню, карьеру в сборной закончил, пропустив от Македонии непосредственно с углового. Наше поколение говорило: вот были бы у сборной Англии хорошие вратари — она на многое претендовала бы уже тогда. Но в воротах стоял не особо прыгучий Симэн. У которого, кроме авторитета, других достоинств не вижу. Так что, пожалуй, пусть Пикфорд сейчас будет в символической сборной. Он точно сильнее своих предшественников.

Есть в Беллингеме «проблеск гениальности», как выразился вчера комментатор. «Улитка», которой убрал троих испанских защитников, все показала. Как и великий гол через себя. Наблюдайте за Беллингемом в «Реале» — вы все поймете.

Зато с тренером символической сборной даже обсуждать нечего — разумеется, де ла Фуэнте, а не Саутгейт! Мне этот тренер крайне симпатичен. Хотя до чемпионата Европы из десяти человек девять и не слышали про такого специалиста. Лично я давно его знаю. Настоящий футбольный человек, столько работал с молодежью. Играл с нашим Ринатом Дасаевым в «Севилье». Нелепо даже сравнивать с какими-нибудь Тедеско или Рангниками.

Кого-то первый тайм финала усыпил. Но я чего-то подобного и ждал. Это финал — такой груз ответственности! Начинают все осторожно. Не скажу, что испанцы были скованы — но понимали: играют не с Румынией, а с самым дорогим составом на Евро. Но к перерыву разобрались, как надо действовать. Нащупали все, что надо.

Меня очень удивила замена Родри в этом самом перерыве. Я так и не понял. Иначе как травмой объяснить не могу. Но видите, какой ровный состав у Испании — ничего не рухнуло. Трагедии не случилось. Рабочий момент, который завтра все забудут.

Я задумываюсь: а в чем Испания лучше? Самому себе отвечаю — больше креативных футболистов. Кто креативный у англичан? Фоден, Беллингем. Ну Сака. Хотя в финале он был сам не свой. Чувствовалось, боится обыгрывать Кукурелью. Ему бы бежать, обыгрывать — и вдруг словно подменили. Не знаю, в чем дело. Только останавливался и пасовал поперек, назад. То, что губило Испанию пару лет назад. Откуда этот страх?

Беллингем все время отходил назад, пытался сам себе что-то создать. Фоден просто потерялся, ужасный для него матч. Кейн, шикарный игрок, боролся, пахал... Так и остался этот выдающийся футболист без трофея. Даже Леонид Арнольдович Федун в «Спартаке» выиграл больше. А в других странах люди, фамилии которых не знает никто, выигрывают трофей за трофеем. Еще и посмеиваются над Кейном! Может, англичанам стоило почаще и пораньше выпускать Палмера? Прекрасный форвард!

При этом до забитого мяча не было ощущения, что испанцы сейчас выиграют. Англия нормально держалась, оборонялась. Абсолютное спокойствие. Что создала Испания за первый тайм? Один момент! Ямаля не то что нейтрализовали — но видно было: Ямаль — не Месси и не Роналду.

Гарет Саутгейт и Букайо Сака. Фото AFP

Кому-то показалось, что Саутгейт заставил Фодена и Сака играть против кого-то персонально. Чушь! Ничего этого не было. Просто испанские футболисты часто оказывались в их зонах — что им оставалось делать? Не пропускать же? «Персоналка» осталась в 90-х — когда ты идешь в раздевалку и чужой футболист за тобой плетется. Сейчас такого не представить.

Для кого-то Кейн — лучший форвард Европы. Но не для меня. Я сам играл против гениальных центрфорвардов. Например, против Роналдо, «Зубастика». Тот в «Реале», я — в «Сельте». Он для меня форвард номер один навсегда. Такие рождаются раз в сто лет, настоящий феномен. Как сравнивать? Кейн — выдающийся трудяга на таком фоне.

Трудно сказать, кто стал для меня открытием чемпионата Европы. Назову, пожалуй, Ямаля. Не так хорошо его знал прежде. Еще, пожалуй, Уильямса. Не особо следил за «Бильбао». Зато Кукурелью выделял еще в «Хетафе» и юношеской сборной. Сначала по смешной прическе. Многие над ним потешались: «Это что за футболист?» А я говорил — это отличный игрок! Теперь что-то те помалкивают. Слышал, что Кукурелья дал обещание в случае победы выкрасить волосы в красный цвет — но жена против. Думаю, покрасить стоит. Хотя бы ненадолго. Раз обещал!

Про Уильямса скажу вот что: рановато его брат Иньяки выбрал сборную Ганы. Сейчас тоже был бы чемпионом Европы. А «Барселоне», которая приценивается к Ники, стоит поскорее найти деньги. А то найдет кто-то другой. Лично я вижу у Ники Уильямса блестящее будущее в футболе.

В этой сборной Испании трудно выделить кого-то одного. По десятибалльной шкале все отыграли на «9». Это феноменально! Обычно в любой команде есть 2-3 игрока, на которых все держится. У Испании — весь состав! Родри, Карвахаль, Ольмо, Уильямс... Фабиан Руис, за которым следил давно, — многие ли знают, за какой клуб он играет? Я отвечу — за «ПСЖ»! То играл, то сидел на лавке. Пока не пришел Луис Энрике. Прежде такая же история была в «Наполи». Все мялись: «Да, вроде неплохой этот Фабиан, но чего-то не хватает...» Теперь видят: всего хватает!

Испанцы празднуют победу над Англией. Фото Reuters

Ближе к концу я вспомнил, что у этого матча есть судья. Блестящая работа! Так как Мостовой всегда славился объективностью, отмечаю: судейство на чемпионате Европы было замечательное. Две-три ошибки на весь турнир — это ничтожный процент. Самое яркое недоразумение — пенальти в полуфинале Голландия — Англия на Кейне. Там и близко ничего не было. Но Голландия отправилась домой.

Кого-то жалко на этом турнире — как Роналду, Крооса, Модрича. Все заканчивается! Кто-то жалеет Дешама — но вот его мне совершенно не жаль. Человек выиграл все. Должно же было случиться поражение?

Знаю, люди интересуются моим персональным будущим. Мне не 15 и не 20 лет. Слово «учиться» не совсем подходит. Но курс прохожу. Надеюсь, в сентябре-октябре будет бумажка о тренерском образовании. Если дадут.

А для предложений Александр Мостовой открыт всегда. Просто помните: люди живут не 150 лет. Кто-то, кто был открыт для предложений, уже ушел из жизни. Время летит быстро! Поэтому работодателям стоит спешить.

Хотя лично я никуда не тороплюсь. Идеей получить работу в российском футболе не одержим, голову себе не забиваю. Мечтать — не мечтаю. Если получится — отлично!