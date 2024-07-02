Футбол Англии усыпляет. Зато просыпается Денис Казанский, который в своей авторской рубрике «Биг-Ден» восхищается Джудом, вспоминает историю The Beatles и называет Швейцарию фаворитом четвертьфинала.

Однажды Джон Леннон решил пойти на авангардную выставку в Лондоне. Ему пообещали показать работы удивительной японской художницы, которая придет на открытие собственной галереи одетая в... черную кожаную сумку.

Он пошел. Она пришла. Правда, была одета вполне обычно. Что не помешало закрутить роман. Джон Леннон ушел из семьи.

Это был шок для всех его друзей. Особенно для Пола Маккартни, который всегда поддерживал бывшую супругу Леннона Синтию и наслаждался общением с его сыном Джулианом. Он решил как-то помочь пережить эту семейную драму Джулу и подарил ему песню. Ну а что еще может сэр Пол сделать лучше всех в мире?

Хэй, Джуд, не грусти.

Возьми грустную песню и сделай ее лучше.

Запомни, дай ей проникнуть в твое сердце,

И тогда ты сделаешь ее лучше.

Сейчас это главная песня Англии. И каждая строчка одной из самых великих песен в истории музыки получает новый смысл.

Всякий раз, когда тебе будет больно,

Не пытайся нести весь мир на своих плечах.

Знаешь, только дураки строят из себя крутых,

Делая этот мир немного холоднее.

Еще до начала Евро в Англии знали, кто будет футбольным спасителем нации.

Джуд Беллингем.

В свои 20 лет в первый же сезон в Мадриде он выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и титул лучшего футболиста ла лиги. Один известный футбольный бренд сделал рекламу с образом Джуда и песней The Beatles. По сюжету — английские болельщики живут в мире боли после бесконечных разочарований. Появляется Джуд. Все плачут от счастья. Англия побеждает. Сюжет совпал с реальностью.

Джуд Беллингем забивает гол в ворота сборной Словакии. Фото Reuters

Удар Беллингема через себя за несколько секунд до очередного позора изменил абсолютно все в матче Англия — Словакия (2:1 д.в.). Игра, которая могла стереть из памяти жуткое поражение от исландцев (1:2) на Евро-2016 (потому что была еще хуже), вдруг стала победной. Англия в четвертьфинале и готовится к Швейцарии. Джуд на вершине популярности.

Через секунду после уже легендарного удара он кричал толпе «Who else» («Кто, если не я» — англ.).

А действительно, кто еще так мог? Кто еще лидер в английской сборной?

В этом сезоне Беллингем забил уже пять мячей в добавленное время (дважды «Барселоне», «Хетафе» и немецкому «Униону»). Четыре из них стали победными. Сумасшедшая статистика, особенно учитывая, что Джуду за день до игры со Словакией исполнился 21 год.

Его талант заметили еще в шестилетнем возрасте и постепенно вели в главную команду.

Он, пожалуй, лучший пример реализации футбольной программы английской федерации под названием «ДНК Англии». Ее придумал и реализовал Дэн Эшуорт (брат Пола — легендарного экс-спортдира московского «Спартака»). В декабре 2014-го вместе с нынешним главным тренером сборной Гаретом Сатугейтом они запустили этот проект, чтобы выстроить четкую футбольную вертикаль от детских сборных до основной команды.

«Единственное, что меняется — размер футболки». Этот принцип Эшуорта говорит сам за себя. Заметить талант, помочь ему развиться и приготовить к победе на чемпионате мира — коротко суть программы.

Соревнования на уровне сборных начинаются с 16-летнего возраста. В Англии сделали команду 15-летних. Чтобы уже на юниорском уровне, когда дойдет дело до международных турниров, был мощный коллектив (чуть позже стали собирать и команду 14-летних).

Скауты федерации нашли 75 одаренных детей в разных концах страны, провели селекцию и собрали 20 супергероев. Через такой ранний отбор и прошел Джуд Беллингем со своим другом, который теперь играет за другую сборную, и они могут увидеться в финале. Его зовут Джамал Мусиала.

Джуд Беллингем и Джамал Мусиала. Фото Global Look Press

Федерация договаривалась играть с соперниками с разных континентов. Если хочешь выиграть чемпионат мира, то лучше знать, как играет Аргентина, Япония, Турция, а не бесконечно, как было раньше, пинать мяч с Шотландией и Ирландией. Сразу высокие стандарты.

Тренеры довольно творчески подходили к футбольному развитию детей. Например, на теориях не наставники объясняли, в чем командные ошибки ребят, а сами игроки, разбившись по группам, делали доклады тренерам.

Самым красноречивым во всех детских сборных был Джуд. Логично, что он всегда капитанил.

Скоро на его плече появится и повязка национальной сборной. В этом никто не сомневается.

На Евро, своем втором большом турнире, Беллингем играет как вся сборная Англии — неоднозначно. Решающий мяч в ворота сербов, анонимный футбол против Дании, чуть динамичнее против Словении.

В игре против словаков Джуд был одним из главных претендентов на замену в этой разбалансированной команде.

Но Саутгейт, как и весь мир, прекрасно понимает, что Беллингем — это футболист, который может создать гол из ничего. Там, где его не может быть, в тот момент, когда уже нет даже надежды, не то что веры.

Обычный аут Уокера, небольшие касание Гехи, мяч летит в сторону Беллингема. Он работает на инстинкте — бить через себя, единственное возможное решение.

Остальное история.

Можно ли победить на Евро с такой игрой, как у Саутгейта? Нет.

Прагматичные принципы Швейцарии, их выносливость, организованность, мощь, реализация, надежность и уверенность делают команду Якина, на мой взгляд, фаворитом.

Припомнить такой расклад перед большой международной игрой не в пользу Англии с ходу и не смогу. Англия делает любого своего соперника на поле похожим на неуязвимых чемпионов мира по футболу.

Джуд Беллингем. Фото AFP

Но у этой Англии на Евро есть один козырь, который бьет все рациональное и эмоциональное — результат. Как бы плохо она ни играла, Саутгейт уже в двух матчах от финала. Гол Беллингема не только оставил сборную в игре, но дал игрокам уверенность в собственном характере. И в его статусе.

Когда ничего не получается, когда нужен только один удар в створ ворот — Джуд найдет момент и использует его.

Вдохни и выдохни, Джуд, начинай.

Ты что, ждешь кого-то?

И ты разве не знаешь, что здесь только ты?

Эй, Джуд, у тебя все получится,

У тебя есть все, что нужно.

Сэр Пол Маккартни полвека назад как будто вдохновился футболом Беллингема, а не скандальным событием в жизни своего легендарного друга.