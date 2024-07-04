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Сегодня, 21:15

Немецкая полиция опасается полуфинала Англия — Турция. Их фанатам правда лучше не пересекаться

Немецкая полиция опасается столкновений фанатов в возможном полуфинале Англия — Турция
Гоша Чернов
Корреспондент
Болельщики сборной Турции празднуют в Берлине победу над Австрией.
Фото Reuters
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В 2000 году в Стамбуле зарезали двух болельщиков «Лидса».

Чемпионат Европы в Германии входит в решающую фазу. Уже в пятницу, 5 июля, пройдут первые матчи 1/4 финала: Испания — Германия и Португалия — Франция. А в субботу сойдутся Англия и Швейцария, а также Нидерланды и Турция. Соответственно, победители этих пар встретятся в полуфинале.

Как пишет обозреватель Daily Star Джереми Кросс, в Германии озабочены потенциальной афишей Англия — Турция. Если эти сборные победят в своих субботних матчах, то 10 июля сыграют в Дортмунде за выход в финал. Источник сообщает, что немецкая полиция по этой причине находится в «состоянии максимальной готовности». Она опасается возникновения конфликтов между болельщиками двух команд и считает эту игру матчем повышенного риска.

Джуд Беллингем и&nbsp;Фил Фоден. Полиция выявила около 600 оскорблений игроков сборной Англии. По некоторым из них открыты расследования

Шеф полиции Дортмунда Ральф Циглер уже разрабатывает план по обеспечению безопасности. Он включает в себя отмену отгулов и привлечение дополнительных кадров в город — по словам источника, в Германию даже могут быть приглашены полицейские из Великобритании. Страсти будут накалены, ведь на кону окажется финал главного турнира континента.

Причины опасаться встречи Англии и Турции у полиции есть. В 2000 году на площади Таксим в Стамбуле перед матчем Кубка УЕФА «Галатасарай» — «Лидс» были зарезаны два поклонника английского клуба — 40-летний Кевин Спейт и 37-летний Кристофер Лофтус. Это событие вызвало широчайший резонанс в Англии — турецким болельщикам даже запретили посещение ответного матча.

Английские фанаты на Евро-2024.
Фото Reuters

Спустя месяц фанаты из Англии и Турции пересеклись в Копенгагене, где проходил финал Кубка УЕФА между «Арсеналом» и «Галатасараем». Тогда 19 человек получили ранения, включая ножевые.

На Евро в Германии болельщики и той и другой сборных уже неоднократно фигурировали в новостных сводках. Так, по итогам матча между Англией и Данией были задержаны восемь фанатов британской команды, а по окончании игры с Австрией — 19 болельщиков сборной Турции.

Матчи 1/4 финала Англия — Швейцария и Нидерланды — Турция состоятся в субботу, 6 июля. Начало первой игры — в 19.00, второй — в 22.00 по московскому времени.

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Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Турции по футболу
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