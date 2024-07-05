Один из лучших футболистов в истории России в своей авторской рубрике для «СЭ» подводит итоги 1/8 финала Евро и дает прогнозы на четвертьфиналы.

Раз читателям так зашли мои прогнозы, готов предложить новые. В паре Испания — Германия победят испанцы 2:1. Португалия — Франция — 1:1. Что будет в серии пенальти — не так очевидно, как многим сегодня кажется. Англия — Швейцария — тоже 1:1. Голландия — Турция — 2:1.

Этот чемпионат Европы — настоящий праздник для меня. Ни разу не было скучно! Смешно слушать разговоры любителей, которые взгрустнули на каких-то играх. Не нравится им, видите ли, качество. На мой взгляд, с качеством все в порядке — как и с сюжетами!

Вот матч Португалия — Словения. Я подумал: сколько же людей смотрели, как Роналду шел бить пенальти? Миллиарда четыре. Вы только вдумайтесь. И Роналду не забивает! Какая драма, а? Он же берет мяч и идет бить первым в серии. Это грандиозный поступок. Думаю, из 10 футболистов 8 так не поступили бы. Не уверен, что и у меня хватило бы духа. А если б снова не забил? Эта история с тобой останется на всю жизнь! Безмерное уважение к Криштиану.

А момент, когда Пепе потерял мяч при счете 0:0? Что было бы с ним, если б словенцы забили? Что-то мне этот случай напомнил — и я с минуту напрягал память... Вспомнил! Вот точно так же году в 1990-м наступил на мяч ветеран сборной Италии Франко Барези. Наш Олег Протасов убежал один на один с вратарем — и тоже не забил. Вообще-то Барези, великий защитник, так никогда не рисковал. Сразу выносил мяч. Но здесь что-то его замкнуло. Вскоре после того матча кандидатура Барези чуть ли не под вопросом была в сборной. Надеюсь, с Пепе так не произойдет. Еще сыграет. Даже уверен — на этом Евро будут выпускать.

Я смотрел на слезы Роналду — и сам чуть не расплакался. Это здорово, что человек сохранил после такой карьеры способность плакать. Говорит о чистоте души.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Будь я тренером сборной Португалии — говорил бы Роналду: «Делай что хочешь. Играй как умеешь. Я в тебя верю». Кажется, нынешний тренер Роберто Мартинес так и рассуждает. Криштиану — второй игрок мира, заслуживает исключительно такого отношения. А какой-нибудь Тедеско вообще не взял бы Роналду на чемпионат Европы. Как умудрился не взять Куртуа, лучшего вратаря мира.

Нам с вами стоит вглядываться в эти великие лица — Криштиану, Пепе. Ловить мгновения. Смотреть на их слезы счастья после победы. Запоминать, как Пепе перед серией пенальти подошел к вратарю и что-то долго шептал на ухо. Толпа разошлась — остались только эти двое. Вот оно, настоящее!

Можете не верить, но перед серией пенальти у меня было предчувствие, что дальше пойдет Португалия. Притом что у Словении в воротах великий Облак. А португальского вратаря я вообще не знал. Потом вычитал — да, он здорово берет пенальти, уже выигрывал серии. Но чтоб так вытащить серию пенальти? Не знаю, смог бы повторить этот подвиг даже 37-летний Кейлор Навас, выдающийся специалист по 11-метровым. Здорово тащил что в «Реале», что в «ПСЖ», что в сборной Коста-Рики. Тоже представьте ответственность — 70 тысяч человек смотрят на тебя с трибун, 300 тысяч в городе и четыре миллиарда по телевизору! Просто невероятный звездный час.

Меня удивляет вот что — Словения цепляется за счет 0:0, терпит, вылетает. Все ее нахваливают! Португалия или Англия идут дальше — их хают. Как и французов. Мол, какой-то не такой футбол. Да Англия до финала предыдущего чемпионата Европы дошла с точно таким же футболом! За что их ругать? Мне кажется, не бранят только Испанию. Которая показывает просто космический футбол. Все остальные — «не устраивают».

Зато Австрию чуть ли не в чемпионы записали после группы. «Какую команду сделал Рангник!» Да что он сделал-то? Там очень приличные футболисты. Из солидных клубов. Нельзя было их перехвалить — но перехвалили. Рано говорили «гоп»! Турки вышли — и с везением вышибли эту Австрию. При очень хорошей борьбе, я получил удовольствие от матча. Замечательный темп. Австрийцы молодцы, выжимали из себя все, играли лучше. Правильно высказался кто-то из комментаторов про сейв турецкого вратаря на последних секундах — «это космос. Навсегда». Так и есть, это космос. Роскошное спасение.

Было кое-что, чего мне не хватило в этом матче. Дополнительного времени и серии пенальти. Все. Остальное было чудесно.

Так встретили сборные Австрии и Турции финальный свисток. Фото Reuters

Но факт есть факт: из трех тренеров-«любителей» на этом чемпионате двое уже вылетели. Это лучший ответ их персональным фанатам. Остался Нагельсманн с очень сильной сборной Германии. Которые играют дома. Очень надеюсь, Испания их выбьет. В полуфиналах «любителей» не будет вовсе. Зато остались Монтелла, Дешам. Футбольные люди самой высокой пробы.

Кто-то мне привел слова Влада Радимова — дескать, Тедеско обязан уйти сам, потому что сборная Бельгии не должна играть в такой футбол. Да я, Александр Мостовой, говорю об этом давным-давно! Как сборную Бельгии с такими футболистами может возглавлять случайный человек?! Команду с такой историей — которую возглавляли когда-то Раймон Гуталс и Ги Тис? Я был в шоке уже от назначения, это нонсенс. Он в 38 лет, не игравший, садится на лавку — и как выглядит на фоне Роналду и Пепе, играющих на этом чемпионате? Главное, ему не стыдно — такие люди не знают стыда! Лично мне было бы стыдно явиться с конспектом и тренировать команду в гандболе, например. А ему — нет. Таких персонажей раскусили — ну ладно, пошел дальше. Разумеется, сейчас он должен собрать диски с компьютерными играми, свернуть конспекты и сказать: «Извините, я ухожу». Человек футбола сделал бы так. Но я не удивлюсь, если попытается зацепиться. Еще заработать. Все, мне надоело говорить про Тедеско на этом чемпионате — слава Богу, он свою работу закончил. Виноват-то даже не Тедеско. Он просто не умеет иначе. Виноваты люди, которые его притащили в сборную!

За четыре игры мы ни разу не увидели настоящую Бельгию. Команду, у которой состав точно для полуфинала. Ладно, уступили Франции, та сильна. Но что было в предыдущих матчах? При этом Бельгия держала в запасе Троссара — человека, который сам себе и момент способен создать, и забить! Вот что это?! Правильно Де Брейне в коротеньком послематчевом интервью дважды принес слово «стыдно». Он человек футбола — и ему стыдно! Красавец! Кстати, у него был момент против французов в самом конце, при счете 0:0. Вот бы я поразился, если б Франция вылетела. Но вышло все по справедливости.

Доменико Тедеско. Фото Reuters

Слышал мнение, будто Де Брейне сейчас уйдет из сборной сам, так ничего с ней и не выиграв. Не думаю, что ему стоит так поступать. 33 года — еще принесет пользу. Один из лучших полузащитников мира. Команда вокруг него наверняка будет строиться новая.

Вот что я не готов записывать в тренерские ошибки, так это ноль голов Лукаку. Не повезло! Мое мнение о Лукаку не изменилось — это крутой футболист. Забил больше, чем некоторые эксперты во сне. Чтоб три гола одного человека не засчитали после просмотра — это что-то! Меня бесят люди, которые смеются над Лукаку. Говорят, что и Мбаппе какой-то не такой. Ладно, когда рассуждают Мостовой, Аршавин, Канчельскис, Колыванов или Шалимов. Но люди, которые по мячу один раз в жизни попали — куда вас-то несет?

Эксперты обращают внимание, что Дешам в каждом матче играет по новой схеме. Уверены, что это плохо — не может нащупать подходящее сочетание. А я считаю, что это здорово. Дешам чувствует каждую мелочь, ищет. Это нормально.

Даже уважаемые в футболе люди вдруг произносят, что Рабьо — «пассажир». В каком-то «релаксе» на этом чемпионате. Не согласен! Как и с критикой в адрес Гризманна. Гризманн очень хорош. То, что французы много били по воротам бельгийцев и почти не попадали — поверьте, случайность. В одну секунду все может измениться. Кто-то по ходу матча Бельгия — Франция задавался вопросом: а нельзя ли сделать так, чтоб вылетели обе эти команды? Нет, я во Францию верю. Они себя еще покажут. В любой момент могут проснуться — и выдать что-то вроде катарского финала. Одна секунда способна в футболе перевернуть все! Помню, нам по полчаса давали установку на игру, расчерчивали макет так, что выходишь на поле с больной головой. А потом на первой же минуте накручиваешь двоих и засаживаешь в «девятку». Думаешь: а дальше-то как играть? 25 лет людей учат, как правильно играть против Месси. А потом он выходит, этот инопланетянин, и плевать хотел на всю их науку. Обыгрывает по пять человек...

Швейцария празднует победу над Италией. Фото Reuters

Что Швейцария выбьет Италию, я поверил только при счете 2:0. Какая бы ни была Италия — в нее веришь: вот сейчас случится чудо. Понимаешь — у Италии два нападающих, один из которых пять раз за матч касается мяча, второй — от силы 10. С такими, как Ретеги, не выигрывают. Никто и не вспомнит, из какого он клуба. А все равно веришь в сборную!

Спаллетти сказал после матча: «Проиграли из-за моего выбора игроков. Виноват только я». Это не просто слова. Так и есть. Не взять на чемпионат Иммобиле, держать на лавке Кьезу... Очень странно. Я сразу вспомнил своего итальянского товарища, который произнес: «Я никогда и не считал Спаллетти хорошим тренером». Я задумался: может, он прав? Поэтому Швейцария ставила рекорды — перед первым голом сделали 31 передачу. Пусть многие поперек. Если б все вперед — они вышли бы не к воротам Италии, а куда-то в город.

La Gazzetta dello Sport вышла с заголовком — «Италия теряет лицо». Может, они и правы. Но я за Италию переживаю, мне эта сборная нужна на любом турнире. Без них плохо. Хотя бы посмотрите, как надрываются во время гимна. Уже только это — шоу! Итальянцы в моем сердце — и, надеюсь, выйдут на «мир». Каким бы неудачным ни было поколение. При этом остаюсь объективным — даже хорваты сыграли бы против Швейцарии в 1/8 финала интереснее. А «похоронила» Швейцария Италию таким же ударом, каким итальянцы отправили отдыхать хорватов. Просто копия...

Швейцария меня не удивила. Отличная, выученная команда. Удивили румыны — за счет разницы мячей, несусветного везения в первом матче, который даже выигрывать не должны были, выбрались из группы. Команда, в которой нет вообще ничего. Вот Голландия и указала им место.

Мурат Якин. Фото Reuters

У швейцарцев меня зацепила история Мурата Якина. Когда-то его, футболиста, тренер сборной Швейцарии Рой Ходжсон отцепил в последний момент от чемпионата мира за ерунду — Якин чуть задержался в холле отеля с друзьями, на минуту опоздал то ли к отбою, то ли к автобусу. Годы спустя Ходжсон ему позвонил: «Прости меня. Это было слишком жестокое наказание». Ситуация почти как у меня. Вы же помните, как меня выгнали с чемпионата Европы? Разница в том, что потом никто не звонил и не извинился. Хотя с Ярцевым я виделся. С этим я живу всю жизнь. С каждым годом все больнее и больнее от той истории. Наверное, я слишком доверчивый, добрый... Но со многими из прошлой жизни отношения прервал.

Сборная Германии меня ничем не удивляет. Очень сильна! Все последние годы выбывала на групповых стадиях — но сейчас это команда другого уровня. Но на Испанию их мощи не хватит, я почти уверен. Пробелов тоже хватает — вот швейцарцы сыграли с ними жестко, без страха, даже с некоторым хамством — и немцам было крайне неуютно.

У Германии нет хорошего «наконечника». Хаверц пытается что-то делать — но он не центральный нападающий! Нападающие-то есть — но они не играют. Поэтому проблема, скорее, в тренерских решениях. Зато есть Рюдигер, изумительный защитник. Класс высочайший. Таких в мире мало. Чем-то напоминает Кулибали. Впрочем, кто-то не согласится. Так всегда: назовешь Пуйоля лучшим защитником недавнего прошлого, сразу голоса: «Неста и Каннаваро сильнее! А Серхио Рамос лучше их всех, вместе взятых!» Ну и ладно.

Мне показалось, у Германии еще один козырь — начали симпатизировать судьи. Ощущение, что все решения Майкла Оливера в игре с Данией были в пользу немцев. Причем он хотел их принимать. Мне жаль — потому что до сих пор на Евро была только одна погрешность с судейством: пенальти в пользу румын против словаков. Когда только вводили ВАР, я сказал: все равно человеческий фактор будет играть главную роль. Сейчас мы это видим — как в истории с большим пальцем датчанина и пенальти.

Джуд Беллингем и Харри Кейн. Фото Reuters

Первые 20 минут матча Англия — Словакия я не вполне понимал, что происходит. Преимущество у словаков, момент за моментом! Сразу мысль: неужели будем смотреть четвертьфинал Словакия — Швейцария? Но потом все встало на места. Что бы ни говорили про Кейна и Беллингема — они и решили судьбу матча. Дать кому-то из словаков так пробить на 95-й минуте — да ни один не сможет! Правда, Беллингема уже называют «преемником Зидана» в «Реале» — это, я думаю, перебор...

Знаю, что после групповой ничьей со Словенией фанаты англичан забросали пустыми стаканчиками своего главного тренера Саутгейта. Моментально вспомнил свою историю. Самые лютые матчи у моей «Сельты» были с «Депортиво». В ту пору отличной командой. Стадион просто горел! А я бил штрафные, подавал угловые. Вот иду на очередной — и рядом со мной падает приличный такой булыжник. Я обомлел: ни фига себе! Вот сейчас прилетит еще один такой — и что? Показываю судье. Вижу, у того на лице ужас, приближаться не рискнул. Подбадривает издалека — подавайте, Александр, скорее. Меньше шансов, что следующим булыжником попадут. Так что пусть Саутгейт знает — он легко отделался. Английские фанаты гуманны.

Мне очень интересно вычислять «скрытых лидеров». Которые не на виду — но на них многое держится. Надеюсь, четвертьфинал внесет в этом смысле большую ясность. Но вот в Испании такого нет — там вся команда играет вдохновенно. Им даже прессинговать особо не надо — 80 процентов времени владеют мячом. Команда напротив не может отнять! Волтузят всех подряд! С большим нетерпением жду их матча против немцев...

Смеялся, узнав, что грузинский миллиардер то ли выписал команде 10 миллионов долларов, то ли пообещал. Сразу вспомнил, как мы в «Сельте» обыграли мадридский «Реал». Я забил два. Приходим в раздевалку и слышим от руководства: «Ай, какие молодцы! Заслужили премию...» Мы замерли: какую? «Реал» же! И продолжение: «Каждому по 500 евро!» Вот такие были премии. Прошло не так много времени, я приезжал в сборную России — и слышал, какие премиальные стали в нашем чемпионате. 20 тысяч евро каждому за матч — в порядке вещей. У меня уши потели от этих новостей, волосы вставали дыбом. Просто беспредельщина! Я поверить не мог: «Неужели это возможно? Нам за «Реал» платили 500 евро».