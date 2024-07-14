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Сегодня, 10:00

Дмитрий Аленичев: «Ямаль никогда не достигнет Месси. Лео — лучший футболист в истории, Ламин — только один из»

Аленичев поделился ожиданиями от финала Евро-2024
Дмитрий Аленичев
Колумнист
Футболист сборной Испании Ламин Ямаль
Ламин Ямаль.
Фото Reuters
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Авторская колонка самого титулованного российского футболиста, победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывшего главного тренера «Спартака» (2015-2016) — об итогах полуфиналов Евро, ожиданиях от решающего матча и лучших игроках ЧЕ.
Чемпионат Европы. Финал
14 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
Англия

Перед началом турнира предполагал, что в финале встретятся Франция и Англия, но немного не угадал. Однако то, что в решающем матче сыграет Испания — это, конечно, по делу. У «Красной фурии» — самая атакующая и зрелищная команда Евро. Хотя сетка у нее оказалась намного сложнее, чем у «Трех львов».

Безусловно, к Англии возникали вопросы у всех — у болельщиков, специалистов, даже наверняка у своего же тренерского штаба. Участие британцев в финале не обошлось без удачи. Но футбол таков, что сильнейший не всегда побеждает или пробивается далеко по плей-офф. Вот удалось, а на месте англичан вполне могла быть другая сборная.

Впрочем, в полуфинале «Три льва» продемонстрировали пока свой самый сильный футбол на чемпионате. Не исключено, что Гарет Саутгейт намеренно выводил коллектив к пику форму именно к последним стадиям Евро — тогда тренер пошел на риск, потому что до плей-офф еще надо дожить. Выходит, угадал. Надеюсь, Англия способна показать еще более сильную игру в финале. Хотя думаю, что изначально она станет действовать вторым номером.

Александр Мостовой. «До финала дошли те, кого я выделял с самого начала. Испания, скорее всего, победит 2:1». Колонка Мостового

А в полуфинале с Нидерландами мы видели примерно равный футбол: британцы ведь забили победный мяч только на 90+1-й минуте. От «Оранжевых» отвернулся фарт — все вполне могло закончиться и в их пользу.

Уже говорил, что англичане показывают скучную игру — да и вообще чемпионат далеко не самый яркий. В какой-то степени это касалось и матчей сборной Франции. Мбаппе после травмы, полученной в стартовой встрече, оказался не тем, каким его все привыкли видеть. Не исключено, что мыслями форвард уже в «Реале», но на таком турнире, как Евро, Килиан обязан был выкинуть из головы все лишнее и сосредоточиться на национальной команде. Да, сказалось повреждение, все понятно — но не до такой же степени!

Хотя всем известно, какой состав у «Трехцветных» и без Мбаппе — мощнейший! Если не абсолютно лучший, то один из лучших на планете. Должен признать: ожидал от Франции гораздо большего в плане зрелищности. А так... Очень мало матчей, где команда Дидье Дешама много атаковала, постоянно создавала моменты. Так что испанцы заслуженно прошли ее в полуфинале.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам
Дидье Дешам.
Фото Reuters

На взгляд со стороны, Дешам устал от сборной, а она — от него. Возможно, для них настало время расстаться, а назначить, считаю, вполне уместно Зинедина Зидана. При таком сценарии «Трехцветные» получили бы импульс, заиграли бы более зрелищно. Изменения назрели — и почти не сомневаюсь, что произойдут после завершения ЧЕ, чтобы команда могла спокойно готовиться к отбору на чемпионат мира-2026.

В финале не отдавал бы предпочтения никому. Сейчас у Испании здорово смотрятся крайние полузащитники Ямаль, Уильямс, Ольмо, а также нападающий Мората. Есть свой ударный квартет и у Англии: Беллингем, Фоден (которого, на мой взгляд, лучше ставить в центр), Сака и впереди Кейн. Не исключаю, что кто-то из перечисленных станет лучшим футболистом Евро — а для этого нужно взять золото, ведь MVP обычно выбирается из числа победителей турнира. Так что по составам никому предпочтение не отдавал бы. А шансы определил бы так: минимальный перевес у «Красной фурии», 55 процентов на 45. Счет? 1:1 по итогам 120 минут, а серия пенальти — всегда лотерея.

Ламин Ямаль&nbsp;&mdash; Харри Кейн. Испания — Англия: онлайн-трансляция финала Евро

Сейчас многие называют Ямаля наследником Месси. То, что показывает парень в 16 лет, конечно, заслуживает восхищения. Тот же Лео тоже начинал примерно в таком же возрасте — но чего достиг?! Аргентинец выдал просто фантастическую карьеру! Безусловно, то, как играет Ламин, как забивает, как идет в дриблинг на двух-трех соперников, вызывает огромное уважение. Но уверен, что у него не будет такой футбольной жизни, как у Месси — Лео, по моему мнению, номер один за всю историю. Хотя Ямаль, Винисиус, Беллингем и Мбаппе — люди, которые в ближайшие годы станут ежегодно претендовать на «Золотой мяч». Однозначно. Они — украшение мирового футбола. Но Месси есть Месси — это космос, недосягаемый уровень при всем уважении к Криштиану и новому поколению. Я вообще считаю, что Месси вряд ли кто-то превзойдет как минимум за полвека — а то и дольше. Сколько ни тренируйся, а стать «инопланетянином» дано только единицам избранных.

Дмитрий Аленичев
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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