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Сегодня, 09:00

Испания и Нидерланды будут играть в футбол. Англия и Франция — издеваться над нами. Колонка Казанского — о полуфиналах Евро

В полуфиналах Евро сыграют Испания — Франция и Нидерланды — Англия
Денис Казанский
Колумнист
Гарет Саутгейт и Харри Кейн.
Фото «СЭ»
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Денис Казанский еще до старта Евро писал об ужасной игре англичан. Отрицание, злость, депрессия... Сейчас он прошел все стадии принятия и готов увидеть сборную Саутгейта в финале. Как такое возможно — в новом выпуске «Биг-Дена».

Всем известна одна классическая фабула — в младенчестве судьба разлучает близнецов. Как правило, это заканчивается хеппи-эндом, но бывают и нюансы. Люди старшего времени вспомнят индийский блокбастер «Зита и Гита». Мое поколение, которое росло на видеосалонах и пленках VHS, никогда не забудет близнецов Ван Дамм из «Двойного удара». И, конечно, фарс раннего российского кинематографа «Ширли-Мырли».

Сейчас на наших глазах рождается очередной разворот вечной истории, но теперь уже с футбольным акцентом.

Разлученные близнецы могут встретиться в финале Евро.

Одного зовут Дидье, другого Гарет.

Команда всегда продолжение своего тренера — в характере, темпераменте и эмоциях. Сборные Англии и Франции на этом чемпионате смотрятся как зеркальное отражение и продолжение друг друга.

Дешам и Саутгейт выбрали «примитивизм» своим футбольным направлением. Они сумели доказать, что это тоже приносит кассу. Сборные в одной игре от Берлина.

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Наличие в каждой линии звезд мирового масштаба не подразумевает эффектного футбола. Таланты Мбаппе, Беллингема, Дембеле и Сака в клубах делают их исключительными.

В сборной они — одни из.

Этим тренерам не нужны забивные нападающие. На чемпионате мира в России (победном для Франции) Оливье Жиру не нанес ни одного удара в створ. В Германии, выходя на замену, он этим тоже себя не утруждает. А те, кто в старте, — тем более.

Форвард сборной Англии Харри Кейн.
Харри Кейн.
Фото Reuters

Лучший бомбардир Англии Харри Кейн гораздо важнее Саутгейту в обороне и переходных фазах, чем в качестве игрока штрафной. Не забили — не страшно, отбились — замечательно. «Футбол заключается в забитии голов, что ли?» — как вопрошал выдающийся защитник Вадим Евсеев.

Франция — в полуфинале, не сделав ни одного гола с игры. Англия два матча подряд попадает в створ ворот только после 80-й минуты.

Важнее другое — Дешам и компания за пять матчей пропустили ничтожно мало, только один мяч (Левандовски с пенальти), Саутгейт — три.

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Близнецы все время шагают по краю. Обеим командам пришлось дожить до серии пенальти в своих четвертьфиналах.

Тренеры приготовили соперникам сюрпризы: французы поставили бить тех, кто к «точке» подходил в своей карьере едва ли. Герой предыдущей серии на этом Евро вратарь португальцев Кошта не знал толком, чего ждать от Кунде и Барколя.

Теперь он с Криштиану будет смотреть футбол по телевизору.

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд.
Джордан Пикфорд.
Фото Reuters

Дизайнерская бутылочка с именами и вариантами ударов швейцарцев от английских тренеров Джордану Пикфорду уже стала легендой.

На групповом этапе могло показаться, что 9-балльный шторм критики утопит сборные двух морских держав и их главных тренеров.

Тех, кого еще недавно носили на руках, обливали пивом в прямом смысле.

Они выжили.

Полуфинал дал возможность Саутгейту и Дешаму впервые ответить болельщикам и прессе. Англичанин и вовсе перешел в атаку, обвинив газетчиков и телевизионщиков в помощи швейцарцам. Они все эти дни муссировали новую стратегию игры англичан и с точностью называли стартовый состав. Что это, если не помощь Якину?

Дешам встал на защиту от прессы Мбаппе и обошелся мягким словосочетанием «неконструктивная критика».

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Полуфинал меняет отношение к команде и риторику вокруг.

«Если плохая игра дает результат, то насколько она плоха?» — вопрос уже риторический.

Нет никаких сомнений, Дешам и Саутгейт не откажутся от своих принципов против самых играющих команд чемпионата. Как раз наоборот. Мы увидим пик закрытой игры, если можно так выразиться. Испания и Нидерланды получат в свое распоряжение мяч, контроль, опасные моменты, все возможные «иксджи». Они будут искать, творить, держать всех в напряжении — играть в то, что принято называть футболом.

Франция и Англия — терпеливо ждать и издеваться над нами. Время и точность ударов Сака со Швейцарией и Беллингема со Словакией дали англичанам больше чем уверенность — биополе победы: когда надо, они забьют и выиграют.

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У французов оно давно, с момента триумфа в «Лужниках».

Так зачем им спешить и суетиться?

В след за героем знаменитого видео близнецы Дешам и Саутгейт могли бы сказать: «Я в своем познании настолько преисполнился, что как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах таких же планет, как эта Земля. Мне этот мир абсолютно понятен. И я ищу здесь только одного — покоя, удовлетворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным».

Есть ощущение, что они это и найдут. Скоро. В Берлине.

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