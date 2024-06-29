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Сегодня, 17:15

На базе сборной Германии — нашествие комаров! Игроки не выходят на улицу и жалуются на укусы

На базе сборной Германии по футболу проблемы с комарами
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Сборная Германии страдает от комаров вместо подготовки к матчу с Данией.
Фото «СЭ»
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Неожиданная проблема «Бундестим» перед стартом плей-офф.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
29 июн, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Германия
Дания

Перед матчем с Данией сборная Германии столкнулась с неожиданной проблемой. На базе в Херцогенаурахе — нашествие комаров, которые серьезно беспокоят футболистов. Насекомые нарушили подготовку «Бундестим» к 1/8 финала Евро-2024.

Футболисты жалуются на укусы — они даже перестали собираться вместе для просмотра матчей чемпионата Европы. Ранее игроки сборной Германии встречались у бассейна, теперь же следят за другими играми только в помещении. Мануэль Нойер отметил, что без москитных сеток жить на базе практически невозможно.

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«У нас ненормальное нашествие, — признал Юлиан Нагельсманн. — Когда на улице нет ветра, мы элементарно не можем находиться на свежем воздухе — приходится оставаться под крышей».

Впрочем, некоторые представители сборной относятся к наплыву комаров с юмором. «Если это остается самой большой проблемой, тогда все в порядке», — ответил Максимилиан Байер.

Фото Reuters

Насекомых травят специальной жидкостью на основе какао — с резким запахом. Это еще одна причина, по которой футболисты в последнее время стараются не покидать свои комнаты.

Появление комаров на немецкой базе связывают с ее местоположением и погодой. Тренировочный центр окружен лесом, территория удалена от городских застроек. В сочетании с жаркой погодой это крайне благоприятная среда для москитов. К тому же регион Бавария не так давно пострадал от наводнения, что провоцирует появление насекомых.

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На юге Германии это действительно проблема. Например, жители Ингольштадта отмечают крайне агрессивное поведение москитов. Запасы средств от комаров в аптеках на исходе, и люди стараются лишний раз не выходить на улицу.

Евро-2024
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