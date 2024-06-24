Один из лучших футболистов в истории России в своей авторской рубрике для «СЭ» подводит промежуточные итоги группового турнира.

Во втором туре на Евро удивило меня мало что. Но одно большое удивление все-таки было. Пепе!

Я смотрю и не могу поверить: этому человеку действительно 41 год?! Вообще ни в чем не уступает молодым! Ни в скорости, ни в единоборствах. Мы с вами видим чудо. Просто кто-то это понимает сейчас, а кто-то поймет позже. Если вообще поймет.

Я поиграл в чемпионате СССР — там на 35-36-летних футболистов смотрели как на что-то невероятное. А чтоб кто-то доиграл до 38... Но потом приехал в Испанию и столкнулся с другим отношением. Сразу вспоминаю защитника Карбони, которого в 40 лет никто не торопил заканчивать. А в почти 41 год он выигрывал Кубок УЕФА с «Валенсией». Потрясающий человек. Думаю, я сам без проблем доиграл бы до 40 — если б не больная спина. Но вынужден был закончить в 36.

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Удивила меня Сербия. Прошла по грани, была в минуте от вылета. Как спасли ничью? Потрясающий матч! А Грузия, упустившая в добавленное время шикарный момент?! Удивили шотландцы — которые в первом туре были одной командой, а во втором предстали совсем другой. Цепкой, обученной, волевой.

Были и индивидуальные открытия. Милинкович-Савич, известный футболист, в эпизоде с голом в сербские ворота умудрился проколоться дважды. Демонстративно недоработал! Впрочем, для меня он никогда звездой не был. Я наблюдал за Милинковичем еще в «Лацио». Вроде атакующий полузащитник — а статистика как у обороняющегося игрока. Ему не так давно исполнилось 29, а итальянский чемпионат уже променял на Саудовскую Аравию. Это тоже показатель! Ясно, что поехал не за футболом, а за деньгами. Меня тоже звали в «курортные» чемпионаты тех лет. Если в Саудовскую Аравию не особо уезжали стареющие звезды, то в Японию — за милую душу. Меня звали — я отказался. А вот к концу карьеры приглашали в Катар. На роскошные условия! То ли 2004-й, то ли 2005-й. Вот это я сглупил, не поехал. По случайности все сорвалось. Контракт, можно сказать, был на руках. Очень жалею. Жизнь сейчас такая, что все упирается в деньги. Прежде мы об этом думали меньше. Не так остро стоял денежный вопрос.

О чем говорить, если в чемпионате России футболисты, забившие 15 голов к 30 годам, получают сумасшедшие деньги?! Это же ужас! Необъяснимо! Просто за границей не знают, какие у нас зарплаты. Узнали бы — сказали б: «Вы что, с ума сошли?» В мое время Давид Вилья, чемпион мира, Европы и всего на свете, бомбардир, получал в «Барселоне» полтора миллиона долларов «грязными»! Еще и отдавал налогами половину! У нас в «Сельте» играл бразилец Мазинью, чемпион мира. Клод Макелеле, просто выдающийся футболист. У них даже близко не подходило к миллиону! Потом-то Макелеле свое добрал в «Челси» и «Реале», это ясно. Но в «Сельте» получал гроши для своего уровня.

Гол Луки Йовича в матче Словения — Сербия. Фото Reuters

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Андрей Аршавин обратил внимание, какие здоровенные футболисты у сборной Сербии. Команда атлетов. Сербы всегда такими были — даже не знаю почему. Но я, услышав эти слова, сразу вспомнил две другие истории. Готовились выйти на тот самый легендарный матч с французами, который выиграли 3:2. В тоннеле рядом с нами французы — здоровенные, как на подбор. Косая сажень в плечах. Могучий Марсель Десайи принял Сашу Панова с ростом 165 за ребенка — и взял за руку... Чем Панов ответил на поле — все мы помним.

А вот вам вторая история. Я только приехал в чемпионат Франции. Играем с «Лансом». Гляжу — у них все 11 чернокожие! Самый маленький ростом, наверное, 185! У нас в «Страсбуре» таких человека три — а у них все! Думаю: куда я попал?!

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Дилетанты смеялись над Лукаку и его промахами, незасчитанными мячами. Лукаку в матче с Румынией ответил каждому смеявшемуся. Лично я увидел Лукаку, который хватает мяч, бежит на отличной скорости, и три защитника не знают, что с ним делать. Отлетают! Да к Лукаку никто подступиться не может. Просто «возил» этих румын. Тех, которые обыграли Украину 3:0.

Я, кстати, угадал, с каким счетом Бельгия победит Румынию. Так и вышло — 2:0. Попробую предположить, как сыграет Бельгия с Украиной. Думаю, победит 2:1. Запас у Бельгии хороший. Но вижу их больное место: у этой команды слишком многое зависит от Де Брейне и Лукаку. Поэтому путь Бельгии на этом Евро предсказать сложно.

Хотя угадываю я часто. Ставил на ничью Украины со Словакией. К ничьей все и шло. Если б не напортачил словацкий вратарь — остановился, отвернулся от мяча... Словакия игру-то контролировала!

Ромелу Лукаку. Фото Global Look Press

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Меня смешат некоторые комментарии. Мало понимающие в футболе люди хают Англию. Причем, говорят те же, кто Англию три дня назад возносил. Теперь какой-то «не такой» футбол. Перестаньте! Все у Англии хорошо. Ничья с Данией ни о чем не говорит.

Кому-то не понравился матч французов с Голландией. Лично мне скучно не было. Отличный матч. Потрясающие мастера. Чего вы хотите, если у Нидерландов самый нестатусный из защитников играет в «Манчестер Сити»? Я смотрю, кто у них в обороне: футболист из «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Милана»... Думаю: ого! Голландию многие недооценивают. Но я вижу им цену. Цена эта высока, поверьте. Прямо сейчас гляжу повторы из того матча — Дембеле, который обыгрывает обычно по пять человек, здесь не может пройти одного. Вот это уровень обороны!

Доменико Тедеско и тренерский штаб сборной Бельгии. Фото Reuters

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Меня часто спрашивают про Тедеско. Вы меня простите — у Тедеско десять помощников! Все — игравшие в футбол. В отличие от него самого. А в команде три лучших футболиста Европы. Еще и Витсель на лавке. Какой уровень игроков! Вы отправьте Тедеско в Албанию — и мы посмотрим, что это за тренерский уровень. Пока в сборной Бельгии время простых футбольных истин. Выбрать 11 основных игроков. Не ошибиться слишком сильно. Если ошибся — успеть заменить. В футболе как в шахматах — до определенного хода все просчитано.

Вот я на секунду представляю себя во главе сборной Бельгии и думаю: неужели из-за пустой истории с капитанской повязкой роскошный вратарь Куртуа у меня остался бы вне заявки? Да никогда в жизни! Ладно у меня, был бы во главе сборной Бельгии Гвардиола, Зидан или Анчелотти — Куртуа сегодня играл бы. Да еще и сделали бы его своим лучшим другом на этой истории. Настолько хочешь быть капитаном? Будь! Но то, что сделал Тедеско, — из той же серии, что творил тренер Португалии, сажая несколько лет назад на скамейку Роналду. Просто неуважение к выдающемуся игроку. Попытка нефутбольного человека самоутвердиться. Куртуа год не играл, вышел в финале Лиги чемпионов — и стал одним из лучших. Да это обалдеть можно!

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Кому-то на Евро не хватает сенсаций. А для меня их достаточно. Сначала проигрывает Бельгия, потом 0:3 получает Украина, те же 0:3 хорваты, спасается Албания... Это удивляет. Нет ничего такого, чего бы мне на этом турнире не хватало. Все великолепно. Разве что недостает ощущения причастности. Даже телевизионные комментарии все из Москвы. Перед матчем посидели в студии, потрещали, и все. Хочется немножко другого.

Мне во втором туре интереснее всего было смотреть за Испанией. Действительно ли избавились от 50 лишних передач, на чем горели все последние годы? Я порадовался: избавились! Очень за них переживал. Судя по матчу с Италией, отошли от этого дела. Играют вперед. А какой кураж! Итальянцам повезло, что проиграли 0:1. Могли получить значительно больше. Испания сегодня прекрасна. Чего об Италии не скажешь. Даже по воротам не били. Хуже сборную Италию я много лет не видел, их просто волтузили. Посмотрим, что будет дальше — с Хорватией их устраивает ничья. Параллелей с матчем московского «Динамо» в Краснодаре прошу не проводить. Все будет иначе. Италия точно не выйдет отстаивать ничью.

А у Испании изумительный состав. Отлично играет Нико Уильямс. Его брат Иньяки тоже подавал огромные надежды — а потом выбрал сборную Ганы. При этом, я уверен, оба корнями баски. В «Атлетике» из Бильбао других нет. Единственная в мире команда со столь строгими устоями. Насколько знаю — традиция живет.

Лука Модрич в матче сборной Хорватии с Испанией. Фото Global Look Press

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Мне рассказали историю, как Карвахаль забил хорватам и хотел сохранить футболку. Но подошел Лука Модрич и сказал: «Карвахаль, мне нужна твоя одежда». Модричу отказать не смог. Я сразу вспомнил истории из своей жизни. Как нам запрещали меняться футболками: «Играть не в чем будет!» Но мы как-то менялись. Помню драматичные матчи с «Вердером» в 1987-м. В Москве я забил один из первых своих голов за «Спартак». Выиграли 4:1. Немцам не до обменов. Зато в Бремене грохнули нас 6:2 — и тут уж пожалуйста... Долго хранил эту майку «Вердера».

А в 1990-е уже было попроще с этим делом. Играю за сборную СССР в Италии. 0:0. Администратор после матча говорит: «Хотите с итальянцами поменяться?» Собирает с пола 5-6 футболок, идет в их раздевалку. Возвращается с печалью на лице, в руках наши же футболки: «Не захотели они меняться...»

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На таких турнирах любители ярких идей оживляются. Перед Евро слышу: «Маловато голов издалека. Хорошо бы расширить ворота». На полном серьезе! Я расхохотался. Думаю: может, и хоккейные расширить? Сделать как футбольные? Начинается турнир — как понеслось! Один гол издалека за другим! Да людям, которые придумали когда-то ворота, надо памятник ставить. Это ж надо так рассчитать — что в длину 7.32, а не 7 с половиной, например. Так что не слушайте чудаков. Когда-то я предлагал увеличить число участников чемпионата Европы — и это сделали. Все, других реформ не надо. Оставьте футбол в покое.

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Именно на чемпионатах Европы прежде команды второго ряда добирались до финала. Даже побеждали — как Дания или Греция. На этом Евро не вижу команду этого самого «второго ряда», способную повторить тот подвиг. Хотя четвертьфинал способен проредить число фаворитов — потому что будут пересекаться друг с другом. Может, кто-то попроще и проскочит в полуфинал. Но это предел. Да и кто способен на подвиги? После первого круга все кричали: «Ох, какая Турция!» Что-то против Португалии мы увидели совсем другую Турцию. Хотя автогол в этом матче случился выдающийся. Такой способен прихлопнуть боевой дух кому угодно.

Мне говорят про Рангника — мол, вы критикуете неигравших тренеров, а Рангник что-то сделал с Австрией. Да что он сделал-то? Во-первых, там хорошая команда. Сильные футболисты. Все играют в бундеслиге, в Англии, Испании. Может, выйдут из группы — еще б они не вышли! О чем это говорит? Да ни о чем. Пускай пройдут дальше! Тот же случай — Нагельсманн. В чем его мастерство? У него самый скверный футболист в составе стоит 50 миллионов евро! Повторяю — на этих Рангников, Нагельсманнов, Тедеско я бы посмотрел в сборной Словакии. Был же у нас один такой — Абаскаль. Тоже в компьютерный футбол играл. Сейчас отправили назад, пусть дальше учится. Потом поглядим. Чистое везение — затащили в Россию, доверили что-то. Судьба! Но и здесь все поняли.

Криштиану Роналду (справа) и выбежавший на поле фанат. Фото Reuters

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Говорят, Роналду разозлился, что несколько человек выбежали на поле в матче с Турцией. Еще бы он не разозлился! В обычной-то жизни прохода не дают этими селфи, извели парня. 25 лет не может пройти по улице спокойно. Еще и на поле достают телефонами! В мое время на поле тоже выбегали странные люди — но сфотографироваться со мной никто не пытался, это уже перебор...

Знаю, что комментатор Виктор Гусев в собственной символической сборной первого тура лучшим вратарем назвал поляка Щенсны. Думаю, по второму кругу с вратарем все немного более спорно. Конечно же, грузин Мамардашвили! Сколько он сейвов совершил? Уму непостижимо! Я слышал, Заза Джанашия в «СЭ» назвал его лучшим вратарем Европы. Странно, что не мира. Но лично для меня это перебор. Про мир не скажу — но лучшие вратари Европы для меня пока Куртуа и Нойер. Пусть Мамардашвили работает. Не теряет место первого вратаря в «Валенсии» — куда его года три назад брали на позицию четвертого голкипера...

Мне рассказали, что наконец-то увидели на чемпионате Европы плохое поле. В матче Англия — Дания из-под шипов вылетали целые куски дерна. Сам я как-то не обратил внимание, в глаза не бросилось. Не думаю, что это могло помешать англичанам. Мы-то на каких полях играли! В Лужниках если дождь — это все, конец. Сразу болото, грязюка во все стороны. А считалось едва ли не лучшим полем в СССР. Так что ничего страшного. Можно приспособиться.

К чему приспособиться сложно, так это к маске на лице. Думаю, Мбаппе придется очень туго. Я был удивлен, увидев его в запасе. Всматриваюсь в него — вроде смеется, прекрасно выглядит. Нос не заклеен, не зафиксирован. Все это как-то странно.