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Сегодня, 00:00

Франция выиграет, Нидерланды провалятся, Грузия станет открытием. Прогнозы «СЭ» на Евро-2024

Отдел футбола «СЭ»
Маттейс де Лигт, Килиан Мбаппе, Георгий Мамардашвили.
Фото «СЭ»
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Мы уже знаем, чем все завершится.

Главный турнир лета стартует 14 июня. Ровно через месяц мы узнаем сильнейшую сборную Европы, а пока отвечаем на главные вопросы: кто станет открытием и командой-провалом, лучшим бомбардиром, топ-голкипером и, наконец, победителем ЧЕ.

Ниже — подробный разбор главных номинаций по нашей версии. Пристегните ремни — и вперед!

Чемпион: Франция

Многие выделяют двух главных претендентов на победу — Францию и Англию. Суперкомпьютер Opta даже считает британцев чуть большими фаворитами (19,9 процента против 19,1). «Три льва» и правда мощны в атаке, но, в отличие от «Трехцветных», у них сразу две нестабильные линии — вратарская, где Пикфорд и Рамсдэйл не считаются мастерами топ-уровня, и обороны, где нет профильного левого защитника, а в центре, вероятно, будет выходить пара Стоунз — Гуэхи.

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У французов в этом плане все лучше — один из сильнейших голкиперов Европы Меньян, в обороне — Салиба, Кунде, Тео Эрнандес и даже пробовавший себя в защите Тшуамени. В атаке на месте и звезды в лице Мбаппе с Гризманном, и открытие сезона-2023/24 Маркус Тюрам, и опытные Жиру с Рабьо, и молодые таланты Заир-Эмери, Камавинга и Баркола. Да и в целом Франция — более успешная команда и воплощение идеальной сборной.

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Лучший бомбардир: Мбаппе

И опять придется сравнить англичан с французами. У первых потрясающий сезон провел Харри Кейн, с ходу переписавший рекорды бундеслиги. На него станет работать вся пестрая атака «Трех львов», но все же Кейн — во многом зависимый нападающий, и, если не пойдет вся игра, может быть выключен и он. А вот Мбаппе с 18 лет показывает класс на крупных турнирах, и, даже если сборная Франции выглядит блекло, Килиан за счет индивидуальных качеств и уверенности добывал результат. На последнем чемпионате мира новичок «Реала» стал лучшим бомбардиром (8 голов в 7 матчах), вот и сейчас кажется, что остановить его не выйдет ни у кого.

Провал среди топов: Нидерланды

Напрашивается выбор из группы смерти под литерой В, где собрались Испания, Италия и Хорватия (плюс Албания). Но есть и неочевидный кандидат — сборная Нидерландов, которая перед самым стартом Евро потеряла Копмейнерса и не дождалась Френки де Йонга. Это два ключевых исполнителя, именно на них у «Оранжевых» многое держалось. Адекватной замены нет.

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Без оставшегося дома Люка де Йонга (которого Роналд Куман не вызвал, несмотря на 38+18 баллов по системе «гол+пас» в прошлом сезоне) полагаться на одного Депая — затея так себе. Да и Куман в целом не так убедителен в сборной во время второго захода. Франция обязана занимать первое место в этой группе, ну а Австрия с Польшей вполне способны преподнести сюрпризы.

Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили.
Георгий Мамардашвили.
Фото Global Look Press

Открытие: Грузия

Одним из открытий предстоящего Евро вполне может стать сборная Сербии, за которую будут многие болеть в России. Там богатое на таланты поколение, но ряд звезд постарел — или уехал в Саудовскую Аравию, а также в Турцию. В топ-командах сейчас выступают Влахович, Костич, Йович и вратарь Петрович. Плюс никуда не делись традиционные проблемы в обороне: нового Видича или Ивановича так и не появилось, потому и болевые точки остаются теми же.

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Грузия, конечно, в среднем команда более низкого уровня, но это очень сплоченный и энергичный коллектив, разбавленный топами вроде Кварацхелии, Мамардашвили и Микаутадзе. С одной стороны, группа у грузин сложная — Португалия, Турция, Чехия, но две последние сборные и сами не образцы стабильности и класса, их вполне можно обыграть.

Лучший вратарь: Мамардашвили

Есть подозрение, что по воротам сборной Грузии будут наносить много, очень много ударов. В таких условиях голкиперы команд-андердогов могут проявить себя даже покруче людей из топ-сборных (вспомните истории Гильермо Очоа и Кейлора Наваса). У Мамардашвили точно появится немало работы — а значит, и шансов проявить себя. Георгий — пятый по стоимости вратарь в мире (35 миллионов евро по данным transfermarkt.de) и лучший в ла лиге по соотношению ожидаемых и реальных пропущенных мячей (проще говоря — часто спасает). В проблемной «Валенсии» он постоянно находится в игре и здорово проявляет себя под давлением. На Евро — схожая ситуация.

Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Грузии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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