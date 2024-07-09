А еще у него конфликт с Беллингемом.

Евро-2024 близится к завершению — сегодня начинается полуфинальная стадия. Казалось бы, на таком этапе организация должна быть идеальной, но УЕФА поступил опрометчиво: главным арбитром матча Англия — Нидерланды назначен Феликс Цвайер, ранее замешанный в коррупционном скандале. Разумеется, британские таблоиды моментально подняли шум и вспомнили много интересного.

Так, медиа не забыли, что в 2005 году молодой Цвайер вляпался в нехорошую историю — правда, он не был в ней главным действующим лицом. Феликса зацепило волной от другого гигантского скандала — вокруг арбитра Роберта Хойцера. Последнего тогда обвинили в предвзятом судействе нескольких игр и даже посадили в тюрьму. На одной из таких встреч, между «Вупперталером» и «Вердером-2», Цвайер работал помощником, и, по данным СМИ, получил 300 евро за то, что закрыл глаза на странные решения Хойцера.

Роберту капитально досталось, Феликса тоже не пощадили — за то, что рефери не сообщил о преступлении, а даже потворствовал ему, Цвайера отстранили от футбола на полгода. Но потом он вернулся, а в 2012 году стал судьей ФИФА.

Несмотря на солидный опыт и многолетний добросовестный труд, призраки прошлого все еще преследуют немецкого арбитра. В 2021 году в матче «Боруссия» Д — «Бавария» мюнхенцы скандально победили 3:2 благодаря пенальти в концовке— а обслуживал игру как раз Цвайер. Джуд Беллингем, выступавший тогда за «шмелей», зарядил: «Как по мне, это не «точка». Хуммельс даже не смотрел на мяч, он пытался прорваться сквозь толпу футболистов. Можно посмотреть на многие другие решения арбитра в этой встрече. Вы даете судье, у которого в карьере был договорной матч, обслуживать главную игру Германии. Чего вы тогда ожидаете?»

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Ситуация получилась настолько возмутительной, что Цвайер на два месяца взял паузу в карьере — отдохнуть и ментально разгрузиться. А Беллингема за дерзость оштрафовали на 40 тысяч евро. Джуд спорить не стал, но извиняться — тоже: Феликс настаивал, «Боруссия» отказалась.

Теперь Цвайер будет судить Англию в полуфинале Евро, и Беллингем наверняка выйдет на поле. Разумеется, такое пересечение вызвало беспокойство среди британских болельщиков. Некоторые медиа, такие как The Times, даже поспешили заявить, что Цвайера снимут с полуфинала. Но УЕФА после коротких разбирательств кандидатуру рефери поддержал. Кстати, команду Гарета Саутгейта это, похоже, не волнует.

«Беспокоимся ли мы? Нет, конечно. Следует уважать УЕФА в том, кого тот назначит судить. Это ничего не изменит. Мы просто фокусируемся на игре и не слишком много думаем о том, какого арбитра нам дали. Для нас это не имеет никакого значения», — сказал защитник англичан Люк Шоу.

Матч Англия — Нидерланды состоится 10 июля в Дортмунде в 22:00 по московскому времени.