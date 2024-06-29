Неожиданная проблема «Бундестим» перед стартом плей-офф.

Перед матчем с Данией сборная Германии столкнулась с неожиданной проблемой. На базе в Херцогенаурахе — нашествие комаров, которые серьезно беспокоят футболистов. Насекомые нарушили подготовку «Бундестим» к 1/8 финала Евро-2024.

Футболисты жалуются на укусы — они даже перестали собираться вместе для просмотра матчей чемпионата Европы. Ранее игроки сборной Германии встречались у бассейна, теперь же следят за другими играми только в помещении. Мануэль Нойер отметил, что без москитных сеток жить на базе практически невозможно.

«У нас ненормальное нашествие, — признал Юлиан Нагельсманн. — Когда на улице нет ветра, мы элементарно не можем находиться на свежем воздухе — приходится оставаться под крышей».

Впрочем, некоторые представители сборной относятся к наплыву комаров с юмором. «Если это остается самой большой проблемой, тогда все в порядке», — ответил Максимилиан Байер.

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Насекомых травят специальной жидкостью на основе какао — с резким запахом. Это еще одна причина, по которой футболисты в последнее время стараются не покидать свои комнаты.

Появление комаров на немецкой базе связывают с ее местоположением и погодой. Тренировочный центр окружен лесом, территория удалена от городских застроек. В сочетании с жаркой погодой это крайне благоприятная среда для москитов. К тому же регион Бавария не так давно пострадал от наводнения, что провоцирует появление насекомых.

На юге Германии это действительно проблема. Например, жители Ингольштадта отмечают крайне агрессивное поведение москитов. Запасы средств от комаров в аптеках на исходе, и люди стараются лишний раз не выходить на улицу.