Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Стыковые матчи
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 12:15

Потенциальные открытия Евро-2024: турецкий Месси, грузинский бриллиант и сплошные цели топ-клубов АПЛ

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля
Гоша Чернов
Корреспондент
Габриэль Сигуа, Арда Гюлер, Жоау Невеш.
Фото «СЭ»
Telegram Дзен
Без Беллингема, Ямаля и Заира-Эмери — вы их и так знаете.

Лео Сауэр, Словакия
Возраст: 18 лет
Позиция: вингер
Клуб: «Фейеноорд»
Стоимость: 5 миллионов евро*

Фото Global Look Press

Словакия никогда не дарила миру звезд в атаке — в основном она производит качественных центральных защитников и хавбеков. 18-летний Сауэр — шанс для страны выйти на новый уровень. Воспитанник «Жилины» переехал в «Фейеноорд» два года назад, где его талант отшлифовали и довели до взрослого футбола.

Сауэр — классический вингер: правша, склонный к игре на левом фланге и смещениям под удар. В минувшем сезоне он дважды забил за «Фейеноорд» и попал на радары больших клубов — быть может, Арне Слот заберет Лео с собой в «Ливерпуль». Но сначала словаку надо проявить себя в Германии.

Артур Вермерен, Бельгия
Возраст: 19 лет
Позиция: опорный полузащитник
Клуб: «Атлетико»
Стоимость: 30 миллионов евро*

Фото Global Look Press

Золотое поколение Бельгии уходит, но это не значит, что в ближайшее время ее сборная лишится приставки «топ». Одна из причин — 19-летний хавбек Артур Вермерен, который уже на Евро, вполне возможно, будет играть в основе команды Доменико Тедеско.

Янник Феррейра-Карраско, Томас Камински. Кого из бельгийцев не надо было брать на Евро? Они заняли чужие места

Вермерен — символ прошлогоднего прорыва «Антверпена», который сенсационно выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Бельгии. Еще прошлым летом стало ясно, что надолго в столь скромном клубе этот многофункциональный и трудолюбивый опорник не задержится. Так и случилось: полгода назад «Атлетико» не пожалел 18 миллионов евро на бельгийца, и в следующем сезоне он наверняка будет на ведущих ролях в команде Диего Симеоне — аргентинец любит таких цепких и не по годам умных футболистов.

Габриэль Сигуа, Грузия
Возраст: 18 лет
Позиция: центральный полузащитник
Клуб: «Базель»
Стоимость: 2,5 миллиона евро*

Габриэль Сигуа (справа).
Фото Global Look Press

В сборной Грузии — почти все легионеры, и есть только один футболист младше 23 лет: Габриэль Сигуа из «Базеля». Продукт академии тбилисского «Динамо» переехал в Швейцарию год назад и сразу столкнулся с трудностями: в начале сезона «Базель» неожиданно погрузился в борьбу за выживание в чемпионате Швейцарии, а в конце 2023 года Сигуа получил травму.

Георгий Кочорашвили, Хвича Кварацхелия и&nbsp;Георгий Чакветадзе. Сборная Грузии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Впрочем, весной грузин восстановился и помог «Базелю» финишировать на позитивной ноте. За сборную Сигуа пока провел только пару матчей, но Вилли Саньолю точно понадобится многогранность и выносливость 18-летнего хавбека.

Жоау Невеш, Португалия
Возраст: 19 лет
Позиция: опорный полузащитник
Клуб: «Бенфика»
Стоимость: 45 миллионов евро*

Фото Global Look Press

В Португалии всегда были, есть и будут одаренные футболисты. Тем более в «Бенфике». Правда, когда вы слышите словосочетание «португальский талант», вы в первую очередь представляете нападающего или атакующего хавбека, а не опорника.

Жоау Невеш наверняка покинет Лиссабон независимо от того, как сыграет он или сборная Португалии. Его техника, точность пасов, быстрота реакции, видение поля и отличные навыки отбора мяча заинтересовали крупные клубы: «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» даже готовы заплатить сумму в районе 100 миллионов евро. Такие деньги — безусловный повод последить за игрой 19-летнего полузащитника на Евро.

Арда Гюлер, Турция
Возраст: 19 лет
Позиция: атакующий полузащитник
Клуб: «Реал» Мадрид
Стоимость: 15 миллионов евро*

Фото Reuters

Имя этого турецкого юноши известно многим: год назад «Реал» приобрел Гюлера у «Фенербахче» за 20 миллионов евро с прицелом на будущее. Никто не предполагал, что турок моментально ворвется в основу «Королевского клуба», а его процесс адаптации еще и затянулся из-за проблем со здоровьем. Травмы позволили Гюлеру дебютировать за «Реал» только в январе, однако даже за 373 минуты в ла лиге Арда успел забить 6 мячей, при том что голы — не его прямая обязанность.

Гюлеру уже успели выдать миллион авансов: по манере игры его часто сравнивают с Месутом Озилом, а иногда в прессе проскакивает и ярлык «турецкий Месси». Пожалуй, Евро — первый полноценный шанс для юноши оправдать все авансы: главный тренер сборной Винченцо Монтелла высоко оценивает его потенциал и наверняка будет доверять немало игрового времени.

Арда Гюлер, Хакан Чалханоглу, Керем Актюркоглу. Сборная Турции на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Кенан Йылдыз, Турция
Возраст: 19 лет
Позиция: оттянутый нападающий, вингер
Клуб: «Ювентус»
Стоимость: 30 миллионов евро*

Фото Global Look Press

Поклонники серии А хорошо знают этого статного нападающего, а остальные могли о нем даже не слышать, ведь «Ювентус» пропустил последний еврокубковый сезон. Йылдыз родился в Германии, там же обучался футболу (на год заглядывал в академию «Баварии»), но первые успехи пришли к турку в Италии.

В минувшем сезоне Йылдыз провел за «Ювентус» 32 матча, в которых забил четыре гола. В основе появлялся не так уж часто, зато первый же выход в стартовом составе — в декабрьской встрече против «Фрозиноне» — отметил классным сольным голом, который отпраздновал высунутым языком, как делал Алессандро Дель Пьеро. С легендой «Юве» Кенана часто и сравнивают. Наблюдайте за юношей: велика вероятность, что он будет основным форвардом сборной Турции на Евро.

Александар Павлович, Германия
Возраст: 20 лет
Позиция: опорный полузащитник
Клуб: «Бавария»
Стоимость: 30 миллионов евро*

Фото AFP

Юлиан Нагельсманн отцепил от сборной Германии Леона Горецку, зато взял на домашний турнир другого центрального полузащитника «Баварии». Павлович, в отличие от Горецки, — классический опорник, а с ними у бундестим сейчас проблемы. Поэтому у немца сербского происхождения есть неплохие шансы блеснуть на Евро — не зря же его так высоко котируют в Германии.

Милош Керкез, Венгрия
Возраст: 20 лет
Позиция: левый защитник
Клуб: «Борнмут»
Стоимость: 20 миллионов евро*

Фото Global Look Press

В минувшем сезоне «Борнмут» выступил в АПЛ выше ожидаемого благодаря тренеру Андони Ираоле, раскрывшемуся бомбардирскому таланту Доминика Соланке, а также трудолюбивой команде. Милош Керкез — одна из таких рабочих лошадок.

Логотип Евро-2024. Расписание трансляций чемпионата Европы: кто показывает и где смотреть матчи Евро-2024 в России

Венгр — ярко выраженный левый защитник: в клубе он играет в четверке, но в сборной располагается выше, на позиции латераля. Керкезу всего 20, но он уже провел 15 матчей за сборную Венгрии и определенно будет основным на Евро. «Манчестер Юнайтед» уже задумался над приглашением венгра, но через месяц могут появиться новые желающие.

* Данные Transfermarkt.

Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Сборная Турции по футболу
Арда Гюлер
Артур Вермерен
Жоау Невеш
Кенан Йылдыз
Чемпионат Европы по футболу
Обсудить
Читайте также
«Формула-1» представила машину 2026 года на возобновляемом бензине
Тарпищев заявил, что Мирра Андреева должна попасть на Олимпиаду-2024
Спасатели извлекли из-под завалов дома в Луганске тела еще двух человек
Вратарь сборной России задолжал космическую сумму по алиментам. Что происходит вокруг Матвея Сафонова
Пасечник объявил 8 июня днем траура по погибшим при ударе ВСУ по Луганску
Суд арестовал подозреваемого в убийстве внучки и двухлетней правнучки мужчину
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024: обратный отсчет до чемпионата Европы — заявки сборных и даты турнира
Мартинес о Роналду: «В мировом футболе нет другого игрока, который может дать раздевалке то, что он»
Митрофанов заявил, что не поедет на Евро-2024
Тони Кроос уверен в победе Германии на чемпионате Европы
Руни заявил, что отсутствие Магуайра в сборной Англии является большой потерей
33-летний Канте и хрустальный Коман. Что удивляет в заявке сборной Франции на Евро
Нагельсманн поддержал Нойера после ошибки в товарищеском матче со сборной Греции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

33-летний Канте и хрустальный Коман. Что удивляет в заявке сборной Франции на Евро