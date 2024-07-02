Италия в Armani, лаконичность Дании, тренер из «Острых козырьков». Кто одевает топ-сборные Евро-2024

Исследуем стиль главного турнира лета.

В первой части совместного проекта «СЭ» и Telegram-канала Modest мы оценивали образы главных звезд Евро-2024: от французов, чей приезд на базу сборной напоминал красную ковровую дорожку, до стиля датчан, который совпадает с игровыми принципами команды.

Во второй части попробуем разобраться, с какими брендами одежды сотрудничают сборные. У каждой есть свой партнер, предоставляющий официальные костюмы. Но как по-разному они выглядят!

Элита по-итальянски и отказ Германии от классики

В третий раз подряд на Евро красоту для сборной Италии делает известный во всем мире бренд Emporio Armani. Специально для турнира, проходящего в Германии, был создан хлопковый пиджак, своим силуэтом отсылающий к той модели, которую носила команда во второй половине XX века. А также черное поло с детализированным под флаг Италии воротником и темно-синими брюками.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Французы сотрудничают с парижским брендом Smalto Paris — здесь никаких костюмов, кроме синих, ждать не приходилось. Классические силуэты и индивидуальный пошив — никаких вопросов.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Бундестим ушла от классики в сторону легких кэжуал-костюмов от Van Laack, известного производством высококачественных рубашек. Такие образы можно и нужно сочетать с неформальной обувью, что для стиля современного футболиста подходит идеально.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Что с остальными? Англия, Португалия и Хорватия также выбрали локальные бренды, но более скромные. Англичане все еще сотрудничают с Marks&Spencer, португальцы приехали на Евро в костюмах Sacoor Brothers, хорваты — в загребском Heraldi.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Как затмить свою же сборную? Показывает Михал Пробеж

Сборная Грузии играла в стильный, яркий и запоминающийся футбол — и старалась не отставать от трендов за пределами поля. Неизвестно, с каким именно брендом у команды подписан контракт на пошив официальной одежды, но у них, например, есть партнер по производству повседневной обуви. Речь о Crosty — это международная компания с грузинскими корнями.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Сборная Польши уже покинула чемпионат Европы — как в плане одежды, так и качеством футбола команда выделиться не смогла. Но в ней все же нашелся человек, достойный отдельного внимания, — Михал Пробеж выглядел так элегантно, что полностью затмил сборную. Казалось, это не главный тренер, а один из героев сериала «Острые козырьки»!

Фото Соцсети

Оказывается, что у Пробежа не только есть индивидуальный контракт с брендом Lancerto — этой весной тренер сборной Польши выпустил собственную коллекцию официальной одежды. Именно в этих образах он и появлялся в матчах с Нидерландами, Австрией и Францией.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Такая разная Турция и скандинавская эстетика

Еще один тренер на Евро, чей внешний вид заслуживает комплиментов, — Винченцо Монтелла из сборной Турции. Сдержанный, но при этом элегантный стиль итальянца точно привлекает внимание, как и игра его команды на турнире.

Фото Соцсети

А вот футболисты сборной одеты в формате, близком к смарт-кэжуал: лен, бежевый цвет и приталенные куртки. Нельзя сказать, что таким подходом получилось добиться вау-эффекта, но выглядит точно интересно.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Сборная Дании, где футболисты придерживаются образа сдержанной эстетики, выбрала в качестве партнера молодой датский бренд с максимально подходящим для нынешнего поколения названием — Shaping New Tomorrow («формируя будущее». — Прим. «СЭ»). Костюмы светло-серого цвета, футболки с лого — скандинавская лаконичность везде.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

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Практически у каждой сборной свой подход к выбору партнера, производящего официальную одежду. Кто-то на протяжении многих лет сотрудничает с одним и тем же брендом, предпочитая стабильность. Но есть и те, кто обращается к молодым и нераскрученным компаниям, которые помогают привлечь больше внимания и внести свежесть в образы игроков за пределами поля.

Главное — все четко осознают, что в современном футболе, а точнее в его коммерческой составляющей, практически нет деталей, на которые не стоит обращаться внимание. Все это складывается воедино в имидж команды, а также в то, как ее воспринимает аудитория.