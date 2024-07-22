Лучшие и худшие футболисты Евро-2024. Большой обзор оценок «СЭ» и ведущих зарубежных изданий

Много-много цифр.

«СЭ» по итогам Евро-2024 составил своеобразную ведомость, в которую мы внесли оценки участникам турнира от ведущих спортивных ресурсов из других стран.

От каждого издания мы приведем десятку лучших игроков по рейтингу (в список попадают футболисты, получившие не менее четырех оценок), символическую сборную, составленную по схеме 4-2-3-1 (не версию редакции, а именно команду, которая получится по оценкам), а также перечни лучших и худших индивидуальных выступлений.

«Спорт-Экспресс», Россия

«СЭ» оценивает футболистов по 10-балльной шкале с шагом 0,5 балла, но баллы ниже 3,5 выставляются очень редко и символизируют уникальный индивидуальный провал, тогда как 8,5 и выше можно получить за выдающийся матч. Десятки от «СЭ» — практически недоступные артефакты, которыми могут похвастаться разве что Лионель Месси и Килиан Мбаппе, устроившие гениальную перестрелку в финале ЧМ-2024.

В прошедшем месяце мы обошлись минимумом сверхвысоких и сверхнизких баллов, а лучшим со средним показателем 7,00 стал левый нападающий сборной Испании Нико Уильямс. Вингер в финале обогнал своего партнера по команде Родри, замененного Луисом де ла Фуэнте в перерыве. В топ-6 попали еще три новоиспеченных чемпиона Европы и один из творцов грузинского счастья Георгий Мамардашвили, чья фамилия в этом материале встретится еще много раз.

В символической сборной чемпионата Грузия заняла почетное второе место по представительству после Испании, хотя и отстала трехкратно. Помимо Мамардашвили мы отмечаем Жоржа Микаутадзе, который выступил результативнее и ярче большинства звездных центральных нападающих. Справа в обороне расположился немец Йозуа Киммих, опередивший Дани Карвахаля, в центре защиты — словенец Яка Бийол и португалец Пепе.

За весь турнир единственной девяткой «СЭ» наградил португальца Диогу Кошту, который в матче против Словении ликвидировал выход один на один Беньямина Шешко и отразил все три удара балканцев с 11-метровой отметки. Чуть ниже был оценен подвиг турка Мериха Демирала, огорчившего дублем Австрию. Доступные простым смертным восемь баллов получил оппонент Кошты в той самой серии пенальти Ян Облак, а также Мамардашвили и герои решающих для Испании встреч — Дани Ольмо, Ламин Ямаль и Нико Уильямс.

Все протокольные тройки пришлись на групповой этап. Ниже всех был оценен Райан Портеус, для которого Евро закончился через 40 минут после начала турнира. В конце первого тайма матча-открытия с Германией шотландский защитник грубо сфолил на Илкае Гюндогане, за что был наказан пенальти, красной карточкой и дисквалификацией на два матча. Чуть более высокий балл мы поставили партнеру Портеуса по обороне Энтони Ралстону, украинцам Андрею Лунину и Николаю Шапаренко, венгру Вилли Орбану, турку Самету Акайдыну, чеху Антонину Бараку и португальцу Антониу Силве.

Kicker , Германия

Главный футбольный журнал Германии использует принятую в немецких школах и все еще вызывающую недоумение в России систему оценивания. За выдающийся матч футболист может получить единицу, а абсолютный провал оценивается в шесть баллов. Шаг также равен половине балла, а для мысленного соотношения оценок Kicker и «СЭ» лучше всего подойдет формула нашего издания = 9,0 — Kicker.

В немецкой версии рейтинга лучших лидирует Мамардашвили, опередивший испанское трио Ямаль — Ольмо — Родри на две десятых балла. Ламин расположился на втором месте за счет большего количества матчей, хотя и получил за игру с Албанией аналог «б/о» от «СЭ». Традиционное уважение немцев к вратарскому труду привело к попаданию в топ-11 шести голкиперов, компанию им составили четыре испанца и немец Джамал Мусиала.

Российское и немецкое СМИ разошлись во мнениях по поводу линий обороны и позиции нападающего. Kicker поставил в оборону квартет Карвахаль — Аканджи — Рубен Диаш — Нуну Мендеш, а на острие атаки вместо Микаутадзе возник более звездный грузин — Хвича Кварацхелия.

В 51 матче Kicker расщедрился аж на шесть единиц. По две получили Нико Уильямс и Дани Ольмо (кстати, никто кроме немцев не оценил спасение хавбека «Лейпцига» на последних минутах финала настолько высоко), по одной — поляк Лукаш Скорупски, воспользовавшийся своим единственным шансом проявить себя, и португалец Диогу Кошта.

По мнению немецких журналистов, хуже всех проявили себя венгр Аттила Солои (со Швейцарией), участник почти всех провальных рейтингов португалец Антониу Силва (с Грузией), а также два итальянца — Джованни Ди Лоренцо, которого откровенно «отвозил» Нико Уильямс, и Джанлука Манчини, неудачно заменивший дисквалифицированного Риккардо Калафьори в первом раунде плей-офф.

L ' Equipe , Франция

Еще одно суперавторитетное издание — французский L'Equipe — использует 10-балльную шкалу, но не ставит половинчатых баллов. Из-за этого восьмерки и двойки можно увидеть в большинстве табелей, да и общий разброс оценок повыше, чем у иностранных коллег.

Во французском топе заметим ряд новых для нас имен. Первое место французы отвели единственному герою провалившейся сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме, шестым оказался молодой турок Арда Гюлер, а десятое место поделили внезапно оказавшиеся лучшими в звездной команде Дидье Дешама вратарь Майк Меньян и защитник Вильям Салиба.

Если бы L'Equipe составлял свою сборную, ориентируясь только на оценки, и присвоил игрокам те же позиции на поле, что «СЭ», то в команде не нашлось бы мест Ламину Ямалю (оказался ниже Арды Гюлера) и Нико Уильямсу (уступил швейцарцу Рубену Варгасу). Также французы высоко оценили голландскую оборону — в число лучших защитников попали Стефан де Фрай и Натан Аке. Не осталось незамеченным и выступление Жоржа Микаутадзе.

Журналисты L'Equipe поставили только четыре девятки. Георгий Мамардашвили был отмечен за выдающийся матч с чехами, Мерих Демирал — за дубль, подаривший Турции четвертьфинал, Диогу Кошта — за гениальную серию пенальти, а Ян Облак — за то, что заставил зарыдать Криштиану Роналду.

Зато на двойки французы не скупились, одарив ими более 20 игроков, среди которых были, например, Бруну Фернандеш, Килиан Мбаппе и Тео Эрнандез. Шотландец Энтони Ралстон завершил Евро с унизительной линейкой оценок 2,0-2,0-3,0. Однако все это мелочи по сравнению с выдающимся провалом Антониу Силвы, который за игру с Грузией удостоился эксклюзивной единицы.

La Gazzetta dello Sport , Италия

Далее рассмотрим два крупных итальянских издания, чьи оценки больше всего схожи с теми, что ставит «Спорт-Экспресс». La Gazzetta dello Sport отдала первое место в общем зачете Джанлуиджи Доннарумме, который спас команду от еще большего позора. Из новых для этой статьи имен нужно отметить бельгийца Кевина Де Брейне, за которого часто говорила его «зачетка», и швейцарца Дана Ндоя.

В символической сборной больших сенсаций замечено не было. Доннарумма в итальянской призме опередил Марадишвили, на безрыбье среди центральных защитников свое упоминание заработал самый стабильный из швейцарской тройки Рикардо Родригес (не привозил, в отличие от Шера, и не допускал промахов в ключевой серии пенальти, в отличие от Аканджи), а не сверкнувший, но все еще гениальный Де Брейне оставил без места в символической сборной Ольмо и Мусиалу.

Помимо традиционных героев 1/8 финала Мериха Демирала и Диогу Кошты, девятку от итальянцев получил Ламин Ямаль. Так были отмечены его гол-красавец и несколько обострений в полуфинале с Францией. Восьмерками в числе прочих были награждены злые гении Италии швейцарцы Рубен Варгас и Ремо Фройлер, а также англичанин Олли Уоткинс, которому понадобилось меньше 10 минут на поле для решения судьбы полуфинала с голландцами. Тут нужно отметить, что итальянские СМИ, как и «СЭ», оценивают игроков, проведших на поле от 10 минут, тогда как Kicker начинает с получаса, а L'Equipe — с тайма.

С отрывом худший индивидуальный перформанс, по мнению журналистов итальянского издания, выдал Антониу Силва. Среди его соседей нашлось место грузину Сабе Лобжанидзе, упустившему великолепный момент на последней секунде игры с Чехией, а также целой группе участников матча Швейцария — Италия.

TuttoMer с atoWeb , Италия

Другой итальянский ресурс также вывел в лидеры своего рейтинга Доннарумму, а Мамардашвили оставил только пятым, позади Ямаля, Ольмо и Руиса. Высоко оценено выступление Дани Карвахаля, а швейцарское представительство совместно с Ндоем распространилось на Гранита Джаку (в рейтинге «СЭ» незаметный герой альпийской сборной тоже попал в топ-10).

TuttoMerсatoWeb не сошелся с «СЭ» только в трех позициях в символической сборной. В воротах Доннарумма заменил Мамардашвили, а в защите Дани Карвахаль и Мануэль Аканджи — Йозуа Киммиха и Яку Бийола.

В отличие от коллег-соотечественников, журналисты TuttoMerсatoWeb оценили дубль Демирала в 8,5 балла, зато выдали девятку своему капитану за игру с Испанией. В списке лидеров оказался ряд неожиданных имен. Мишель Эбишер, Николай Шапаренко, Маттиа Дзакканьи и Букайо Сака за свои подвиги получали от других изданий менее высокие баллы.

По мнению итальянцев, главным неудачником оказался турецкий защитник Самет Акайдын, записавший себе в пассив комичный автогол во встрече с Португалией. Четверками по традиции была наказана группа игроков «Скуадры адзурры» (Джованни Ди Лоренцо — аж дважды!), Антониу Силва и удаленные в первых таймах Райан Портеус и Антонин Барак.

As , Испания

По изначальной задумке, страну-чемпионку в нашей подборке должны были представлять две ведущие спортивные газеты. Но Marca по непонятной причине опубликовала на сайте всего лишь один «компот» матчей сборной Португалии и проигнорировала еще несколько игр, тогда как Аs последовательно выложил все.

Испанская система оценивания существенно отличается от всех описанных выше. Футболисты могут получить за игру от одного до трех «тузов» (у Аs) или «звезд» (у «Марки»), а в случае провала «награждаются» прочерком.

Лучшим по мнению журналистов As оказался вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили, получивший две двойки и две тройки. За ним расположился испано-немецкий десант, разбавленный голландским форвардом-резервистом Ваутом Вегхорстом. Из неожиданных лиц в топе оказался румынский вратарь-ветеран Флорин Ницэ.

В символической сборной помимо Вегхорста выделяются испанский центральный защитник (одна из трех проседающих по оценкам позиций в чемпионской команде) Эмерик Ляпорт и немецкий хавбек Флориан Вирц, опередивший самого Нико Уильямса.

Зато Ямаль привел испанских журналистов в полный восторг. Юный талант был награжден тремя «тузами» целых четыре раза. Трижды высшим баллом были оценены Дани Ольмо, Нико Уильямс и голландский вратарь Барт Фербрюгген.

Среди неудачников, дважды оцененных позорным «прочерком», оказались три форварда: Ромелу Лукаку, Маркюс Тюрам и Харри Кейн, а также вынужденный обживаться на неродном левом фланге обороны англичанин Киран Триппьер.

Британские СМИ

Данные трех британских СМИ мы дадим в одном параграфе, избежав упоминания минимумов и максимумов по разным причинам. Авторы Daily Mail испытывали проблемы с системностью подхода к выставлению оценок (на длинной дистанции диспропорциональность выравнивается, но на короткой бросается в глаза), авторы Guardian использовали очень малый оценочный разброс, а ВВС, отдавший оценивание на откуп своим читателям, порой можно было упоминать только в юмористическом контексте.

Тем не менее у Daily Mail получилась вполне коррелирующая с данными других европейских газет десятка лучших. К относительным неожиданностям можно отнести только высокие позиции двух лидеров сборной Швейцарии. Мануэль Аканджи и Гранит Джака поделили третье место (7,40), уступив лишь Ламину Ямалю и Георгию Мамардашвили.

В результате в символической сборной оказалось непропорционально много грузин. Помимо привычных Мамардашвили и Кварацхелии, среди лучших по амплуа оказался центральный защитник Гурам Кашия. Остальные позиции достались вполне предсказуемым номинантам.

В оценках Guardian необходимо отметить разбавленный одиноким Аканджи испанский топ-6, а также удивительные в сравнении с остальными газетами прорывы австрийца Марселя Забитцера, португальца Рафаэла Леау и француза Килиана Мбаппе, на фоне которого даже Гакпо нельзя назвать любимцем онлайн-источников.

К привычным именам в символической сборной помимо Мбаппе добавляется его партнер по сборной Жюль Кунде, который, по мнению журналистов Guardian, превзошел на правом фланге обороны и Киммиха, и Карвахаля.

Благодаря активности на сайте ВВС болельщиков из Восточной Европы рейтинг лучших игроков Евро на протяжении чемпионата имел достаточно необычный вид. К концу турнира ситуация в большинстве позиций нормализовалась, но первое место сохранил за собой защитник сборной Румынии Раду Дрэгушин. Помимо него Ямаля и Уильямса опередил Хвича Кварацхелия, получивший вместе со сборной Грузии невероятно высокие баллы за победу над Португалией.

Символическую сборную между собой честно поделили испанцы и грузины (и это еще Микаутадзе при нашем подсчете дублирует по позиции Кварацхелию!), отдав по одной позиции румыну, словаку и немцу. Примечательно, что все футболисты сборной Англии получали от своей прессы последовательно низкие оценки и ни в одном из рейтингов не подобрались к лидирующим местам.

GoalPoint , Португалия

Португалию в нашей подборке представляет интернет-издание GoalPoint, исповедующее несколько иной подход к оцениванию футболистов. Если во всех предыдущих случаях ключевым остается субъективное мнение оценщиков, то в GoalPoint выработали свою систему, объединяющую понимание журналиста и объективные технико-тактические показатели, которые используют онлайн-проекты типа WhoScored.com и SofaScore.com (о них, кстати, ниже).

Преимущество Георгия Мамардашвили над занявшим второе место Йозуа Киммихом по данным GoalPoint составило более одного балла, тогда как зазоры между преследователями редко превышали 0,05. Интересно также, что чемпионов испанцев в топ-10 оказалось меньше, чем немцев.

Тем не менее в итоговой сборной оказалось не так много уникальных лиц. Удивили разве что турки Мерих Демирал и Ферди Кадиоглу, а также Кай Хаверц — один из лидеров чемпионата по запоротым голевым моментам. Зато попадание в сборную (а заодно и в топ-3 по оценкам) голландца Коди Гакпо не удивляет. Стиль игры форварда «Ливерпуля» очень подходит для хороших оценок на онлайн-платформах.

Гакпо — один из трех футболистов, добравшихся до отметки в девять баллов от португальского сайта. Выше были оценены только Мерих Демирал и достигший максимума Георгий Мамардашвили. Кстати, за разгромно проигранный матч с Испанией грузин получил 8,5 — на уровне участников эпической битвы Португалии и Словении.

В тройке главных неудачников компанию уже привычным Портеусу и Лунину составил Жорж Микаутадзе, которому посредственная игра с Испанией стоила места в символической сборной. Тут же оказались и другие футболисты, не так сильно «прибиваемые» субъективным взглядом журналистов, — Давиде Фраттези, Ферран Торрес и Алтай Байындыр.

WhoScored . com и SofaScore . com

В завершение обзора пройдемся по данным двух самых известных и доступных источников подробной статистической информации. WhoScored заслужил упоминания уже тем, что позволил попасть в топ-10 хотя бы одному футболисту сборной, уступившей в финале Евро. Джуд Беллингем со средним баллом 7,37 занял десятое место, немного проиграв Йозуа Киммиху и Нико Уильямсу. Первым оказался Георгий Мамардашвили, в пятерку помимо грузина вошли три испанца и Коди Гакпо.

В символическую сборную Беллингем не попал, уступив на позиции центрального полузащитника Ольмо и Руису. В целом в этой команде обошлось без странных фигур, хотя расположение на месте единственного форварда Килиана Мбаппе и выглядит несколько неожиданно.

В десятке лучших оценок за один матч дважды оказался упомянут Гакпо (за игры с Польшей и Румынией). Высочайший балл (9,6) заработал Мерих Демирал, неподалеку расположились Георгий Мамардашвили, Нико Уильямс и Дани Ольмо.

Главные провалы Евро: широко отмеченные в прессе Андрей Лунин и Райан Портеус, а также антигерой матча с Португалией Робин Хранач, который умудрился оформить «гол плюс пас» для какого-то параллельного измерения, забив в свои ворота и отдав пас на соперника Франсишку Консейсау. Также места в компании неудачников заняли Сандро Алтунашвили, организовавший гол в пустые ворота сборной Грузии, и Жоау Феликс, завершивший Евро для Португалии попаданием в штангу в послематчевой серии.

Разницу в оценках двух онлайн-порталов можно заметить уже при составлении десяток сильнейших. И если в победе Марадишвили не было сомнений при обоих способах подсчета, то уже на уровне троек началось серьезное расхождение. Более того, по версии SofaScore.com Ламин Ямаль не попал даже в топ-20, а в десятке нашлось место для Бернарду Силвы и Кристиана Эриксена.

Силва даже заскочил в символическую сборную как раз на родную для Ямаля позицию правого хавбека. В остальном обошлось без сенсаций, хотя в сборных, составляемых на основании журналистских (а не компьютерных) оценок, увидеть Крооса, Де Брейне и Мбаппе было бы удивительно.

Мамардашвили и Демирал совсем чуть-чуть не дотянули до заложенного в программу максимума в 10 баллов, а два суперрейтинговых выступления, помимо Гакпо, выдал Фабиан Руис (с Хорватией и Грузией).

Худшим алгоритмы SofaScore.com признали чеха Антонина Барака, который в решающем для команды матче умудрился схватить две желтые карточки к 30-й минуте первого тайма. Вместе с ним в топ-5 неудачников попали Алтунашвили, Лунин, Портеус и Жоау Феликс.

Для подведения итогов мы составили таблицу, в которую занесли всех футболистов, попавших в топ-10 хотя в одном из источников информации. За первое место присваиваем игроку 10 баллов, за десятое — один. При определении мест делятся и очки. Два футболиста, поделившие второе место, получают 8,5 балла, а трое, поделившие десятое, — по 0,33.

По результатам подсчета первое место с огромным отрывом занял Георгий Мамардашвили, победивший в шести из 12 зачетов. Вторым оказался Дани Ольмо, третьим — Ламин Ямаль. Лучший футболист турнира по версии УЕФА Родри Эрнандес занял четвертое место, а фаворит «СЭ» Нико Уильямс финишировал на восьмой строчке.