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Сегодня, 16:00

Дмитрий Аленичев: «Евро — скучный. Пора возвращать формат с 16 участниками»

Дмитрий Аленичев считает Евро-2024 скучным
Дмитрий Аленичев
Колумнист
Игра сборных Англии и Словакии, как и многие другие, не впечатлили Дмитрия Аленичева.
Фото «СЭ»
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Авторская колонка самого титулованного футболиста в истории России, победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывшего главного тренера «Спартака» (2015-2016) — об итогах 1/8 финала чемпионата Европы и ожиданиях от решающих стадий турнира.

Прошли уже две стадии Евро-2024, и можно делать предварительные выводы. Пока турнир получается скучноватым — честно говоря, давно не припомню, чтобы на чемпионате континента забивалось так мало голов, большинство матчей достаточно блеклые. Это заставляет задуматься о формате: по-моему, 24 участника — перебор, оптимальным решением стал бы возврат к 16 сборным.

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Не выбились из общего ряда и встречи 1/8 финала. Да, там прошла интересная игра между Турцией и Австрией, но мои главные фавориты — Франция и особенно Англия — в очередной раз разочаровали. «Трехцветные» вырвали победу у бельгийцев только на 85-й минуте — с ненужной их болельщикам интригой. «Три льва» вообще спаслись от позора против словаков на 90+5-й минуте, а если бы не удар-шедевр Беллингема... Команда Гарета Саутгейта ничего не могла создать в течение всего матча, а в группе забила всего два раза в трех встречах при такой сумасшедшей по именам атаке. Здесь очень большие вопросы должны возникнуть к главному тренеру — собственно, они и возникают после каждой игры англичан. Например, такой: а реально ли в принципе ожидать от «Трех львов» чего-то другого при Саутгейте?

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
Гарет Саутгейт.
Фото Reuters

И дать точный ответ очень сложно. Если тренер поставит Фодена в центр, условно говоря, в пару к Беллингему, а впереди останется Кейн, то такое построение будет намного лучше и полезнее для сборной Англии. Потому что в «Манчестер Сити» Фоден иногда смещался вправо, но часто выходил в центре и забивал. Тренер же должен видеть сильные стороны одного из лучших футболистов АПЛ, а то пока это максимум 40 процентов от того Фодена, которого мы знаем по премьер-лиге-2023/24. Если Саутгейт пойдет на такую перестановку, то у Англии появятся очень хорошие шансы. В первую очередь, конечно, на победу над швейцарцами (мне кажется, 60 на 40 процентов в пользу британцев) и на более зрелищный футбол. Фил — очень креативный исполнитель, в связке с Беллингемом это грозная сила. Плюс бомбардир Кейн по большому счету еще не сказал своего слова, забив всего лишь дважды.

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Если коротко рассмотреть остальные результаты 1/8 финала, то закономерно прошли дальше Германия и Швейцария. Понятно, что у Мурата Якина достаточно организованная и крепкая команда, а у Лучано Спаллетти сейчас нет в составе таких мастеров, как Мальдини, Костакурта, Неста, Тотти, Дель Пьеро, оба Баджо, так что вылет «Скуадры адзурры» напрашивался.

Отлично выглядит Испания — тут тоже победа над Грузией абсолютно по делу. На мой взгляд, по качеству футбола «Красная фурия» на данный момент вообще выглядит предпочтительнее всех на Евро. Поэтому крайне сложно предугадать, как сложится ее противостояние с немцами в четвертьфинале — тут классические 50 на 50.

Испанские футболисты празднуют гол в ворота Грузии.
Фото Reuters

Немного расстроили португальцы — несмотря на проход в четвертьфинал. Ведь против них выступала далеко не самая сильная команда. Однако красно-зеленым пришлось помучиться — сборная Словении показала достаточно хороший футбол, организованный. Отсюда, наверное, небольшое количество голевых моментов у Криштиану и Ко. Мы не должны забывать, что Португалия сейчас могла уже быть дома — забей на 116-й минуте Шешко чистейший выход один на один после ошибки Пепе, и все... А перед этим Роналду не забил пенальти. Считаю, что ему слишком много внимания уделяется на этом чемпионате. Понятно, что звезда, один из лучших игроков мира последних двадцати лет, все равно очевиден некий перебор. Если бы это было подкреплено игрой, еще понял бы такое отношение к Криштиану. Но по тому, что я видел в четырех матчах, сложилось впечатление, что тренер Роберто Мартинес побаивается не то что не поставить Роналду в состав — даже заменить. Вот попробовал сделать это в неудачно складывавшейся заключительной встрече в группе против Грузии — у Криштиану сразу возникло недовольство. КриРо должен смириться с тем, что он далек от своей оптимальной формы — в силу возраста.

Что касается незабитого пенальти и этих эмоций... Он демонстрировал всем такие чувства, слезы, причем долго рыдал. Думаю, это неправильно, какая-то показуха. Счет 0:0, ты не реализовал 11-метровый — так нужно не расстраиваться, а бороться вместе с командой, постараться не доводить дело до послематчевой серии. Там, кстати, Криштиану пробил-таки здорово, показал, что это действительно игрок с большой буквы. Но повторю: слишком пристальный фокус на Роналду, на этом чемпионате Европы есть футболисты, которые заслуживают больше внимания. И их немало.

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото AFP

В паре Португалия — Франция в четвертьфинале поставлю на «Трехцветных» — в соотношении 60 на 40 процентов. Да, у красно-зеленых и помимо Роналду есть звезды — Бернарду Силва, Бруну Фернандеш. Но французская команда квалифицированная во всех без исключения линиях. Правда, то, что сотворил вратарь португальцев Диогу Кошта в серии против словенцев, отбив три удара и плюс ликвидировав тот самый выход один на один Шешко, — это феноменально. Вдруг и здесь на голкипера снизойдет озарение? Но все равно для выхода в полуфинал всем без исключения футболистам красно-зеленых нужно сыграть на 101 процент. Франция остается грозным соперником, где еще не сказал своего последнего слова Мбаппе.

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В противостоянии Нидерландов с Турцией фаворитом, конечно, выглядят «Оранжевые». Но сколько сюрпризов случалось на Евро и чемпионатах мира, а турки — очень опасные оппоненты. Так что на месте Роналда Кумана и его игроков не стал бы заранее считать себя участником полуфинала — это может стать очень большой ошибкой. Впрочем, думаю, сборная Нидерландов это прекрасно понимает.

Ламин Ямаль.
Фото Reuters

Если говорить о тех, кто персонально понравился в ходе турнира, то мне очень импонирует игра 16-летнего испанца Ямаля. Ничего, кроме восхищения, не вызывает то, что человек в таком возрасте показывает настолько взрослый и зрелый футбол, приправленный хорошей спортивной наглостью — когда парень лезет в обводку на двух-трех соперников и проходит их! Еще выделю Беллингема и Мусиалу: вот тройка тех, кто на данный момент выделяется из общей массы.

Что касается моего прогноза перед стартом Евро — что в финале могут встретиться Франция и Англия, — то по-прежнему придерживаюсь этого мнения. Друг на друга до решающего матча они точно не попадут, а если усилят игру в атаке, то вполне способны к 14 июля дойти до Берлина.

Дмитрий Аленичев
Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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